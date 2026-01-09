ETV Bharat / sports

ബംഗ്ലാദേശ് താരങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടി: സ്പോൺസര്‍ഷിപ്പില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി പിന്‍മാറിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് നയതന്ത്ര ബന്ധം മോശമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംഭവം.

Bangladesh Cricket
Bangladesh Cricket (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 9, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ബംഗ്ലാദേശേ് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ ബാറ്റ് സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പില്‍ നിന്ന് പിന്മാറി സ്പോര്‍ട്‌സ് ഉപകരണ നിര്‍മാതാക്കളായ എസ് ജി. ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് നയതന്ത്ര ബന്ധം മോശമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംഭവം. ബിസിസിഐയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് ബംഗ്ലാദേശ് താരം മുസ്‌തഫിസുർ റഹ്മാനെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതോടെയാണ് വിവാദം ആരംഭിച്ചത്. ബംഗ്ലാദേശ് ക്യാപ്റ്റൻ ലിറ്റണ്‍ ദാസ്, മോനിമുള്‍ ഹഖ്, യാസിര്‍ റാബി എന്നിവരാണ് ബാറ്റില്‍ എസ് ജിയുടെ സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പുള്ള താരങ്ങള്‍.

എസ്‌ജിയുടെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് കളിക്കാരെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ അവരുടെ ഏജന്‍റുമാർ പുതിയ തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എസ്‌ജിയുടെ ബഹിഷ്‌കരണ നീക്കം ബംഗ്ലാദേശ് സ്‌പോർട്‌സ് വ്യവസായത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം, കാരണം മറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളും ഇത് പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ കളിക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് നഷ്ടമാവുന്നതില്‍ ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

അതേസമയം ജനുവരി 4 ന് അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷം, കളിക്കാരുടെയും ഒഫീഷ്യൽസിന്‍റേയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിസിബി ഐസിസിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ രാജ്യത്തെ ഐപിഎൽ സംപ്രേഷണത്തിനു അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐസിസി തീരുമാനത്തില്‍ ഇപ്പോഴും വ്യക്തയായിട്ടില്ല. ടൂര്‍ണമെന്‍റിനായി ബംഗ്ലാദേശ് ടീം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് ഐസിസി ബിസിബിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി പറയപ്പെടുന്നു.

ടി20 ലോകകപ്പ് ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ മാർച്ച് 8 വരെ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായാണ് നടക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ്, കൊൽക്കത്തയിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളോടെയാണ് തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 7 ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെയും ഫെബ്രുവരി 9 ന് ഇറ്റലിയെയും ഫെബ്രുവരി 14 ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും നേരിടും.ഫെബ്രുവരി 17 ന് നേപ്പാളിനെ മുംബൈയിലും നേരിടും.

2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ

  • ഗ്രൂപ്പ് എ: ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, നമീബിയ, നെതർലാൻഡ്‌സ്, പാകിസ്ഥാൻ
  • ഗ്രൂപ്പ് ബി: ഓസ്‌ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്‌വെ, അയർലൻഡ്, ഒമാൻ
  • ഗ്രൂപ്പ് സി: ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇറ്റലി, നേപ്പാൾ
  • ഗ്രൂപ്പ് ഡി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലാൻഡ്, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, കാനഡ, യുഎഇ

