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'ദളപതിയും തലയും' സിൽവർസ്റ്റോൺ ട്രാക്കിൽ; ലെ മാൻസ് റേസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌ത് വിജയ്!

സിനിമയ്ക്ക് പിന്നാലെ ട്രാക്കിലും 'വിജയ് - അജിത്' മാജിക്! ലണ്ടനിൽ ലെ മാൻസ് കപ്പ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌ത് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി.

VIJAY AND AJITH SILVERSTONE 2026 വിജയ് അജിത് ലണ്ടൻ റേസിങ് അജിത് ലെ മാൻസ് റേസ് ലണ്ടൻ സിൽവർസ്റ്റോൺ
Tamil Nadu CM Vijay Flags Off Michelin Le Mans Cup Race at Silverstone Featuring Actor Ajith Kumar (TN DIPR)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 11:41 AM IST

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ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനിലെ പ്രശസ്‌തമായ സിൽവർസ്റ്റോൺ മോട്ടോർസ്‌പോർട്ട് വേദിയിൽ തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തെ രണ്ട് മഹാമേരുക്കളുടെ വേറിട്ട സംഗമം. മിഷേലിൻ ലെ മാൻസ് കപ്പ് കാറോട്ട മത്സരത്തിന്‍റെ അഞ്ചാം റൗണ്ട് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് പച്ചക്കൊടി വീശി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തപ്പോൾ, ട്രാക്കിൽ സൂപ്പർ താരം അജിത് കുമാർ മത്സരാർത്ഥിയായി പാഞ്ഞു.

സിനിമയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തി തമിഴ്‌നാടിന്‍റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലെത്തിയ വിജയ്, പ്രത്യേക അതിഥിയായാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട മത്സരത്തിന് എത്തിയത്. 44 റേസിങ് കാറുകൾ അണിനിരന്ന ഗ്രിഡിന് മുന്നിൽ പച്ചക്കൊടി വീശി വിജയ് റേസിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമിട്ടു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ലെ മാൻസ് കപ്പിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് ഹാൻഡിലിൽ ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

VIJAY AND AJITH SILVERSTONE 2026 വിജയ് അജിത് ലണ്ടൻ റേസിങ് അജിത് ലെ മാൻസ് റേസ് ലണ്ടൻ സിൽവർസ്റ്റോൺ
TN Chief Minister Vijay Waves Green Flag for Actor Ajith’s Racing Team in the United Kingdom (TN)

ചെന്നൈക്കായി വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങളുമായി 'തല'

മത്സരവേദിയിലേക്ക് കാറിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന വിജയ് അജിത്തിനെ കണ്ടയുടൻ തനി വിജയ് സ്റ്റൈലിൽ ഓടിയെത്തി കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു. തന്‍റെ തിരക്കേറിയ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിലും യുകെയിലെത്തി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ പിന്തുണച്ച വിജയ്ക്ക് അജിത് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ 34 വർഷമായി തങ്ങൾ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സഹപ്രവർത്തകരാണെന്നും വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പ്രീ-റേസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അജിത് പറഞ്ഞു.

"ഇത്തരം വൻകിട അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മത്സരങ്ങൾ ചെന്നൈയിലും ഇന്ത്യയിലുമെത്തിക്കാൻ എന്തൊക്കെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് സംവിധാനങ്ങളുമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം മത്സരങ്ങൾ നടക്കണമെന്നതും നമ്മളെല്ലാവരും സ്വന്തം നാട്ടിൽ മത്സരിക്കണമെന്നതും എന്‍റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണെന്ന് അജിത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചെന്നൈയിൽ ഒളിമ്പിക് സിറ്റിയും മോട്ടോർസ്‌പോർട്‌സ് സിറ്റിയും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സന്ദർശനം.

ട്രാക്കിലെ ഇന്ത്യൻ കരുത്ത്

തന്‍റെ സ്വന്തം ടീമായ 'അജിത് റെഡ്ആന്‍റ് ബൈ വിരാഷെ' ടീമിന് വേണ്ടിയാണ് അജിത് കുമാർ എൽഎംപി3 പ്രോ/എം (LMP3 Pro/Am) കാറ്റഗറിയിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് താരം റൊമെയ്ൻ വോസ്നിയാക്കിനൊപ്പമാണ് അജിത് 16-ാം നമ്പർ ലിജിയർ കാറോടിക്കുന്നത്. ഇതേ റേസിൽ മുൻ ഫോർമുല വൺ താരം നാരായൺ കാർത്തികേയനും ആദിത്യ പട്ടേലും ചേർന്ന ഓൾ-ഇന്ത്യൻ സഖ്യവും അജിത് റെഡ്ആന്‍റ് റേസിങ്ങിനായി എൽഎംപി3 ക്ലാസിൽ ട്രാക്കിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മത്സരം കാണാൻ വിജയ്‌ക്കൊപ്പം നടി തൃഷ, രാധിക ശരത് കുമാർ, തമിഴ്‌നാട് കായികമന്ത്രി ആദവ് അർജുന എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു.

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TAGGED:

VIJAY AND AJITH SILVERSTONE 2026
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അജിത് ലെ മാൻസ് റേസ്
ലണ്ടൻ സിൽവർസ്റ്റോൺ
VIJAY FLAGS OFF AJITH LE MANS RACE

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