ആറ് ഗോളുകൾ, നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾ! സിറ്റിയെ എവർട്ടൺ തളച്ചു; ആഴ്‌സണലിന് ഇനി ജയിച്ചാൽ കിരീടം

എവർട്ടണോട് സമനില വഴങ്ങി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആഴ്‌സണലിന് മുൻതൂക്കം.

EVERTON VS MANCHESTER CITY (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 5, 2026 at 9:37 AM IST

ലിവർപൂൾ: പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവ്. എവർട്ടണിന്‍റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി സമനിലയിൽ കുരുങ്ങി. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ജെറമി ഡോകു നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളുടെ കരുത്തിൽ സിറ്റി കഷ്‌ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും (3-3), മത്സരഫലം കിരീടത്തിന്‍റെ വിധി മാറ്റിയെഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമനിലയോടെ പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ ആഴ്‌സണലിന് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചു. ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ 22 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഗണ്ണേഴ്‌സിന് ഇംഗ്ലീഷ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടാം.

ഈ സമനിലയോടെ ലീഗ് ടേബിളിൽ സിറ്റി അഞ്ച് പോയിന്‍റ് പിന്നിലായി. ഒരു മത്സരം കുറവ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആഴ്‌സണൽ തങ്ങളുടെ ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചാൽ 22 വർഷത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കാം. വെസ്റ്റ് ഹാം, ബേൺലി, ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ആഴ്‌സണലിന്‍റെ ഇനിവരുന്ന മത്സരങ്ങൾ.

EVERTON VS MANCHESTER CITY (GETTY)

ആദ്യ പകുതിയിലെ സിറ്റി ആധിപത്യം

മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യമാണ് കണ്ടത്. എഫ്എ കപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ വിശ്രമം അനുവദിക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖ താരങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ സിറ്റി കൂടുതൽ കരുത്തോടെ കളിച്ചു. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ റയാൻ ചെർക്കിയുടെ പാസിൽ നിന്നും ജെറമി ഡോകു പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. ഇതോടെ ഒരുഗോളിനു സിറ്റി മുന്നിലെത്തി. ഇതിനിടയിൽ ഡോകുവിനെ ഫൗൾ ചെയ്‌ത എവർട്ടൺ താരം മൈക്കൽ കീൻ ചുവപ്പ് കാർഡിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടതും മത്സരത്തിൽ നിർണ്ണായകമായി.

രണ്ടാം പകുതിയിലെ പിഴവുകൾ

എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ സിറ്റി ഡിഫൻസിന് സംഭവിച്ച ഗുരുതരമായ പിഴവുകൾ എവർട്ടൺ മുതലെടുക്കുകയായിരുന്നു. മാർക്ക് ഗുഹിയുടെ പാസ് പിടിച്ചെടുത്ത് തിയേർനോ ബാരി എവർട്ടണിന് സമനില നൽകി. അധികം വൈകാതെ ജേക്ക് ഒബ്രിയൻ ഹെഡറിലൂടെ എവർട്ടണെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ ബാരി തന്‍റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടിയതോടെ സിറ്റി 3-1 ന് പിന്നിലായി.

മൂന്നാം ഗോൾ വഴങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ എർലിംഗ് ഹാലണ്ട് സിറ്റിക്കായി ഒരു ഗോൾ മടക്കി (3-2). തുടർന്ന് സമനിലയ്ക്കായി പൊരുതിയ സിറ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്‍റെ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ (97-ാം മിനിറ്റ്) ഡോകു രക്ഷകനായി അവതരിച്ചു. ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള മനോഹരമായ ഷോട്ടിലൂടെ ഡോകു സിറ്റിക്ക് ഒരു പോയിന്‍റ് നേടിക്കൊടുത്തു.

മത്സരശേഷം സംസാരിച്ച സിറ്റി പരിശീലകൻ പെപ് ഗാർഡിയോള ടീമിന്‍റെ പോരാട്ടവീര്യത്തെ പ്രശംസിച്ചു. "തോൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതാണ്. കളി ഞങ്ങളുടെ കൈയിലായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം മാറി. ഇനി വരുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം," ഗാർഡിയോള പറഞ്ഞു.

