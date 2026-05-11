ടിം ഡേവിഡ് മുംബൈയെ പരിഹസിച്ചോ? ആർസിബി താരത്തിന്റെ അശ്ലീല ആംഗ്യം വിവാദമാകുന്നു!
Published : May 11, 2026 at 11:31 AM IST|
Updated : May 11, 2026 at 11:40 AM IST
റായ്പൂര്: ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവും തമ്മിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് പിന്നാലെ പുതിയൊരു വിവാദം പുകയുന്നു. മുൻ മുംബൈ താരം കൂടിയായ ടിം ഡേവിഡ്, ആർസിബിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഡഗ്ഔട്ടിന് നേരെ അശ്ലീല ആംഗ്യം (Middle-finger) കാണിച്ചു. അവസാന പന്തുവരെ ആവേശം നിറഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ മുംബൈയെ തകർത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് താരത്തിന്റെ പ്രതികരണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വീഡിയോ വൈറലായത്.
വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ
2025-ലെ ലേലത്തിന് മുൻപ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് കൈവിട്ട താരമാണ് ടിം ഡേവിഡ്. പിന്നീട് ആർസിബിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം നിലവിൽ ടീമിലെ നിർണ്ണായക സാന്നിധ്യമാണ്. എന്നാൽ തന്റെ മുൻ ടീമിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഡേവിഡിന് ബാറ്റിങ്ങിൽ തിളങ്ങാനായില്ല. നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ താരം പുറത്തായി. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറിൽ നാടകീയമായ നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആർസിബി വിജയം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോഴാണ് ഡേവിഡ് മുംബൈ ടീമിനെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആംഗ്യം കാണിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ആധികാരികത ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
അവസാന ഓവർ നാടകം
പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും വിജയം അനിവാര്യമായ മത്സരമായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ, തിലക് വർമ്മയുടെയും നമൻ ധീറിന്റേയും കരുത്തിൽ 166 റൺസാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ വിരാട് കോലി പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായതോടെ ആർസിബി പതറി. എന്നാൽ ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യയുടെ തകർപ്പൻ ഇന്നിങ്സ് (46 പന്തിൽ 73 റൺസ്) ആർസിബിയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.
അവസാന ഓവറിൽ 15 റൺസായിരുന്നു ആർസിബിക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത്. റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ് പുറത്തായതോടെ മുംബൈ ജയം ഉറപ്പിച്ചെങ്കിലും, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ സിക്സർ നേടി കളി തിരിച്ചു. ഒടുവിൽ റാസിഖ് സലാമിലൂടെ ആർസിബി ആവേശകരമായ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഈ ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഡേവിഡിന്റെ വിവാദപരമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായതെന്ന് ആരാധകർ ആരോപിക്കുന്നു.
കിരീടം നിലനിർത്താൻ ആർസിബി
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആർസിബിയെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ ടിം ഡേവിഡ് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. 185 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 187 റൺസാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തവണ നേടിയത്. ഈ സീസണിലും 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 7 വിജയങ്ങളുമായി ആർസിബി മികച്ച ഫോമിലാണ്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർസിബിക്ക് പ്ലേ ഓഫ് ഏകദേശം ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. മെയ് 13-ന് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സുമായാണ് ആർസിബിയുടെ അടുത്ത മത്സരം. അതേസമയം അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ച സംഭവത്തിൽ ഐപിഎൽ അധികൃതർ ടിം ഡേവിഡിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം.
