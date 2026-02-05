ETV Bharat / sports

'ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല'; ബിസിസിഐക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് തിലക് വര്‍മ്മ

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ 19 പന്തിൽ 45 റൺസെടുത്ത് മികച്ച പ്രകടനമാണ് തിലക് വർമ്മ പുറത്തെടുത്തത്.

Tilak Verma
Tilak Verma (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

നവി മുംബൈ: പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെ കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ തന്നെ സഹായിച്ചതിന് ബിസിസിഐക്കും സെന്‍റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലൻസിനും (സിഒഇ) നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ താരം തിലക് വർമ്മ. പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായി വാം അപ്പ് മത്സരത്തിലൂടെ മത്സര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ തിരിച്ചുവരവാണ് തിലക് വർമ്മ നടത്തിയത്. 'സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കളിക്കളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. സിഒഇയ്ക്കും ബിസിസിഐക്കും വലിയ നന്ദി. ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുക എന്നത് എന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്.

ഞാൻ മെെതാനത്ത് എത്തിയപ്പോള്‍ എല്ലാവരും തിലക്.. തിലക് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. എനിക്കത് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കളിക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് ഒരു ഉത്തേജനം ലഭിച്ചു. സന്നാഹ മത്സരത്തിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഡി.വൈ. പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊരു സന്നാഹ മത്സരം മാത്രമായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ഭ്രാന്തമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അന്തരീക്ഷം ശരിക്കും അത്ഭുതകരമായിരുന്നുവെന്ന് ബിസിസിഐ ടിവി പങ്കിട്ട ഒരു വീഡിയോയിൽ തിലക് പറഞ്ഞു.

ടെസ്റ്റികുലാർ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ബിസിസിഐയുടെ സെൻ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ്‌നസ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിച്ച താരം, സീനിയർ ടീമിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസാന ഘട്ട ഫിറ്റ്‌നസ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായാണ് സന്നാഹ മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ചത്. പിന്നാലെ ഇന്ത്യ എ–യു.എസ്.എ പരിശീലന മത്സരത്തില്‍ തന്നെ താരം 24 പന്തിൽ 38 റൺസ് നേടി മികച്ച തുടക്കം നൽകി.

ഇന്നലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ വെറും 19 പന്തില്‍ നിന്ന് 45 റണ്‍സാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. മൂന്ന് ഫോറുകളും മൂന്ന് സിക്‌സറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു തിലകിന്‍റെ ഇന്നിംഗ്‌സ്. മത്സരത്തില്‍ പ്രോട്ടീസിനെ 30 റണ്‍സിന് തോല്‍പ്പിച്ചതോടെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ടൂര്‍ണമെന്‍റിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.

ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 241 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഇന്നിങ്സ് 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റിൽ നഷ്ടത്തിൽ 210 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. തിലകിനെ കൂടാതെ ഇഷാൻ കിഷൻ (20 പന്തിൽ 53), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (10 പന്തിൽ 30) തുടങ്ങി ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി ബാറ്റെടുത്തവരെല്ലാം തിളങ്ങി. ഇനി ശനിയാഴ്ച യുഎസ്എയ്‌ക്കെതിരായ ടി20 ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

  1. Also Read:കന്നികീരിടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡൽഹി: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ ഇന്ന് ഫെെനല്‍; എതിരാളികള്‍ ആര്‍സിബി
  2. Also Read:'ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ കളിക്കില്ല': മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആവർത്തിച്ച് ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്

TAGGED:

TILAK VARMA INJURY
TILAK VARMA THANKED BCCI
IND VS SA WARM UP MATCH
T20 WORLD CUP 2026
TILAK VARMA RETURN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.