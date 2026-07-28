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ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിൽ ബോളിവുഡ് തിളക്കം; മുംബൈയ്‌ക്കായി ടൈഗർ ഷ്റോഫ് കളത്തിലിറങ്ങും

വെള്ളിത്തിരയിൽ നിന്ന് മൈതാനത്തേക്ക്: ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിൽ ബൂട്ട് കെട്ടാൻ ടൈഗർ ഷ്റോഫ്!

Tiger Shroff
Tiger Shroff Named in Mumbay FC Squad for Durand Cup (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 3:30 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്‍ താരം ടൈഗർ ഷ്റോഫ് വെള്ളിത്തിരയിൽ നിന്ന് ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തേക്ക് ചുവടുമാറ്റുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്‌തവും പഴക്കമേറിയതുമായ ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്‍റിനുള്ള മുംബൈ എഫ്‌സി (Mumbay FC) സ്ക്വാഡിലാണ് താരം ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്‍റിലൂടെ താരം തന്‍റെ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ടീമിനൊപ്പം തീവ്ര പരിശീലനത്തിൽ ടൈഗർ

മുംബൈ എഫ്‌സിയുടെ സെൻട്രലൈസ്‌ഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം (CRS) വഴി ടൈഗർ ഷ്റോഫിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ താരം ടീമിനൊപ്പം കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലാണ്. ഷില്ലോങ്ങിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിനായി താരം ടീമിനൊപ്പം യാത്ര തിരിക്കുമെന്ന് ക്ലബ്ബ് സഹഉടമ സോഹെബ് അമ്രാനി വ്യക്തമാക്കി.

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും

രണ്ടാം നിര, മൂന്നാം നിര നഗരങ്ങളിൽ ടൈഗറെപ്പോലൊരു സൂപ്പർതാരം എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങളും ആരാധകരുടെ തിരക്കും മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ക്ലബ്ബ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. "സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ ക്രൂരമായ ഇടമായതിനാൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി കൃത്യമായ ഒരു തീയതി ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിനായി അദ്ദേഹം ടീമിനൊപ്പം യാത്ര തിരിക്കും," സോഹെബ് അമ്രാനി പറഞ്ഞു.

വെറുമൊരു സെലിബ്രിറ്റി മുഖം അല്ല; സാങ്കേതിക തികവുള്ള കളിക്കാരൻ

2024-ൽ ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ചത് മുതൽ മുംബൈ എഫ്‌സിയുമായി ടൈഗർ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻപ് മുംബൈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലീഗിലും താരം ബൂട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വെറുമൊരു സെലിബ്രിറ്റി മുഖമായി ടീമിനൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നതിനപ്പുറം മികച്ച സാങ്കേതിക തികവുള്ള കളിക്കാരനാണ് ടൈഗര്‍ ഷ്റോഫെന്ന് സോഹെബ് ഓർക്കുന്നു. 2023-ൽ രൺബീർ കപൂർ, എം.എസ്. ധോണി എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്‌സ് ലീഗിലെ ടൈഗറുടെ പ്രകടനം കണ്ടാണ് സോഹെബ് താരത്തെ ടീമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളിലെ സ്ലൈഡ് ടാക്ലിംഗുകളിലും വൺ-ഓൺ-വൺ ഡ്രിബ്ലിംഗുകളിലും മികച്ച മികവാണ് താരം പുലർത്തുന്നത്.

മുംബൈ എഫ്‌സിയുടെ മത്സരക്രമം

(ഷില്ലോങ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയം)

  • ഓഗസ്റ്റ് 3: ലാംഗ്‌സ്നിംഗ് എസ്‌സിക്കെതിരെ
  • ഓഗസ്റ്റ് 8: ഷില്ലോംഗ് ലാജോങ്ങിനെതിരെ
  • ഓഗസ്റ്റ് 11: നോങ്ക്‌സെ എസ്എസ് ആൻഡ് സിസിക്കെതിരെ

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