ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിനം: ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ഇന്ന് ആരംഭിക്കും; മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്ന് ആരാധകര്‍

റാഞ്ചിയിൽ നിന്നും പരിസര ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആരാധകർ ഇന്നലെ രാത്രി മുതല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് ക്യൂ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി.

Rohit Sharma and Virat Kohli
File Photo: Rohit Sharma and Virat Kohli (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
റാഞ്ചി: ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മില്‍ നവംബർ 30 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരത്തിനായി റാഞ്ചിയിലെങ്ങും ആവേശം അലയടിക്കുകയാണ്. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏകദിന മത്സരത്തിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന നവംബർ 25 ന് കൗണ്ടറിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ജാർഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (ജെഎസ്സിഎ) അറിയിച്ചു. ആരാധകർക്കായി, ജെഎസിഎ സ്റ്റേഡിയം സമുച്ചയത്തിന്‍റെ സൗത്ത് ഗേറ്റിൽ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന കൗണ്ടർ തുറക്കും.

ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നയുടന്‍, റാഞ്ചിയിൽ നിന്നും പരിസര ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ഇന്നലെ രാത്രി മുതല്‍ ജെ‌എസ്‌സി‌എ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് ക്യൂ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. രാവിലെ കൗണ്ടറുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന ആദ്യ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാകാൻ വേണ്ടി ബാഗുകൾ, വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ, പായകൾ എന്നിവ കൈയിൽ കരുതിയാണ് നിരവധി യുവാക്കൾ എത്തിയത്.

India-South Africa match
ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ (Etv Bharat)

കൊടും തണുപ്പിനെ വകവയ്ക്കാതെ ചില ആരാധകർ രാത്രി വൈകിയും സൗത്ത് ഗേറ്റിന് പുറത്ത് തമ്പടിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മത്സരം കാണാനുള്ള അവസരം പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറില്ല, അതിനാൽ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്നും ചില ആരാധകര്‍ പറയുന്നു. ഇത്തവണ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ വലിയ ആവേശമുണ്ടെന്ന് ജെഎസ്‌സി‌എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. സുരക്ഷയ്ക്കും ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണത്തിനുമായി പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഡിയം പരിസരം ബാരിക്കേഡുകൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരാധകർക്ക് ക്യൂവിൽ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഹോട്ടലുകൾ, കഫേകൾ, സ്‌പോർട്‌സ് ഉപകരണ കടകൾ എന്നിവയിലൊക്കെ തിരക്കേറി. നവംബർ 30 ന് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പകൽ-രാത്രി മത്സരത്തിനു ധാരാളം കാണികള്‍ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന മത്സരക്രമം

  • ആദ്യ ഏകദിനം: നവംബർ 30 ഞായറാഴ്ച (റാഞ്ചി) ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30
  • രണ്ടാം ഏകദിനം: ഡിസംബർ 3 ബുധനാഴ്ച (റായ്‌പൂര്‍) ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30
  • മൂന്നാം ഏകദിനം: ശനിയാഴ്ച, ഡിസംബർ 6 (വിശാഖപട്ടണം) ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീം:

രോഹിത് ശർമ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, വിരാട് കോലി, തിലക് വർമ, കെ.എൽ. രാഹുൽ (ക്യാപ്റ്റൻ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിങ്ടന്‍ സുന്ദർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, കുൽദീപ് യാദവ്, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഹർഷിത് റാണ, ഋതുരാജ് ഗെയ്‍ക്‌വാദ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ധ്രുവ് ജുറേൽ.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന ടീം: ടെംബ ബാവുമ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഒട്ട്‌നിയൽ ബാർട്ട്‌മാൻ, കോർബിൻ ബോഷ്, മാത്യു ബ്രീറ്റ്‌സ്‌കെ, ഡെവാൾഡ് ബ്രൂയിസ്, നാന്ദ്രെ ബർഗർ, ക്വിൻ്റൺ ഡി കോക്ക്, ടോണി ഡി സോർസി, റൂബിൻ ഹർമൻ, കേശവ് മഹാരാജ്, മാർക്കോ ജാൻസെൻ, എയ്ഡൻ മാർക്രം, ലുൻഗിൻ മാർക്രം, ലുങ്കി റെൻജിയാൻ.

