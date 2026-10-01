ആദ്യ ജയം തേടി തൃശൂർ മാജിക്; വിജയത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫോഴ്സ കൊച്ചി
ഗ്രൗണ്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിജയം നേടാനുറച്ച് തൃശൂർ കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ, വിജയത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഫോഴ്സ കൊച്ചി എത്തുന്നത്
Published : October 1, 2026 at 12:10 PM IST
തൃശൂർ/ എറണാകുളം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ (Super League Kerala) ഇന്ന് നടക്കുന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സിയും (Thrissur Magic FC) ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്സിയും (Forca Kochi FC) ഏറ്റുമുട്ടും. തൃശൂർ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ സ്വന്തം തട്ടകത്തിലെ ആദ്യ ജയമാണ് തൃശൂർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേസമയം, വിജയത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഫോഴ്സ കൊച്ചി കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
തിരിച്ചുവരവിന് തൃശൂർ
സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിൻ്റെ ക്ഷീണം മാറ്റാനാണ് തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സി തങ്ങളുടെ ആരാധകർക്ക് മുന്നിലിറങ്ങുന്നത്. കണ്ണൂർ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ശക്തരായ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് എഫ്സിയോട് എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് തൃശൂർ പരാജയപ്പെട്ടത്.
സ്പാനിഷ് മുന്നേറ്റ താരം അസിയർ ഗോമസ് നേടിയ ആ ഒറ്റ ഗോളിൽ കിരീടമോഹങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയേറ്റെങ്കിലും, പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ടീം പരിശീലകനും താരങ്ങളും. ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സിക്ക് ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ കാണികളുടെ പിന്തുണ വലിയ ഊർജം നൽകും. പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നേറ്റ നിരയെ കൂടുതൽ സജീവമാക്കാനാകും തൃശൂർ ഇന്ന് ശ്രമിക്കുക.
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കൊച്ചി
മറുഭാഗത്ത്, അവിസ്മരണീയവും ആവേശകരവുമായ വിജയത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് ഫോഴ്സ കൊച്ചി രണ്ടാം അങ്കത്തിന് എത്തുന്നത്. കൊച്ചി കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ മലപ്പുറം എഫ്സിയെ തകർത്താണ് അവർ ലീഗിൽ ബോണസ് പോയിൻ്റുകളോടെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. മത്സരത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി സമയത്ത് രാഹുൽ രാജു നേടിയ അതിമനോഹരമായ ലോങ് റേഞ്ചർ ഗോളാണ് കൊച്ചിക്ക് നാടകീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
അവസാന നിമിഷം വരെ പൊരുതി നേടിയ ഈ വിജയം ടീമിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം വാനോളം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നടൻ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും ഭാര്യ സുപ്രിയ മേനോനും ഉടമകളായുള്ള ഫോഴ്സ കൊച്ചി മികച്ച ഫോം തുടരാനും പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ മുന്നിലെത്താനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
നിർണായക പോരാട്ടം
മുന്നേറ്റ നിരയിലെ മൂർച്ചയും പ്രതിരോധത്തിലെ കെട്ടുറപ്പും ഇരു ടീമുകൾക്കും ഒരുപോലെ നിർണായകമാകും. കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകളെ വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഇതിനോടകം തന്നെ കായിക പ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക താരങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള കളിക്കാർക്കൊപ്പം പന്തുതട്ടാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ലീഗിൻ്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു.
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സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കാണികൾ ഒഴുകിയെത്തുമെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ആരാകും വിജയക്കൊടി പാറിക്കുക എന്ന് കാണാൻ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. മികച്ച ഫുട്ബോൾ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു മത്സരമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് കായിക ലോകത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
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