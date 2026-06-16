ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം; ക്രിക്കറ്റിൽ നാളെ ‘മഹാ ബുധൻ’, മൂന്ന് ഇന്ത്യന് ടീമുകള് കളത്തില്
പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് പുരുഷ ടീം, ലോകകപ്പ് നിലനിർത്താൻ വനിതകൾ, ഫൈനൽ ടിക്കറ്റിനായി ഇന്ത്യ ‘എ’ ടീം!
Published : June 16, 2026 at 4:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു സുവർണ്ണ അധ്യായത്തിന് നാളെ (ജൂൺ 17) കളിമുറ്റം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, ആകെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഇന്ത്യൻ ടീമുകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് നാളെ അരങ്ങേറുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സീനിയർ പുരുഷ ടീം, വനിതാ ടീം, ഇന്ത്യ 'എ' ടീം എന്നിവർ വ്യത്യസ്ത വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ആഭ്യന്തര മൈതാനത്തുമായി ഒരേ ദിവസം കളം നിറയുകയാണ്. ഒരേസമയം ഏകദിന, ടി20 ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഇന്ത്യൻ പടയാളികൾ ഒരേ ദിവസം പാഡണിയുന്ന ഈ 'ട്രിപ്പിൾ വിരുന്ന്' ഒരു പുത്തൻ അനുഭവമായിരിക്കും.
ഫൈനൽ ടിക്കറ്റിനായി ഇന്ത്യ 'എ' ടീം
ശ്രീലങ്കയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പരമ്പരയിലെ നിർണ്ണായകമായ അഞ്ചാം ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 'എ' ടീം നാളെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 'എ' ടീമിനെ നേരിടും. ദാംബുള്ളയിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് മത്സരം. ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Dharamshala ✅— BCCI (@BCCI) June 15, 2026
Hello Lucknow! 👋👋#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/YIgOzGTFPz
പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് രോഹിതും സംഘവും
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നാളെ ഇറങ്ങും. ലഖ്നൗവിലെ ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30-നാണ് പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുക. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയ ഇന്ത്യ, നാളത്തെ മത്സരവും കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി പരമ്പരയിൽ 2-0 ന്റെ ആധികാരിക ലീഡ് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.
Birmingham ⏩ Leeds 🚌— BCCI Women (@BCCIWomen) June 16, 2026
🎥 Inseparable bonds & good vibes only as #TeamIndia hit the road for their second travel of the #T20WorldCup 💙#WomenInBlue | #INDvNED pic.twitter.com/wYVCYmGNF4
ലോകകപ്പിൽ ആധിപത്യം തുടരാൻ വനിതാപ്പട
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആവേശം വിതറി മുന്നേറുന്ന വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിലെ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം നാളെ നെതർലൻഡ്സിനെ നേരിടും. ലീഡ്സിലെ വിഖ്യാതമായ ഹെഡിംഗ്ലി മൈതാനത്ത് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 7 മണിക്കാണ് മത്സരം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തുവിട്ട ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ, നെതർലൻഡ്സിനെയും വീഴ്ത്തി തങ്ങളുടെ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവ്വമായ ഈ 'ട്രിപ്പിൾ ധമാക്ക' മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമുകളും ഒരേപോലെ വിജയക്കൊടി പാറിച്ച് ആരാധകർക്ക് വലിയൊരു സമ്മാനം നൽകുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.
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