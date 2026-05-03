പോരാടിയിട്ടും ഫലമില്ല; ശ്രീകാന്തും പ്രണോയിയും വീണു, തോമസ് കപ്പില്‍ ഇന്ത്യക്ക് വെങ്കല മടക്കം

തോമസ് കപ്പ്: ഫ്രാൻസിനോട് തോറ്റു, ഇന്ത്യക്ക് വെങ്കലം, ഫൈനൽ കാണാതെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ പുറത്ത്.

THOMAS CUP 2026
THOMAS CUP 2026
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 10:47 AM IST

ഹോർസെൻസ് (ഡെൻമാർക്ക്): തോമസ് കപ്പ് ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ സെമി ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനോട് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി വഴങ്ങി ഇന്ത്യ പുറത്തായി. ഡെൻമാർക്കിലെ ഹോർസെൻസിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് സെറ്റുകൾക്കാണ് (0-3) മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീമിന് വെങ്കല മെഡൽ കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. മറുവശത്ത്, ഇന്ത്യയെ അട്ടിമറിച്ച ഫ്രാൻസ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തോമസ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു.

ലക്ഷ്യ സെന്നിന്‍റെ അഭാവം തിരിച്ചടിയായി

ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനിടെ കൈമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റ സൂപ്പർ താരം ലക്ഷ്യ സെൻ സെമിയിൽ കളിക്കാതിരുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ലക്ഷ്യയുടെ അഭാവത്തിൽ ഒന്നാം സിംഗിൾസ് കളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവതാരം ആയുഷ് ഷെട്ടിക്ക് ലോക നാലാം നമ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റോ പോപ്പോവിനോട് പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. വെറും 39 മിനിറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ 11-21, 9-21 എന്ന സ്കോറിനാണ് ആയുഷ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ ഫ്രാൻസ് 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി.

പോരാടി വീണ് ശ്രീകാന്തും പ്രണോയിയും

രണ്ടാം സിംഗിൾസിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ കിദംബി ശ്രീകാന്ത് ലോക പത്താം നമ്പർ താരം അലക്സ് ലാനിയറോട് മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്‌ചവെച്ചെങ്കിലും ഫലം നിരാശയായിരുന്നു. 41 മിനിറ്റ് നീണ്ട മത്സരത്തിൽ 16-21, 18-21 എന്ന സ്കോറിന് ശ്രീകാന്തും കീഴടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ സമ്മർദ്ദത്തിലായി.

ജയിക്കണമെന്ന നിലയിൽ മൂന്നാം സിംഗിൾസിനിറങ്ങിയ എച്ച്.എസ്. പ്രണോയിക്കും രക്ഷകനാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ലോക 17-ാം നമ്പർ താരം തോമ ജൂനിയർ പോപ്പോവിനെതിരെ ആദ്യ ഗെയിമിൽ പ്രണോയ് ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയെങ്കിലും 19-21, 16-21 എന്ന സ്കോറിന് മത്സരം കൈവിട്ടു. ഇതോടെ 3-0 എന്ന നിലയിൽ ഫ്രാൻസ് വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഫ്രാൻസിന്‍റെ ചരിത്ര കുതിപ്പ്

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ 14 തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്തോനേഷ്യയെയും ക്വാർട്ടറിൽ ജപ്പാനെയും അട്ടിമറിച്ചെത്തിയ ഫ്രാൻസ്, സെമിയിലും ആ ഫോം തുടർന്നു. 2022-ൽ കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യ, ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ സെമിയിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടുന്നത്. ലക്ഷ്യ സെന്നിന്‍റെ പരിക്ക് ടീം കോമ്പിനേഷനെ ബാധിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരാജയത്തിന് പ്രധാന കാരണമായതെന്ന് ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് മിശ്ര പറഞ്ഞു.

മത്സര ഫലം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

  • ആയുഷ് ഷെട്ടി ക്രിസ്റ്റോ പോപ്പോവിനോട് തോറ്റു (11-21, 9-21)
  • കിദേബി ശ്രീകാന്ത് അലക്സ് ലാനിയറോട് തോറ്റു (16-21, 18-21)
  • എച്ച്.എസ്. പ്രണോയ് തോമ ജൂനിയർ പോപ്പോവിനോട് തോറ്റു (19-21, 16-21)

