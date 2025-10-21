ETV Bharat / sports

എല്ലാം സെറ്റ്; കായിക കൗമാരമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം, ഒളിമ്പിക്‌സ് മാതൃക ഇത് രണ്ടാംതവണ

ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സിന്‍റെ ഭാഗമായി 1944 കായിക താരങ്ങളും ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നും 35 കുട്ടികളും മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

SCHOOL SPORTS MEET SPORTS FESTIVAL THIRUVANANTHAPURAM SCHOOL SPORTS
കായിക മേള സ്വര്‍ണക്കപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചപ്പോള്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സ്‌കൂള്‍ കായികമേളയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി തലസ്ഥാനം. ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കായികമേള ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. ചെണ്ട, വാദ്യ മേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയിൽ കായിക താരങ്ങളുടെ മാർച്ച്‌ പാസ്റ്റിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്തോടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൗമാര കായിക മേളയ്ക്ക് തിരിതെളിയും.

ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സിന്‍റെ ഭാഗമായി 1944 കായിക താരങ്ങളും ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നും 35 കുട്ടികളും മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. സ്വർണ്ണക്കപ്പ് നയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് തലസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർഥികൾ നൃത്തച്ചുവടുകളുമായാണ് സ്വീകരണമൊരുക്കിയത്.

ഒക്ടോബർ 28 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കായിക മേളയ്ക്കെത്തുന്ന 20,000 ത്തിലധികം പ്രതിഭകൾക്ക് പതിവ് തെറ്റാതെ ഇത്തവണയും ഭക്ഷണമൊരുക്കുന്നത് പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരിയാണ്. 2500 ഓളം പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള വിപുലമായ ഭക്ഷണശാലയാണ് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. നാലു പാചകപ്പുരകളും പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം മറ്റ് നാലിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചുനൽകാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്.

തലസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മാത്രമല്ല നഗരമാകെ കായിക മേളയുടെ ഉത്സവ ലഹരിയിലാണെന്ന് അധ്യാപകരും പറയുന്നു. പത്ത് വർഷമായി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ കായിക നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര എക്സിബിഷനും ഒപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കായിക വിനോദങ്ങളും പുത്തരിക്കണ്ടത്ത് ഭക്ഷണശാലയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കായിക താരങ്ങളുടെ താമസത്തിനായി എഴുപത്തി നാലോളം സ്‌കൂളുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കുട്ടികളുടെ സഞ്ചാരത്തിനായി 142 ബസുകളും മൈതാനങ്ങളിലും താമസ സ്ഥലത്തും പൊലീസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷയും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരോധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില്പനയും ഉപയോഗവും തടയാൻ ഗ്രൗണ്ടുകളിലും താമസ സ്ഥലത്തും എക്സൈസിന്‍റെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണവുമുണ്ടാകും.

മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായിക താരങ്ങൾക്ക് കളിസ്ഥലങ്ങളിലും താമസ സ്ഥലത്തും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അലോപ്പതി, ആയുർവേദം, ഹോമിയോപ്പതി, സ്പോർട്സ് ആയുർവേദ, ഫിസിയോ തെറാപ്പി, സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ എന്നീ ചികിത്സ സൗകര്യങ്ങളും ആംബുലൻസ് സർവ്വീസും സജ്ജമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.

സ്‌കൂൾ കായികമേളയിൽ ആദ്യമായി തീം സോങ്ങും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പടുത്തുയർത്താം കായിക ലഹരി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചത് പാലക്കാട് പൊറ്റശ്ശേരി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രഫുൽദാസ് വി ആണ്. കോട്ടൺഹിൽ ഗവ. ഗേൾസ് സ്‌കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ശിവങ്കരി പി തങ്കച്ചി ആണ് സംഗീതം നിർവഹിച്ചത്. കോട്ടൺഹിൽ ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ശിവങ്കരി പി തങ്കച്ചി, നവമി ആർ വിഷ്‌ണു, അനഘ എസ് നായർ, ലയ വില്യം, കീർത്തന എ.പി, തൈക്കാട് മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ നന്ദകിഷോർ കെ.ആർ, ഹരീഷ്.പി, അഥിത്ത്.ആർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചത്.

TAGGED:

SCHOOL SPORTS MEET
SPORTS FESTIVAL
THIRUVANANTHAPURAM
SCHOOL SPORTS
STATE SCHOOL SPORTS MEET

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.