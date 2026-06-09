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'ഒരുപടി മുന്നേ'; ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോൾ ആവേശത്തിന് തലസ്ഥാനത്ത് ഉജ്ജ്വല തുടക്കം

ലോകകപ്പ് സംപ്രേഷണാവകാശമുള്ള സീ 5 (Z5) ചാനൽ ഇന്ന് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരുക്കിയ പരിപാടിയിലാണ് കാൽപ്പന്തുപ്രേമികളുടെ വൻ ജനസാഗരം ഒഴുകിയെത്തിയത്.

ZEE 5 CHANNEL THIRUVANANTHAPURAM FIFA 2026 KERALA FOOTBALL FAN
From the football fans' meeting (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 9, 2026 at 8:40 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിനെ വരവേറ്റ് തലസ്ഥാനം. ആവേശമായി ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ സംഗമം. ലോകകപ്പ് സംപ്രേഷണാവകാശമുള്ള സീ 5 (Z5) ചാനൽ ഇന്ന് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരുക്കിയ പരിപാടിയിലാണ് കാൽപ്പന്തുപ്രേമികളുടെ വൻ ജനസാഗരം ഒഴുകിയെത്തിയത്.

പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിർവഹിച്ചു. മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളായ ജോ പോൾ അഞ്ചേരി, വിപി ഷാജി, മാത്യൂ വര്‍ഗീസ് തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായി. ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ തിളങ്ങിയ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയ താരങ്ങളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.

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ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ സംഗമത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

ബ്രസീൽ, അർജൻ്റീന, ജർമനി, സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ജഴ്സിയണിഞ്ഞെത്തിയ ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആവേശത്തിരയിളക്കി. കേരളത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ആവേശം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നതായി ഈ സംഗമം. ഫാൻസ് കൂട്ടായ്മകൾ, സ്കൂൾ-കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ, ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി-ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ, ടെക്നോപാർക്ക് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെടെ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് പരിപാടിയിലുണ്ടായത്.

ലോകകപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ, മൈതാനം നിറയുന്ന പടുകൂറ്റൻ പോസ്റ്ററിൻ്റെ അനാച്ഛാദനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. പ്രഗത്ഭർ അവതരിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ ട്രിക്കുകളും, ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ 'സോക്കർ ചെണ്ടമേളവും' പരിപാടിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി. പ്രിയ താരങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനും ആരാധകർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും സൗജന്യ പ്രവേശനമാണ് സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിരുന്നത്.

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TAGGED:

ZEE 5 CHANNEL
THIRUVANANTHAPURAM
FIFA 2026
KERALA FOOTBALL FAN
TVM FOOTBALL FANS GATHERING

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