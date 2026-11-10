മഴ വില്ലനായി, മൂന്നാം ഏകദിനം ഉപേക്ഷിച്ചു; ഇനി കളി ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ കീഴിൽ, പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നിൽ
ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് മൂന്നാം ഏകദിനം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു; പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നിൽ.
Published : November 10, 2026 at 12:44 PM IST
ഹാമിൽട്ടൺ: ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരം മഴമൂലം ഒരു പന്തുപോലും എറിയാനാകാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഹാമിൽട്ടണിലെ സെഡ്ഡൺ പാർക്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരമാണ് കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇതോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2-0 ന് മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറായി നഗരത്തിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മത്സരത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് മഴ മാറിയപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ജീവനക്കാർ കളിസ്ഥലം സജ്ജമാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, വീണ്ടും മഴയെത്തിയതോടെ പിച്ചും ഔട്ട്ഫീൽഡും മൂടേണ്ടി വന്നു. ഇത് ടോസ് വൈകാനിടയാക്കി.
മഴയും നനഞ്ഞ ഔട്ട്ഫീൽഡും കാരണം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണെങ്കിലും ഒടുവിൽ ടോസ് ഭാഗ്യം ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്നാൽ ടോസ് കഴിഞ്ഞ് മിനിറ്റുകൾക്കകം വീണ്ടും മഴയെത്തിയതോടെ കളി വീണ്ടും തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇരുപത് ഓവർ മത്സരമെങ്കിലും നടത്താനുള്ള കട്ട് ഓഫ് സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:32 (IST) ആയിരുന്നു. എന്നാൽ മഴ മാറാത്തതിനാലും, മഴ മാറിയാൽ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് മത്സരസജ്ജമാക്കാൻ 30 മുതൽ 45 മിനിറ്റ് വരെ സമയം വേണ്ടിയിരുന്നതിനാലും ഒടുവിൽ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അമ്പയർമാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗛𝗮𝗺𝗶𝗹𝘁𝗼𝗻: The third New Zealand-India ODI is called off due to rain. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/LtrfDalRcz— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളെയും മഴ ബാധിച്ചിരുന്നു. ഓക്ലൻഡിൽ നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഡി.എൽ.എസ് നിയമപ്രകാരം പുതുക്കിയ 143 റൺസ് ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 5 വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചിരുന്നു. വെല്ലിംഗ്ടണിൽ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും മഴ വില്ലനായപ്പോൾ, ഡി.എൽ.എസ് നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമായിരുന്ന സ്കോറിനേക്കാൾ 4 റൺസ് മുന്നിലായിരുന്ന ഇന്ത്യയെ (113/7) വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
അവസാന രണ്ട് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്കായി പുതിയ ക്യാപ്റ്റന് കീഴിലാകും ഇന്ത്യൻ ടീം ഇറങ്ങുക. വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കായി ശുഭ്മന് ഗില്ലും മറ്റ് റെഡ് ബോൾ കളിക്കാരും മാറുന്നതോടെ, ഏകദിന ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ശ്രേയസ് അയ്യർ ഏറ്റെടുക്കും.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരമ്പര നഷ്ടമാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു (പരമ്പര വിജയമോ അല്ലെങ്കിൽ സമനിലയോ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉറപ്പാണ്). പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരം വെള്ളിയാഴ്ച മൗണ്ട് മൗംഗനൂയിയിലെ ബേ ഓവലിൽ നടക്കും.
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