'നിനക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് ഈ അവാർഡ് തന്നെയാണോ?' യമാലിനെ ചൊടിപ്പിച്ച് തിയറി ഹെൻറിയുടെ ചോദ്യം!
ലാമിൻ യമാലിനോടുള്ള തിയറി ഹെൻറിയുടെ ചോദ്യം വിവാദത്തിൽ; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ചേരിതിരിഞ്ഞ് ആരാധകർ.
Published : October 27, 2026 at 1:31 PM IST
ലണ്ടൻ: ബാലൺ ഡി ഓർ ചടങ്ങിനിടെ ബാഴ്സയുടെ ലാമിൻ യമാലിനോട് മുൻ ഫ്രഞ്ച് താരം തിയറി ഹെൻറിയുടെ ഒരു ചോദ്യം വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള കോപ്പ ട്രോഫി തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും സ്വന്തമാക്കിയ 19കാരനായ യമാലിനോട്, "നിനക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ശരിക്കും നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അവാർഡ് ഇത് തന്നെയാണോ?" എന്നായിരുന്നു അവതാരകൻ കൂടിയായ ഹെൻറിയുടെ ചോദ്യം. ഇതു വേദിയിൽ ചിരി പടർത്തിയെങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച യമാൽ, ഈ പുരസ്കാരം നേടാൻ തന്റെ സഹതാരം പാവു കുബാർസി ആയിരുന്നു കൂടുതൽ യോഗ്യനെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സഹ-അവതാരകയായ കേറ്റ് സ്കോട്ടിനൊപ്പം ചടങ്ങ് നിയന്ത്രിച്ച ഹെൻറി യമാലിനെ ചോദ്യവുമായി സമീപിച്ചത്. ചോദ്യം കേട്ട് ആദ്യം ചിരിച്ച യമാൽ, തനിക്ക് എല്ലാ ട്രോഫികളും നേടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക അവാർഡിന് കുബാർസി തന്നെയാണ് അർഹനെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നതായും മറുപടി നൽകി.
What do people think about Thierry Henry roasting Yamal last night at the Ballon d’Or after he didn’t win the big one again? Henry: “That’s your third one right?” Yamal nods. Henry: “But is it the one you really wanted tonight?” Yamal gives that awkward half-smile like “that’s a bit harsh”. The crowd half-laughs and there’s a bit of awkward silence. No one really says anything, so Yamal just laughs it off because he doesn’t know what else to say. Henry doubles down and asks if he wants the question in Spanish 💀 Ruthless! He was piling up the bodies last night 😂 I think it was all good fun, but not sure Yamal would say the same 😬 https://t.co/ZWaDz2yl6U— J Stewart (@triffic_stuff_) October 27, 2026
തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിനിടെ കൗമാരക്കാരനായ ഒരു കളിക്കാരനെ ഹെൻറി അനാവശ്യമായി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ആരാധകരുടെ വിമർശനം. ഹെൻറിയുടെ ചോദ്യം യമാലിനെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ചിലർ എക്സില് കുറിച്ചപ്പോൾ, ഇത് വെറുമൊരു തമാശ മാത്രമായിരുന്നെന്നും ഇതിനെ ഇത്ര ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നുമാണ് ഹെൻറിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ വാദിക്കുന്നത്. ചടങ്ങിനിടെ സഹ-അവതാരക കേറ്റ് സ്കോട്ട് 'സോക്രട്ടീസ് അവാർഡ്' എന്ന് ഉച്ചരിച്ചതിനെ ഹെൻറി തിരുത്തിയ രീതിയും അനാവശ്യമായ ഗൗരവത്തോടെയായിരുന്നു എന്ന് വിമർശനമുണ്ട്.
ഹാരി കെയ്നിന് ബാലൺ ഡി ഓർ; പുരസ്കാര തിളക്കത്തിൽ ബാഴ്സയും
വേദിയിലെ വിവാദങ്ങൾക്കപ്പുറം വലിയ ചരിത്ര നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് ലണ്ടൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ബയേൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ഹാരി കെയ്ൻ കരിയറിലെ ആദ്യ പുരുഷ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി. 2001-ൽ മൈക്കൽ ഓവന് ശേഷം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് താരമാണ് ഹാരി കെയ്ൻ. കിലിയൻ എംബാപ്പെയെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കും ലമീൻ യമാലിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കും പിന്തള്ളിയാണ് കെയ്നിന്റെ കിരീടധാരണം. ബാഴ്സലോണയുടെ സ്പാനിഷ് താരം അലക്സിയ പുട്ടെല്ലാസ് കരിയറിലെ മൂന്നാം വനിതാ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി.
HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
മറ്റു പ്രധാന പുരസ്കാരങ്ങൾ:
- മികച്ച വനിതാ യുവതാരം (കോപ്പ ട്രോഫി): വിക്കി ലോപ്പസ് (ബാഴ്സലോണ)
- മികച്ച പുരുഷ കോച്ച്: ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫുവെന്റെ (സ്പെയിൻ)
- മികച്ച വനിതാ കോച്ച്: പെരെ റൊമേയു (ബാഴ്സലോണ)
- മികച്ച പുരുഷ ഗോൾകീപ്പർ (യാഷിൻ ട്രോഫി): ഉനായ് സിമോൺ (അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോ)
- മികച്ച വനിതാ ഗോൾകീപ്പർ: കാറ്റാ കോൾ (ബാഴ്സലോണ)
- ക്ലബ്ബ് ഓഫ് ദി ഇയർ: പി.എസ്.ജി (പുരുഷന്മാർ), ബാഴ്സലോണ (വനിതകൾ)
- മികച്ച സ്ട്രൈക്കർ (ഗെർഡ് മുള്ളർ ട്രോഫി): ഹാരി കെയ്ൻ (പുരുഷന്മാർ), ചാർലിൻ കോറൽ (വനിതകൾ)
- സോക്രട്ടീസ് അവാർഡ് (സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം): ബുകായോ സാക്ക (ആഴ്സണൽ)
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