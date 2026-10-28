യമാലിനെയും സ്കോട്ടിനെയും അപമാനിച്ചിട്ടില്ല; ബാലൺ ഡി ഓർ വിവാദത്തിൽ തിയറി ഹെൻറി
ബാലൺ ഡി ഓർ ചടങ്ങിലെ പരാമർശങ്ങൾ അപമാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ലെന്ന് തിയറി ഹെൻറി.
Published : October 28, 2026 at 2:13 PM IST
പാരീസ്: ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാര ചടങ്ങിലെ തന്റെ ചില തമാശകളും ചോദ്യങ്ങളും തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതിനെതിരെ ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം തിയറി ഹെൻറി രംഗത്ത്. ബാഴ്സലോണയുടെ യുവതാരം ലാമിൻ യമാലിനെയോ, ചടങ്ങിന്റെ സഹഅവതാരകയായ കേറ്റ് സ്കോട്ടിനെയോ താൻ അപമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഹെൻറി മറുപടി നൽകിയത്.
ലോകത്തിലെ മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള കോപ ട്രോഫി തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും ലാമിൻ യമാൽ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം യമാലിനോട് സംസാരിക്കവെ, 'നിനക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ശരിക്കും വേണ്ടിയിരുന്ന ട്രോഫി ഇതാണോ?' എന്ന് ഹെൻറി ചോദിച്ചിരുന്നു. പ്രധാന പുരസ്കാരമായ ബാലൺ ഡി ഓറിനെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു ഹെൻറിയുടെ ഈ ചോദ്യം. ചടങ്ങിൽ ഇത് ചിരി പടർത്തിയെങ്കിലും, ഹെൻറി ഒരു കൗമാരക്കാരനായ താരത്തെ പരസ്യമായി നാണംകെടുത്താനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർന്നു.
Thierry Henry has posted a video regarding the criticism he received after co-hosting the Ballon d’Or ceremony with Kate Scott… And it was the perfect response 👏🫡 https://t.co/naeieljNfO— george (@StokeyyG2) October 28, 2026
ഇതിനെതിരെയാണ് ഹെൻറി ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയത്. "ഞാൻ ലാമിൻ യമാലിന്റെ വലിയൊരു ആരാധകനാണ്. അവന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ആ തമാശ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ അതിൽ മറ്റ് ഉദ്ദേശ്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു. കളി കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പണം മുടക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന അപൂർവ്വം കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് യമാൽ," ഹെൻറി പറഞ്ഞു. പ്രധാന പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് താൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേറ്റ് സ്കോട്ടുമായുള്ള തർക്കം
ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസം സോക്രട്ടീസിന്റെ പേരിലുള്ള 'സോക്രട്ടീസ് അവാർഡ്' പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയിൽ സഹഅവതാരക കേറ്റ് സ്കോട്ടുമായി ഹെൻറി നടത്തിയ സംഭാഷണവും വിവാദത്തിലായിരുന്നു. സോക്രട്ടീസിന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തമാശയ്ക്കിടെ ഹെൻറി കേറ്റിനോട് മോശമായി പെരുമാറി എന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ കണ്ടെത്തൽ.
🗣️Thierry Henry: “It’s your third one right? But is it the one you really wanted to win?” Yamal: (laughs) No”😭😭😭😭 https://t.co/I7GYp9dzjc— 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@fedevalv_) October 26, 2026
എന്നാൽ കേറ്റും താനും ചേർന്നൊരുക്കിയ ഒരു മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച തമാശയായിരുന്നു അതെന്ന് ഹെൻറി വെളിപ്പെടുത്തി. "കേറ്റ് മനഃപൂർവ്വമാണ് ആ പേര് അങ്ങനെ ഉച്ചരിച്ചത്. അവൾക്കും ആ തമാശയെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേറ്റിനോട് തന്നെ ഇത് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ കേറ്റിനെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ദയവായി നിർത്തുക. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല," ഹെൻറി വ്യക്തമാക്കി.
വേദിയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ കഥകൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്നും തിയറി ഹെൻറി തന്റെ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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