ന്യൂസിലാന്‍ഡിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് നാളെ നിര്‍ണായക പോരാട്ടം: മത്സരം കാണാന്‍ വഴി ഇതാ

മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡ് 1-1ന് ഒപ്പമെത്തി.

IND VS NZ 3RD ODI
IND VS NZ 3RD ODI (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026 at 7:47 PM IST

ഇൻഡോര്‍: ന്യൂസിലാന്‍ഡിനെതിരായ നിര്‍ണായക മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരം നാളെ ഇൻഡോറിലെ ഹോൾക്കർ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ ജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡ് 1-1ന് ഒപ്പമെത്തി. ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ കഷ്‌ടിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഒരുവിധത്തില്‍ നാലു വിക്കറ്റിന്‍റെ ജയം നേടിയത്. എന്നാല്‍ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ ഏഴു വിക്കറ്റിനു വീഴ്‌ത്തി കിവീസ് തിരിച്ചടിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നേടി രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കിവീസിന് ഒരു വിജയം കൂടി നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ അവരുടെ ആദ്യ ഏകദിന പരമ്പര വിജയവും ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ തോറ്റെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ടീം ഏതാണ്ട് ശക്തമാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

IND VS NZ 3RD ODI
IND VS NZ 3RD ODI (IANS)

വിരാട് കോലി മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. കെ.എൽ രാഹുൽ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. മൂന്നാം മത്സരവും പരമ്പരയും ഇന്ത്യ ജയിക്കണമെങ്കിൽ, ഇൻഡോറിൽ സ്പിന്നർമാർ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തണം. അതേസമയം കിവീസ് എല്ലാ മേഖലകളിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ഡെവൺ കോൺവേ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, വിൽ യങ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ എന്നിവരെല്ലാം മികച്ച ഫോമിലാണ്. സ്പിന്നർമാർ മധ്യ ഓവറുകളിൽ റൺസ് നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ, പേസർമാരാണ് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ്

  • കളിച്ച ആകെ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ: 121
  • ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു: 63
  • ന്യൂസിലൻഡ് വിജയങ്ങൾ: 50
  • സമനില: 1
  • ഫലമില്ല: 7

ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ് തത്സമയം

ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ന് ആരംഭിക്കും. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ഇന്ത്യയിലെ ആരാധകർക്ക് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാൻ കഴിയും.

മൂന്നാം ഏകദിനം സാധ്യതാ പ്ലേയിംഗ് 11

ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശർമ്മ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, കെ എൽ രാഹുൽ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, നിതീഷ് റെഡ്ഡി, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

ന്യൂസിലൻഡ്: ഡെവൺ കോൺവേ, വിൽ യങ്, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, മൈക്കൽ ബ്രേസ്‌വെൽ (സി), സാക്ക് ഫോൾക്സ്, ജോഷ് ക്ലാർക്ക്സൺ, ജെയ്ഡൻ ലെനോക്സ്, കൈൽ ജാമിസൺ, ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർക്ക്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

