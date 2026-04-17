ETV Bharat / sports

അമ്മ പണയം വെച്ച മാല, അച്ഛൻ വിറ്റ വീട്; ഇന്ന് മക്കൾ ഐപിഎല്ലിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള താരങ്ങൾ!

കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ഐപിഎൽ സ്വപ്‌നങ്ങൾ, ഈ അഞ്ച് താരങ്ങളുടെ കഥ നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കും!

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ മേഗാ ലേലത്തിൽ ഓരോ താരത്തിന്‍റെ പേര് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോഴും സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നത് വെറും അക്കങ്ങളല്ല, മറിച്ച് വർഷങ്ങളായുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിന്‍റേയും ത്യാഗത്തിന്‍റേയും കഥകളാണ്.

ലീഗിലെ താരങ്ങളായ സാഖിബ് ഹുസെെനും കാർത്തിക് ശർമ്മയും മുകുൾ ചൗധരിയും മങ്കേഷ് യാദവും ധ്രുവ് ജുറലും ഇന്ന് പണക്കാരായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇവരെയൊക്കെ ഈ നിലയിൽ എത്തിക്കാൻ സ്വന്തം കിടപ്പാടം വിറ്റും, ആഭരണങ്ങൾ പണയം വെച്ചും, ജയിലിൽ വരെ കിടന്നും പോരാടിയ ഒരുകൂട്ടം മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യത്തോടും വിധിയോടും പടപൊരുതി മക്കളെ വിജയതീരത്ത് എത്തിച്ച ആ മാതാപിതാക്കളുടെ കരളലിയിക്കുന്ന ജീവിതകഥകള്‍ അറിയാം.

  • സഖിബ് ഹുസൈൻ: 'ഷൂ വാങ്ങിയാൽ പിന്നെ എന്ത് കഴിക്കും?'

സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനായി അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച സഖിബ് ഹുസൈന്‍റെ കഥ ഏറെ വേദനാജനകമാണ്. ബീഹാറിലെ ഗോപാൽഗഞ്ച് സ്വദേശിയായ സഖിബിന്‍റെ പിതാവ് അലി അഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഒരു ദിവസവേതന തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ഷൂ വാങ്ങാൻ പണമില്ലാതെ സഖിബ് കരഞ്ഞപ്പോൾ, "ഷൂ വാങ്ങിയാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് കഴിക്കും?" എന്നതായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിന്‍റെ സാഹചര്യം. ഒടുവിൽ സഖിബിന്‍റെ അമ്മ തന്‍റെ ആഭരണങ്ങൾ വിറ്റാണ് മകന് ആദ്യത്തെ ബൗളിംഗ് സ്പൈക്കുകൾ വാങ്ങി നൽകിയത്. ഐപിഎൽ 2026 ലേലത്തിൽ 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് സഖിബ് ഹൈദരാബാദിലെത്തിയത്.

  • മുകുൾ ചൗധരി: ജയിൽവാസം വരിച്ച പിതാവിന്‍റെ നിശബ്‌ദ പോരാട്ടം

മുകുൾ ചൗധരി എന്ന പ്രതിഭയെ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സ് 2.60 കോടി രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ, പിതാവ് ദലീപ് ചൗധരിയുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നുപോയത് വലിയൊരു നോവായിരുന്നു. മകന്‍റെ കരിയറിനായി അദ്ദേഹം തന്‍റെ ഏക സമ്പാദ്യമായ വീട് 21 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടും അവസാനിച്ചില്ല.

മകന് മികച്ച പരിശീലനം നൽകാനായി അദ്ദേഹം വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ഏതാണ്ട് 3 കോടി രൂപയോളം കടം വാങ്ങി. തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനെത്തുടർന്ന് ദലീപ് ചൗധരിക്ക് ജയിൽവാസം വരെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അച്ഛൻ തടവറയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും മകൻ മൈതാനത്ത് പൊരുതിയത് തന്‍റെ കുടുംബത്തെ ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു.

  • കാർത്തിക് ശർമ്മ: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉറങ്ങിയ നാളുകൾ

14.20 കോടി രൂപയ്ക്ക് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് സ്വന്തമാക്കിയ കാർത്തിക് ശർമ്മ ഇന്ന് ഒരു വിസ്‌മയമാണ്. ഒരുകാലത്ത് സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകനായിരുന്ന പിതാവ് മനോജ് ശർമ്മ, മകന്‍റെ കരിയറിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായി തന്‍റെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. തുടർന്ന് കുടുംബത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കൃഷിയിടവും, ഒരു പ്ലോട്ടും, കടയും അദ്ദേഹം വിറ്റു. ഒരു ടൂർണമെന്‍റിനായി ഗ്വാളിയോറിൽ പോയപ്പോൾ കയ്യിൽ പണമില്ലാതെ വന്നതിനെത്തുടർന്ന് കാർത്തിക്കും പിതാവും രാത്രികാല അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മകന്‍റെ ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റിനായി അമ്മ തന്‍റെ ആഭരണങ്ങൾ വരെ സന്തോഷത്തോടെ നൽകി.

  • മങ്കേഷ് യാദവ്: ലോറി ഡ്രൈവറുടെ വിശ്രമമില്ലാത്ത യാത്രകൾ

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു 5.2 കോടി രൂപയ്ക്ക് മങ്കേഷിനെ വിളിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അത് ആ കുടുംബത്തിന്‍റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് മേലുള്ള വിജയമായിരുന്നു. പിതാവ് രാമവധ് യാദവ് ഒരു ലോറി ഡ്രൈവറാണ്. മകനെ ഡൽഹിയിലെ മികച്ച അക്കാദമിയിൽ വിടാൻ അദ്ദേഹം രാവും പകലും വിശ്രമമില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങിയാണ് മങ്കേഷിന് ആവശ്യമായ വിലകൂടിയ ക്രിക്കറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം വാങ്ങി നൽകിയത്. പിതാവിന്‍റെ ലോറിയുടെ ചക്രങ്ങൾ ഉരുണ്ടത് മകന്‍റെ വിജയത്തിലേക്കായിരുന്നു.

  • ധ്രുവ് ജുറൽ: അമ്മയുടെ സ്വർണ്ണമാലയിലെ തിളക്കം

കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സൈനികനായ നേം സിംഗ് ജുറലിന്‍റെ മകനാണ് ധ്രുവ്. മകനെ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാക്കാനായിരുന്നു അച്ഛന് ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ധ്രുവിന്‍റെ ലക്ഷ്യം ക്രിക്കറ്റായിരുന്നു.

ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റ് വാങ്ങാൻ പോലും സാമ്പത്തികമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത്, ധ്രുവിന്‍റെ അമ്മ രാജ്‌നി തന്‍റെ ഏക സ്വർണ്ണമാല പണയം വെച്ചാണ് മകന് ആദ്യത്തെ കിറ്റ് വാങ്ങി നൽകിയത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ജേഴ്‌സിയിലും ഐപിഎല്ലിലും ധ്രുവ് തിളങ്ങുമ്പോൾ ആ മാലയേക്കാൾ തിളക്കം തന്‍റെ മകന്‍റെ വിജയത്തിനുണ്ടെന്ന് ആ അമ്മ അഭിമാനിക്കുന്നു.

Also Read: ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഡഗ്ഔട്ടിൽ വേണ്ട; നിയമം ലംഘിച്ച രാജസ്ഥാന്‍ മാനേജർക്ക് പിഴ ചുമത്തി

TAGGED:

IPL 2026
MUKUL CHOUDHARY IPL PRICE
PARENTS WHO SOLD HOUSES FOR IPL
SACRIFICES OF INDIAN CRICKETERS
IPL 2026 AUCTION SUCCESS STORIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.