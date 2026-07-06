രണ്ട് തവണ മോഷണം പോയ ലോകകപ്പ്; രക്ഷകനായി 'പിക്ലീസ്' എന്ന നായ; ഫിഫ ട്രോഫിയുടെ ഈ ചരിത്രം അമ്പരപ്പിക്കും!
കള്ളൻ കൊണ്ടുപോയ ലോകകപ്പ് മണത്തുപിടിച്ച 'പിക്ലീസ്'; ഫിഫ കിരീടത്തിന്റെ നാടകീയ ചരിത്രം!
Published : July 6, 2026 at 3:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരവും വൈകാരികവുമായ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നാണ് ലോകകപ്പ് കിരീടം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഈ ഒരൊറ്റ കിരീടത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന ഈ ഫിഫ ട്രോഫിക്ക് പിന്നിൽ കൗതുകവും നാടകീയതയും നിറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട്. രണ്ട് തവണ മോഷണം പോവുകയും, ഒരു നായയുടെ സമർത്ഥമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഒരിക്കൽ അത്ഭുതകരമായി തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ സ്വർണ്ണക്കപ്പിന്റെ കഥകൾ ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
1974-ൽ പുതിയ ട്രോഫി
ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരം നടന്നത് 1930-ലാണ്. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള ട്രോഫി നിർമ്മിച്ചത് 44 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1974-ലാണ്. 'ജൂൾസ് റിമെറ്റ് ട്രോഫി' (Jules Rimet Trophy) എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന യഥാർത്ഥ ലോകകപ്പ് കിരീടം രണ്ടുതവണ മോഷണം പോയതാണ് ഇതിന് കാരണം.
Did you know…— RubyTrivia (@RubyTriviaAI) July 6, 2026
The original World Cup Trophy, the Jules Rimet Trophy (used 1930–1970), has a wild past.
During WWII the trophy was hidden in a shoebox under a bed in Italy by Italian FA president Ottorino Barassi to protect it from occupying forces.
In 1966, the trophy was… pic.twitter.com/ytfh15AOIc
ഒന്നാം മോഷണം: ലണ്ടൻ (1966)
1966-ലെ ലോകകപ്പിന് വെറും നാല് മാസം മുൻപ്, ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ പൊതുപ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ട്രോഫി ആദ്യമായി മോഷണം പോകുന്നത്. ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിലെ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് കള്ളന്മാർ ഡിസ്പ്ലേ കാബിനറ്റ് തകർത്ത് ട്രോഫി കടത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ചെയർമാന് 15,000 പൗണ്ട് മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് ലഭിച്ചു. സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡ് പോലീസ് തന്ത്രപരമായി പ്രതിയെ പിടികൂടിയെങ്കിലും ട്രോഫി എവിടെയെന്ന് കണ്ടെത്താനായില്ല.
രക്ഷകനായി 'പിക്ലീസ്'
മോഷണം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, മാർച്ച് 27-ന് ലണ്ടനിൽ 'പിക്ലീസ്' എന്ന നാല് വയസ്സുകാരൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നായ തന്റെ യജമാനനൊപ്പം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വേലിക്ക് താഴെ പത്രക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ എന്തോ മണത്തുപിടിച്ചു. അത് കാണാതായ ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയായിരുന്നു! ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് പിക്ലീസ് രാജ്യത്തെ ഹീറോയായി മാറി. പിന്നാലെ പിക്ലീസിന് മെഡലും, ഒരു വർഷത്തെ സൗജന്യ ഭക്ഷണവും, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലോകകപ്പ് ആഘോഷ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണവും ലഭിച്ചു.
രണ്ടാം മോഷണം: റിയോ ഡി ജനീറോ (1983)
1970-ൽ ബ്രസീൽ മൂന്നാം തവണയും ലോകചാമ്പ്യന്മാരായതോടെ ജൂൾസ് റിമെറ്റ് ട്രോഫി അവർക്ക് സ്ഥിരമായി സ്വന്തമായി. എന്നാൽ 1983 ഡിസംബറിൽ റിയോ ഡി ജനീറോയിലെ ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഈ ട്രോഫി വീണ്ടും മോഷണം പോയി.
ബാങ്കറായ സെർജിയോ പെരേര അയ്റസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ കെട്ടിയിട്ടാണ് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് മോഷ്ടിച്ചത്. ഈ ട്രോഫി പിന്നീട് ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താനായില്ല. കള്ളന്മാർ ഇത് ഉരുക്കി സ്വർണ്ണക്കട്ടികളാക്കി വിറ്റെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.
The FIFA World Cup trophy is one of the most protected trophies in sports.— Know Your History (@H54355Know) July 2, 2026
The original Jules Rimet Trophy was stolen twice and disappeared permanently after the second theft.
The trophy presented today is a completely different design.
ഫിഫ ആസ്ഥാനത്തെ അതീവ സുരക്ഷാ വോൾട്ട്
പണ്ട് വിജയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് നാല് വർഷത്തേക്ക് ട്രോഫി സ്വന്തമായി സൂക്ഷിക്കാൻ നൽകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ മോഷണ പരമ്പരകൾക്ക് ശേഷം ഫിഫ നിയമം കർശനമാക്കി. ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ വിജയികൾക്ക് ട്രോഫി ഉയർത്താൻ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് ഉടൻ തന്നെ ഫിഫ തിരികെ വാങ്ങും. നിലവിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഫിഫ ആസ്ഥാനത്തെ അതീവ സുരക്ഷയുള്ള വോൾട്ടിലാണ് യഥാർത്ഥ ട്രോഫി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിലവിലെ ഫിഫ ട്രോഫിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ:
- രൂപകൽപ്പന: 1974-ൽ ഇറ്റാലിയൻ കലാകാരനായ സിൽവിയോ ഗസ്സാനിഗ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു.
- ഉയരം: 36.8 സെന്റി മീറ്റർ.
- ഭാരം: 6.175 കിലോഗ്രാം.
- നിർമ്മാണം: 18 ക്യാരറ്റ് തങ്കത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഇതിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ രണ്ട് പാളി മലാക്കൈറ്റ് കല്ലുകളുണ്ട്.
- പ്രത്യേകത: ഭൂമിയെ കൈകളിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രണ്ട് മനുഷ്യരൂപങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് ഫുട്ബോളിന്റെ ആഗോള കൂട്ടായ്മയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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