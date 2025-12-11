Kerala Local Body Elections2025

വാർധക്യത്തിൽ തളരാതെ ട്രാക്കുകളിൽ സജീവമായി ദമ്പതികള്‍; ദേശീയ, അന്തർദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ ഇവരാണ് താരങ്ങള്‍

സ്‌കൂൾ, കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സർക്കാർ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മുതിർന്ന കായികതാരങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം സർക്കാർ നൽകിയാൽ, അത് കൂടുതൽ സഹായകമാകുമെന്ന് ലക്ഷ്‌മി ലോകനാഥന്‍ പറയുന്നു.

Loganathan and Lakshmi (ETV Bharat)
എസ് ശ്രീനിവാസൻ

വാർധക്യത്തിൽ തളരാതെ ട്രാക്കുകളിൽ സജീവമായി ദമ്പതികള്‍ (ETV Bharat)

ചെന്നൈ: വാർധക്യം തളർത്താത്ത മനസുമായി ഇന്നും ട്രാക്കുകളിൽ സജീവമാണ് കോയമ്പത്തൂരിലെ ലോകനാഥൻ ലക്ഷ്‌മി ദമ്പതികള്‍. "എൻ്റെ കാലിന് പരിക്കേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ എന്നെ ഉപദേശിച്ചു, 'ഇനി നീ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന്. കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മ വിശ്വാസം എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. അടുത്ത വർഷം തന്നെ ഞാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മെഡലുകൾ നേടുകയും ചെയ്‌തു'' - ലക്ഷ്‌മി പറയുന്നു.

സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്‌ടറായി വിരമിച്ചതാണ് ലോകനാഥൻ. സർക്കാർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്‌ടറായി വിരമിച്ചതാണ് ലക്ഷ്‌മി. ഇരുവരും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കായിക താരങ്ങളാണ്. ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൽ ലോകനാഥൻ ആദ്യമായി വെള്ളി മെഡൽ നേടുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ ആവേശം ഇന്ന് ഈ 90-ാം വയസിലും തുടരുന്നു.

വിരമിച്ചതിനുശേഷവും അദ്ദേഹം ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, ദേശീയ, ഏഷ്യൻ സീനിയർ അത്‌ലറ്റിക് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് നൂറുകണക്കിന് മെഡലുകളും ട്രോഫികളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ ലക്ഷ്‌മിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞതാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സീനിയർ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ ലക്ഷ്‌മി താരമാണ്. 80-ാം വയസിലും മെഡലുകള്‍ വാരിക്കൂട്ടുന്ന തിരക്കിലാണ് ലക്ഷ്‌മി.

''വിവാഹത്തിന് ശേഷവും ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനത്തിനും ശേഷവും ഭർത്താവ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന്, വിവിധ കോളജുകളിൽ നിന്നായി ബിരുദ പഠനവും ഗവേഷണ ബിരുദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ബിരുദങ്ങൾ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി.

കായികരംഗത്ത് എനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, ആ മേഖലയിൽ ഞാൻ ഒരു സർക്കാർ സ്‌കൂളിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അധ്യാപകയായി ചേരുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നീട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് നൽകിയ പ്രോത്സാഹനവും പരിശീലനവും കാരണം വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതിനുപകരം, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിൽ സീനിയർ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മെഡലുകൾ നേടുകയും ചെയ്‌തു'' - ലക്ഷ്‌മി പറയുന്നു.

ഫിൻലാൻഡിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും ലക്ഷ്‌മി ഓർത്തെടുക്കുന്നു. ദിവസവും യോഗയും വ്യായാമവും പരിശീലിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോഴും മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും മെഡലുകൾ നേടാനും കഴിയുന്നുവെന്നും ലക്ഷ്‌മി അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു.

പുതിയ തലമുറയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രചോദനമാകണം എന്നൊരു ലക്ഷ്യംകൂടിയുണ്ട്. കുട്ടികള്‍ക്ക് കായികരംഗത്തുള്ള താൽപര്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ സ്‌കൂൾ, കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സർക്കാർ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

അതുപോലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാതൃകയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുതിർന്ന കായികതാരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം സർക്കാർ നൽകിയാൽ, അത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായകമാകും. ഭർത്താവും കുടുംബാംഗങ്ങളും നൽകുന്ന പിന്തുണ കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇതെല്ലാം നേടാൻ കഴിയുന്നതെന്നും ലക്ഷി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

''ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളും പേരക്കുട്ടികളും ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നു. എൻ്റെ ഭർത്താവ് പങ്കെടുത്ത കായിക മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ മെഡലുകൾ സ്വർണ്ണ വളകളാക്കി എൻ്റെ കൈയിൽ ധരിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഞാൻ അവ എൻ്റെ കൈയിൽ വളകളായി ധരിക്കുകയാണ്" - ലക്ഷ്‌മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറയുന്നു.

ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ഡയറക്‌ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള സംസ്ഥാന, ദേശീയ തലത്തിലുള്ള അത്‌ലറ്റിക് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മെഡലുകൾ നേടുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട് ഈ ദമ്പതികള്‍. രണ്ടുതവണ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മെഡലുകൾ നേടുകയും ചെയ്‌ത ആളാണ് ലോകനാഥൻ.

പ്രായം കൂടിയതിനാൽ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സംസ്ഥാന തല മത്സരങ്ങളിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മത്സരിച്ച് മെഡലുകള്‍ നേടിയത് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

