ഇന്ത്യയുടെ നിശബ്‌ദ പോരാളി; ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഞെട്ടിച്ച് അക്‌സര്‍ പട്ടേലിന്‍റെ 'ഫീൽഡിംഗ് മാജിക്'

ടി20 ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ നിർണ്ണായകമായി അക്‌സര്‍ പട്ടേലിന്‍റെ 'സൂപ്പർമാൻ' പ്രകടനം.

India's Axar Patel attempts a catch at the boundary during the ICC Men's T20 World Cup 2026 second semifinal cricket match between India and England (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
മുംബൈ: ചില പ്രകടനങ്ങൾ സിംഹഗർജ്ജനം പോലെ മുഴങ്ങുന്നവയാണ്, എന്നാൽ മറ്റു ചിലതാകട്ടെ നിശബ്‌ദമാണെങ്കിലും മത്സരഫലം നിശ്ചയിക്കുന്നവയാകും. വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ സെമിഫൈനൽ വിജയം സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ വെടിക്കെട്ട് 89 റൺസിന്‍റേയും ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ തകർപ്പൻ ഡെത്ത് ഓവർ ബൗളിംഗിന്‍റേയും പേരിൽ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ആവേശങ്ങൾക്കിടയിൽ അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ എന്ന ഫീൽഡറുടെ രണ്ട് അത്ഭുതകരമായ പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായി തിരിച്ചത്.

വ്യത്യസ്‌ത ശൈലിയിലുള്ള രണ്ട് ഫീൽഡിംഗ് നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അവ. ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ റൺവേട്ട സ്ഫോടനാത്മകമാകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ നിമിഷങ്ങളിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ ബാറ്റർമാരെ പുറത്താക്കാൻ ഈ നീക്കങ്ങൾക്കായി. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് അക്‌സറിന്‍റെ കായികമായ സഹജവാസനയുടെ തെളിവായിരുന്നു.

Axar Patels
Axar Patels (IANS)

ഹാരി ബ്രൂക്ക് അടിച്ച പന്ത് ഇൻഫീൽഡിന് പിന്നിൽ സുരക്ഷിതമായി വീഴുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും, ഡീപ്പിൽ നിന്നിരുന്ന അക്‌സര്‍ കണ്ണുകൾ പന്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു പിന്നിലേക്ക് വാരങ്ങളോളം ഓടി. ബൗണ്ടറി ലൈനിലേക്ക് നോക്കാതെ പിന്നിലേക്ക് ഓടുക എന്നത് ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്. എന്നിട്ടും ബാലൻസ് തെറ്റാതെ കൈകൾ പൂർണ്ണമായി പിന്നിലേക്ക് നീട്ടി തോളൊപ്പമെത്തിയ പന്ത് അക്‌സര്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. "ഹാരി ബ്രൂക്കിന്‍റെ ക്യാച്ച് പ്രയാസകരമായിരുന്നു, പന്ത് എന്നെ പിന്തുടരുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്," പിന്നീട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അക്‌സര്‍ പറഞ്ഞു.

അക്‌സറിന്‍റെ കായികക്ഷമത ആദ്യ ക്യാച്ചിൽ കണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ബുദ്ധിശക്തിയാണ് പ്രകടമായത്. ക്ലീൻ ഹിറ്റിംഗിലൂടെ ഭീതി പടർത്തിയ വിൽ ജാക്‌സ് ഉയർത്തിയടിച്ച പന്ത് ബൗണ്ടറി ലൈനിന് സമീപം അക്‌സര്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ തന്‍റെ വേഗത കാരണം ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം, അവസാന നിമിഷം പന്ത് മൈതാനത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടു. ഉള്ളിൽ കാത്തുനിന്നിരുന്ന ശിവം ദുബെ ആ പന്ത് കൈക്കലാക്കിയതോടെ വിൽ ജാക്‌സ് പുറത്തായി. സഹജവാസനയും ടീം വർക്കും ഒത്തുചേർന്ന ഈ പ്രകടനങ്ങൾ അക്‌സറിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഓൾറൗണ്ടറാക്കി മാറ്റി.

Axar Patels
Axar Patels (IANS)

മത്സരശേഷം അഹമ്മദാബാദിലെ തന്‍റെ റെക്കോർഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള തമാശ കലർന്ന മറുപടി മുറിയിൽ ചിരി പടർത്തി. "ഹോം ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയർ അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ജിൻക്‌സ് ഉണ്ടായത്," എന്നായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ മറുപടി. ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ മുതിർന്ന താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്പിന്നർമാർ പാലിക്കേണ്ട മനക്കരുത്തിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. "ബാറ്റർ സിക്സോ ഫോറോ അടിച്ചാൽ വികാരങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെടാതെ പ്ലാനിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കണം," എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്‍റെ സന്ദേശമാണ് ടീം പിന്തുടർന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

വെറും ഏഴ് റൺസിന് വിജയിച്ച മത്സരത്തിൽ അക്‌സറിന്‍റെ ഈ നിലപാട് നിർണ്ണായകമായി. തന്‍റെ സ്വന്തം നഗരമായ അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫൈനലിനെക്കുറിച്ച് അക്‌സര്‍ വികാരാധീനനായി. "സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് മുന്നിൽ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുക എന്നത് വർഷങ്ങളായുള്ള സ്വപ്‌നമാണ്. എന്‍റെ മകൻ കാണുന്ന ആദ്യ മത്സരമായിരിക്കും ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തന്‍റെ അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും അദ്ദേഹം ആശംസകൾ നേരാനും മറന്നില്ല. "അവർ ഞങ്ങൾക്കായി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു," അക്‌സര്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വലിയ ഹിറ്റുകൾക്കും പ്രധാന വിക്കറ്റുകൾക്കും ഇടയിൽ അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ എന്ന താരം തന്‍റെ നിശബ്ദമായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ വിജയശില്‍പിയായി മാറുകയാണ്. വാംഖഡെയിലെ ആ സെമിഫൈനൽ രാത്രിയിൽ ആ നിശബ്‌ദ സംഭാവനകളാണ് ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടത്.

