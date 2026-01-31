ETV Bharat / sports

തിരിച്ചടിക്കാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ; പാകിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തില്‍ മിച്ചൽ മാർഷ് നയിക്കും

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളിക്കാതിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ മാർഷ് ഇന്ന് തിരിച്ചെത്തും.

Pakistan vs Australia 2nd T20I
File Photo: Pakistan vs Australia 2nd T20I (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 31, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പാകിസ്ഥാനും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ടി20 മത്സരം ഇന്ന് ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 4.30 ന് മത്സരം ആരംഭിക്കും. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഓസീസിനെ 22 റൺസിന് വീഴ്‌ത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നീണ്ട ഏഴുവര്‍ഷത്തിനു ശേഷമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യിൽ കംഗാരുക്കളെ പാകിസ്ഥാൻ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടാംനിര ടീമുമായാണ് ഓസ്ട്രേലിയ കളിച്ചത്. പാകിസ്ഥാന്‍റെ 169 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ടീമിന് 146/8 റൺസ് മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ.

പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളിക്കാതിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ മാർഷ് ഇന്ന് തിരിച്ചെത്തും. ആദ്യ ടി20യിൽ മാർഷിന്‍റെ അഭാവത്തിൽ ട്രാവിസ് ഹെഡായിരുന്നു ടീമിനെ നയിച്ചത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ആദം സാംപ വീണ്ടും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വെറും 24 റൺസ് മാത്രം നേടിയ ബാബർ അസമും ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ സാഹിബ്‌സാദ ഫർഹാനും ഇന്ന് ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയേക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ടി20 നേർക്കുനേർ റെക്കോർഡ്

ടി20യിൽ പാകിസ്ഥാനും ഓസ്ട്രേലിയയും നേർക്കുനേർ റെക്കോർഡിൽ തുല്യരാണ്. ഇതുവരെ 29 മത്സരങ്ങളിൽ ഇരു ടീമുകളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ വിജയമടക്കം പാകിസ്ഥാൻ 13 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ ഓസ്ട്രേലിയ 14 തവണ ജയം സ്വന്തമാക്കി. ഒരു മത്സരം ഫലമില്ലാതെ അവസാനിച്ചു, ഒരു മത്സരം സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു.

തത്സമയം സംപ്രേഷണം

പാകിസ്ഥാന്‍റെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ടെലിവിഷനിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നില്ല. ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് ഫാൻകോഡ് ആപ്പിൽ മത്സരം കാണാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, പാകിസ്ഥാൻ-ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരം YouTubeലും സൗജന്യമായി കാണാൻ കഴിയും. സ്പോർട്ട് ടിവി എന്ന ചാനൽ മത്സരം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.

ഇരുടീമുകളിലേയും സാധ്യതാ താരങ്ങള്‍

പാകിസ്ഥാൻ: സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ, സയിം അയൂബ്, സൽമാൻ ആഘ (ക്യാപ്റ്റൻ), ബാബർ അസം, ഫഖർ സമാൻ, ഉസ്മാൻ ഖാൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മുഹമ്മദ് നവാസ്, ഷദാബ് ഖാൻ, ഷഹീൻ അഫ്രീദി, സൽമാൻ മിർസ, അബ്രാർ അഹമ്മദ്.

ഓസ്ട്രേലിയ: മിച്ചൽ മാർഷ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, മിച്ചൽ ഓവൻ, കൂപ്പർ കോണോളി, ഷോൺ അബോട്ട്, ബെൻ ഡ്വാർഷൂയിസ്, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, ആദം സാംപ.

Also Read: ഏഴുവര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്: ഓസ്‌ട്രേലിയയെ 22 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ചരിത്രം കുറിച്ചു

TAGGED:

PAK VS AUS LIVE STREAMING IN INDIA
PAK VS AUS 2ND T20 LIVE STREAMING
PAK VS AUS T20
PAKISTAN CRICKET
PAK VS AUS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.