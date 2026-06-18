സ്കില്ലല്ല, പ്രശ്നം വേറെയാണ്! പോർച്ചുഗലിൻ്റെ സമനിലയ്ക്ക് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമാക്കി കോച്ച് അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ
തന്ത്രം പാളി, കളി നന്നായിട്ടും പോർച്ചുഗൽ സമനില വഴങ്ങിയതിന് പിന്നിലെ കാരണം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി അർജന്റീനോസ് ജൂനിയേഴ്സിൻ്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ
Published : June 18, 2026 at 8:38 AM IST
അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ
ഹൂസ്റ്റണ്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ എത്ര മനോഹരമാണോ, അത്രതന്നെ അപകടം നിറഞ്ഞതുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അല്പമൊന്ന് അലസമായാൽ പോലും! ഈ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ പോർച്ചുഗലിന്, എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളെയും കാറ്റിൽപ്പറത്തി ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയോട് 1-1 ൻ്റെ സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. ആധുനിക ഫുട്ബോളിൽ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള ശാരീരികക്ഷമതയുടെ വ്യത്യാസം എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു ഈ മത്സരം.
തുടക്കത്തിലെ ആവേശം, ഒടുവിൽ പ്രതിരോധക്കോട്ട
പോർച്ചുഗൽ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കളി തുടങ്ങിയത്. മത്സരം ആരംഭിച്ച് ആറാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ യുവതാരം ജോവോ നെവെസ് ഒരു ലൂസ് ബോളിൽ നിന്ന് ഗോൾ നേടി പോർച്ചുഗലിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു (1-0). ബെർണാഡോ സിൽവയും ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസും മധ്യനിര ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഹൂസ്റ്റണിൽ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് കാർണിവൽ തന്നെ ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിച്ചു.
എന്നാൽ, ഈ ലോകകപ്പ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തമായ ഒരു പാഠമുണ്ട്. മികച്ച കായികക്ഷമത, ശ്വാസശേഷി, കായിക-മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏത് കൊച്ചു ടീമിനും വലിയ ടീമുകൾക്കെതിരെ 90 മിനിറ്റും ഒരേ വീര്യത്തോടെ പൊരുതാനാകും. ആ ഗോൾ വീണിട്ടും കോംഗോ തളർന്നില്ല. അവർ തങ്ങളുടെ കരുത്തുറ്റ ശാരീരികക്ഷമത പുറത്തെടുത്ത് പോർച്ചുഗലിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ വഴി അടച്ചു.
കോംഗോയുടെ മറുപടി
പോർച്ചുഗൽ അല്പം പിന്നോട്ട് വലിഞ്ഞപ്പോൾ, ഭയന്നുനിൽക്കാതെ മുന്നോട്ട് കയറി കളിക്കാനാണ് കോംഗോ ശ്രമിച്ചത്. അവരുടെ വേഗതയേറിയ, കരുത്തരായ കളിക്കാരുടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ പ്രതിരോധ നിരയെ ശരിക്കും പരീക്ഷിച്ചു. പോർച്ചുഗൽ മോശമായി കളിച്ചു എന്നല്ല, മറിച്ച് ഒരു സമനില കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാതെ വിജയം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് പൊരുതിയ ഒരു കോംഗോ ടീമിനെയാണ് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
'ബാക്ക് പാസ്' കെണിയിൽ വീണ പോർച്ചുഗൽ
ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ആ തന്ത്രപരമായ പിഴവിലേക്ക് വീണ്ടും വിരൽ ചൂണ്ടേണ്ടത്, സ്വന്തം ബോക്സിൽ നിന്ന് പന്ത് തട്ടി കളി കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള അമിതമായ ആവേശം. തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ അമിതമായ ധീരത കാണിക്കാനും ഭംഗിയായി കളി തുടങ്ങാനും പോർച്ചുഗൽ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വലിയ റിസ്കാണ് എടുത്തത്. കോംഗോ അത് മുതലെടുത്തു. അവർ പോർച്ചുഗീസ് ബോക്സിനടുത്ത് കടുത്ത പ്രഷർ ചെലുത്തി.
അതിൻ്റെ ഫലമായി, ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ (45'+5'), പോർച്ചുഗൽ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ പിഴവിൽ നിന്ന് യോവാൻ വിസ്സ കോംഗോയ്ക്കായി സമനില ഗോൾ നേടി. സ്വന്തം ഗോൾപോസ്റ്റിന് മുന്നിൽ വച്ച് പന്ത് കൈമാറി കളി തുടങ്ങാനുള്ള കടുംപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഇരയായി പോർച്ചുഗൽ മാറി. ഈ ശൈലി മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇനിയും കഷ്ടപ്പെടും.
പതറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഫ്രെഷ്നസിനായി ഫ്രാൻസിസ്കോ കോൺസെസാവോ, റാഫേൽ ലിയാവോ എന്നിവരെ റോബർട്ടോ മാർട്ടീനസ് കളത്തിലിറക്കിയെങ്കിലും കോംഗോയുടെ പ്രതിരോധ മതിലിൽ തട്ടി അവ തകർന്നു.
ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന തത്വം പ്രസക്തമാകുന്നത്, ആധുനിക ഫുട്ബോളിൽ വ്യത്യാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വെറും ശാരീരികക്ഷമത മാത്രമല്ല, മറിച്ച് കടുത്ത സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിൽ കളിക്കാർ എടുക്കുന്ന ശരിയായ തീരുമാനങ്ങളാണ്.
വിജയത്തിനായി വെപ്രാളപ്പെട്ട പോർച്ചുഗൽ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ തുടർച്ചയായ പിഴവുകൾ വരുത്തിയപ്പോൾ, കോംഗോ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെയും ക്ഷമയോടെയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ഒപ്പം അപകടകരമായ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ പന്തുകൾ ലഭിക്കാതെ അദ്ദേഹം കളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയി. ജീവൻമരണ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഒരു എതിരാളിക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല.
ഈ സമനില കോംഗോയ്ക്ക് വിജയതുല്യമായ നേട്ടമാണ്. എന്നാൽ പോർച്ചുഗീസ് കോച്ച് റോബർട്ടോ മാർട്ടീനസിന് ഇത് വലിയൊരു തലവേദനയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. പോർച്ചുഗലിന് ഇനി തെറ്റുകൾ തിരുത്തി തിരിച്ചുവരാനുള്ള സമയമാണ്. കാരണം, ഈ പുതിയ ലോകകപ്പ് ഫോർമാറ്റിൽ തുടക്കത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പിഴവ് പോലും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുത്തിയേക്കാം.
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