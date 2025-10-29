ETV Bharat / sports

സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ മലപ്പുറം എഫ്‌സിക്ക് ഹാട്രിക് സമനില, പിടിമുറുക്കി തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ്

ഇരുടീമുകളും ഒരു ഗോള്‍ വീതമടിച്ച് പിരിയുകയായിരുന്നു.

Malappuram FC and Thiruvananthapuram Kompans
Malappuram FC and Thiruvananthapuram Kompans (SLK)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മഞ്ചേരി: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ മലപ്പുറം എഫ്‌സിയും തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസും തമ്മില്‍ നടന്ന മത്സരം സമനിലയില്‍ കലാശിച്ചു. ഇരുടീമുകളും ഒരു ഗോള്‍ വീതമടിച്ച് പിരിയുകയായിരുന്നു. ടൂര്‍ണമെന്‍റിലെ മലപ്പുറത്തിന്‍റെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം സമനിലയാണിത്. മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരില്‍ മലപ്പുറത്തിനായി ജോൺ കെന്നഡിയും കൊമ്പൻസിനായി പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഓട്ടിമർ ബിസ്‌പൊയും ഗോൾ നേടി. ലീഗില്‍ നാല് കളികളിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിന്‍റുള്ള മലപ്പുറം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും നാല് പോയന്‍റുള്ള കൊമ്പൻസ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജി സഞ്ജു, മുഹമ്മദ്‌ ഇർഷാദ് എന്നിവരെ ആദ്യ ഇലവനിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് മലപ്പുറം നാലാം ഹോം മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ കളിയിലെ ആദ്യ അവസരം ലഭിച്ചത് കൊമ്പൻസിനായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ പാട്രിക് മോട്ട നീട്ടിനൽകിയ പന്തുമായി മുന്നേറിയ ഷാഫി മലപ്പുറം ക്യാപ്റ്റൻ ഐറ്റർ ആൽഡലറിനെ മറികടന്ന് നടത്തിയ ശ്രമം ഗോളി അസ്ഹർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പതിനാറാം മിനിറ്റിൽ റോയ് കൃഷ്‌ണ, ഐറ്റർ ആൽഡലർ എന്നിവർ തുടരെ തുടരെ നടത്തിയ ഗോളുറച്ച ഷോട്ടുകൾ കൊമ്പൻസ് ഗോളി ആര്യന്‍റെ ഗംഭീര പ്രകടനത്തിൽ നിഷ്‌ഫലമായി. അതിനിടെ കൊമ്പൻസിന്‍റെ ഷാനിദ് വാളൻ മഞ്ഞക്കാർഡ് വാങ്ങി.

Malappuram FC and Thiruvananthapuram Kompans
Malappuram FC and Thiruvananthapuram Kompans (SLK)

ആദ്യപകുതിയിൽ ഇരുടീമുകളും നിരവധി മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും ഗോളാക്കി മാറ്റാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. 0-0 എന്ന സ്കോറിൽ ഒന്നാം പകുതി അവസാനിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ മലപ്പുറം മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ജോൺ കെന്നഡി, റിഷാദ് ഗഫൂർ, ടോണി എന്നിവരാണ് വന്നത്. വന്നയുടനെ കെന്നഡി മഞ്ഞക്കാർഡ് വാങ്ങി. ഒഫീഷ്യൽസുമായി തർക്കിച്ചതിന് മലപ്പുറം പരിശീലകൻ മിഗ്വൽ ടൊറേറക്കും മഞ്ഞ കാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു.

പിന്നാലെ മൊറൊക്കോന്‍ താരം ബദർ എടുത്ത ഫ്രീകിക്കിന് ബ്രസീലുകാരൻ ജോൺ കെന്നഡി തലവെച്ചപ്പോൾ പന്ത് കൊമ്പൻസിന്‍റെ വലയിൽ കയറി 1-0. എഴുപത്തിയാറാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു കൊമ്പൻസിന്‍റെ സമനില ഗോൾ പിറന്നത്. റൊണാൾഡിനെ ബോക്സിൽ വീഴ്ത്തിയതിന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചത് ബ്രസീലുകാരൻ ഓട്ടിമർ ബിസ്‌പൊ 1-1. ഇഞ്ചുറി സമയത്ത് മലപ്പുറം നിരവധി കോർണറുകൾ നേടിയെടുത്തെങ്കിലും ഗോളടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

നാലാം റൗണ്ടിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് കാലിക്കറ്റ്‌ എഫ്‌സി, കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ് എഫ്‌സിയെ നേരിടും. കോഴിക്കോട് ഇഎംഎസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30 ന് കിക്കോഫ്. മത്സരം സോണി ടെൻ 2, ഡി ഡി മലയാളം, സ്പോർട്‌സ്.കോമിലും (sports.com) എന്നിവയില്‍ തൽസമയം കാണാം. യു എ ഇയിൽ ഇത്തിസാലാത്തിന്‍റെ ഇ വിഷൻ ചാനലിൽ (നമ്പർ 742) മത്സരം കാണാം.

  1. Also Read: 'ഇത് ടീം ഇന്ത്യയാണ്, പിഴ ചുമത്തരുത്'! ബിസിസിഐക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണവുമായി മുൻ മാച്ച് റഫറി
  2. Also Read:ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ലോകകപ്പ് സെമി; മഴ വില്ലനായാല്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് എട്ടിന്‍റെ പണി, കാരണമറിയാം

TAGGED:

SUPER LEAGUE KERALA
THIRUVANANTHAPURAM KOMPANS
SLK 2
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള
MALAPPURAM FC

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.