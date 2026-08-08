മെസ്സി എന്ന 'ഗോട്ടിൻ്റെ' ശില്പി; ഫുട്ബോൾ രാജാവിൻ്റെ പിതാവ് ഹോർഹെ മെസ്സി അന്തരിച്ചു
ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ തുടങ്ങി ലോകം കീഴടക്കാൻ മകന് കൂട്ടുനിന്ന പിതാവ്, ഹോർഹെ മെസ്സിക്ക് കായികലോകത്തി ൻ്റെ പ്രണാമം!
Published : August 8, 2026 at 8:07 PM IST
റൊസാരിയോ: ഫുട്ബോൾ ലോകം കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച വിസ്മയം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കരിയറിന് പിന്നിലെ ശക്തിയും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ഏജൻ്റുമായിരുന്ന പിതാവ് ഹോർഹെ മെസ്സി (68) അന്തരിച്ചു. ലിയോയുടെ അസാധാരണമായ കരിയറിലെ ഓരോ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും, ആരും കാണാതെ നിശ്ശബ്ദമായി നിന്നത് ഈ പിതാവായിരുന്നു. ദീർഘനാളായി വിട്ടുമാറാത്ത ഹൃദയസംബന്ധവും നാഡീസംബന്ധവുമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ജന്മനാടായ അർജൻ്റീനയിലെ റൊസാരിയോയിലെ ക്ലിനിക്കിലായിരുന്നു അന്ത്യം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസങ്ങളായി ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോട് പോരാടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മെസ്സിയുടെ കളിമുറ്റമായ 'ന്യൂവെൽസ് ഓൾഡ് ബോയ്സ്' ക്ലബ്ബാണ് ശനിയാഴ്ച ഈ വിയോഗവാർത്ത ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്. ഒരു ഇതിഹാസത്തെ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച ആ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ വേർപാടിൽ കായികലോകം ഒന്നടങ്കം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കളിക്കളത്തിലെ മെസ്സിയുടെ മാന്ത്രികതയ്ക്ക് വിശ്വസ്തനായ കാവലാളായിരുന്ന ഹോർഹെ മെസ്സിയുടെ ജീവിതവും മകന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങളും.
Lionel Messi’s father Jorge has passed away at 68 years old.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026
Thoughts are with the whole Messi family, Lionel, those close to him in a very difficult time.
Rest in peace, Jorge. 🕊️ pic.twitter.com/FsSL60xxDx
രോഗത്തോടുള്ള പോരാട്ടവും സ്പെയിനിലേക്കുള്ള പലായനവും
ലയണൽ മെസ്സി എന്ന കുട്ടിയുടെ പ്രതിഭയെ ജന്മനാടായ റൊസാരിയോയിൽ വെച്ച് ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഹോർഹെ ആയിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ മെസ്സിക്ക് 'ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി' (വളർച്ചാക്കുറവ്) സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ, മകന് കൃത്യമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം മുന്നിട്ടിറങ്ങി. അർജൻ്റീനയിലെ ക്ലബ്ബുകൾ ഭാരിച്ച ചികിത്സാച്ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാൻ മടിച്ചതോടെ, 13 വയസ്സുകാരനായ മകനെയും കൂട്ടി സ്പെയിനിലേക്ക് പറക്കാൻ ഹോർഹെ ധീരമായ തീരുമാനമെടുത്തു. ആ യാത്രയാണ് പിന്നീട് ലോക ഫുട്ബോളിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത്.
ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ കുറിച്ച ചരിത്രം
ബാഴ്സലോണ ക്ലബ്ബിന് മെസ്സിയെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കരാർ നീണ്ടുപോയത് ഹോർഹെയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ, 2000 ഡിസംബറിൽ ബാഴ്സലോണ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ കാർലസ് റെക്സാച്ച് ഒരു റസ്റ്റോറൻ്റിലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ മെസ്സിയുമായുള്ള കരാർ എഴുതി ഒപ്പിട്ടു നൽകി. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ആ 'നാപ്കിൻ കരാർ' യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് മകൻ്റെ ഭാവിക്കായി ഉറച്ചുനിന്ന ഹോർഹെയുടെ കടുംപിടുത്തമായിരുന്നു.
കളി ലിയോയ്ക്ക്, ബാക്കി അച്ഛന്; കാവലായ ഏജൻ്റ്
മെസ്സി ഒരു വളർന്നുവരുന്ന താരത്തിൽ നിന്നും ബാഴ്സലോണയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി മാറിയപ്പോഴും കരിയറിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഹോർഹെയുടെ കൈകളിലായിരുന്നു. കരാറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫറുകൾ, പരസ്യങ്ങൾ, മറ്റ് ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഹോർഹെ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ബിസിനസ്സ് ലോകത്തെ സങ്കീർണ്ണതകൾ മകനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇതാണ് കളിക്കളത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ലോകം കീഴടക്കാനും മെസ്സിയെ സഹായിച്ചത്.
2021-ലെ കണ്ണീരും പി.എസ്.ജിയിലേക്കുള്ള മാറ്റവും
ഹോർഹെ മെസ്സി എന്ന ഏജൻ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം നടന്നത് 2021-ൽ ആയിരുന്നു. ലാ ലിഗയിലെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് മെസ്സിയുമായി പുതിയ കരാർ ഒപ്പിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 21 വർഷത്തെ കരിയർ അവിടെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ചപ്പോൾ മെസ്സിയുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി.
ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ പി.എസ്.ജിയുടെ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ ലിയോനാർഡോ, ഹോർഹെയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട സങ്കീർണ്ണമായ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഹോർഹെ, മകന് പാരീസിൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരു തട്ടകമൊരുക്കി.
വേദിക്ക് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ നായകൻ
ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്ന് പി.എസ്.ജിയിലേക്കും പിന്നീട് ഇന്റർ മയാമിയിലേക്കുമുള്ള മെസ്സിയുടെ പ്രയാണത്തിൽ ഹോർഹെ എപ്പോഴും ഒരു നിഴലായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകം മെസ്സിയുടെ ഗോളുകളും ട്രോഫികളും റെക്കോർഡുകളും ആഘോഷമാക്കുമ്പോൾ, മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും ഹോർഹെ എപ്പോഴും അകന്നുനിന്നു.
ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനെ (GOAT) രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയും, കരിയറിലെ കനത്ത പ്രതിസന്ധികളിലെല്ലാം കാവൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്ത 'സൂപ്പർ മാൻ' ആയ പിതാവ് എന്ന നിലയിലായിരിക്കും ഹോർഹെ മെസ്സിയുടെ പേര് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.
പിച്ചിലെ ഗോളുകളേക്കാൾ വലിയ കണ്ണീർ; ആ വേദന ലിയോ മറച്ചുവെച്ചിരുന്നു
ഈ വർഷത്തെ ലോകകപ്പിൽ അൾജീരിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടിയതിന് ശേഷം മെസ്സി ഗ്രൗണ്ടിൽ വികാരാധീനനായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ഫുട്ബോൾ ലോകം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മെസ്സി നൽകിയ മറുപടി ഇതായിരുന്നു: "ഞാൻ കരഞ്ഞതിന് ഫുട്ബോളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ അത്രമേൽ കഠിനമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്". പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധിയിലായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ആ കണ്ണീരത്രയും. പിതാവിൻ്റെ അസുഖം കാരണം കുടുംബം വലിയൊരു മാനസിക വിഷമത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും മെസ്സി മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ബാഴ്സലോണയിലെ സുവർണ്ണകാലം, പി.എസ്.ജിയിലേക്കുള്ള അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റം, ഒടുവിൽ ഇന്റർ മയാമിയിലേക്കുള്ള വരവ്, എല്ലാ കരാറുകളിലും ഒപ്പുവെച്ചത് ഹോർഹെയുടെ വിശ്വസ്തമായ കൈകളായിരുന്നു.
"ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അംഗീകാരം എപ്പോഴും ആവശ്യമായിരുന്നു" എന്ന് മെസ്സി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കരിയറിലെ എട്ട് ബാലൺ ഡി ഓറുകളും ലോകകപ്പ് കിരീടവും നേടുമ്പോഴും ഗാലറിയിലെ ആ പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മവിശ്വാസം.
ഭാര്യ സെലിയ കുച്ചിറ്റിനിയെയും മെസ്സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് മക്കളെയും പേരക്കുട്ടികളെയും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയാണ് ഹോർഹെ മെസ്സി യാത്രയാകുന്നത്. കളിമുറ്റത്തെ രാജാവിന് ഇനി വേദിക്ക് പിന്നിലെ ആ തണൽമരം കൂടെയുണ്ടാകില്ല. ലോകം ആരാധിക്കുന്ന മകനെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തിയാണ് ആ പിതാവ് വിടവാങ്ങുന്നത്.
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