അമ്മയുടെ പൊന്ന് വിറ്റാലും മകൻ കളിക്കട്ടെ; പട്ടിണിയോട് പൊരുതി ഐപിഎൽ സ്റ്റാറായി മാറിയ സാകിബിൻ്റെ കഥ
Published : April 15, 2026 at 4:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ പലപ്പോഴും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഇടമാണ്. എന്നാൽ സൺറൈസസ് ഹൈദരാബാദിന്റെ പേസർ സാകിബ് ഹുസൈന്റെ കഥ കേവലം വിജയത്തിന്റേതല്ല, മറിച്ച് വലിയൊരു ത്യാഗത്തിന്റേത് കൂടിയാണ്. ഷൂസ് വാങ്ങാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ മകന് വേണ്ടി സ്വന്തം പൊന്ന് വിറ്റ ഒരമ്മയുടെയും, ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ ഐപിഎൽ വേദിയിലെത്തിച്ച മകന്റേയും പോരാട്ടവീര്യം ഇന്ന് കായികലോകത്ത് ചർച്ചയാവുകയാണ്.
ബിഹാറിലെ ഗോപാൽഗഞ്ച് ജില്ലയിലെ ഒരു സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് 21കാരനായ സാകിബിൻ്റെ ജനനം. ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള അതിയായ താൽപ്പര്യം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ വലിയ തടസ്സമായിരുന്നു. "നല്ലൊരു ജോഡി സ്പൈക് ഷൂസിന് 10,000 മുതൽ 15,000 രൂപ വരെ വില വരും. ഇത്രയും വലിയ തുക ഷൂസിനായി ചിലവാക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് കഴിക്കും?" എന്ന സാകിബിൻ്റെ ചോദ്യം ആ കുടുംബം അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ്.
അമ്മയുടെ സ്വർണ്ണവും മകൻ്റെ കണ്ണീരും
കളിക്കാൻ ഷൂസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നിരാശനായി കരയുന്ന മകനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാനായില്ല. തൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വിൽക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. "അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഷൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് വാങ്ങാൻ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ പണവും. പക്ഷേ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കളിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ എൻ്റെ സ്വർണ്ണം വിൽക്കേണ്ടി വന്നു," വികാരാധീനയായി അമ്മ ഓർക്കുന്നു.
ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള തുടക്കം
യാതൊരുവിധ പ്രൊഫഷണൽ പരിശീലനവുമില്ലാതെ വീടിനടുത്തുള്ള മൈതാനത്ത് ഓടാൻ പോയാണ് സാകിബ് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പ്രാദേശിക കോച്ചുമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു തുടങ്ങിയ സാക്കിബ്, ഒരു മാച്ചിന് ലഭിക്കുന്ന 500-700 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി 150 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം സ്വന്തം കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അവനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്.
ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ വിസ്മയം
2022-23 സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ ബിഹാറിനായി ടി20 അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സാകിബ്, തന്റെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ തന്നെ 20 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. തുടർന്ന് 2025-26 രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെതിരെ 41 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 6 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയതോടെയാണ് ഐപിഎൽ സെലക്ടർമാരുടെ കണ്ണിൽ ഈ യുവതാരം പെടുന്നത്.
ഐപിഎല്ലിലെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് മുൻപ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിൽ നെറ്റ് ബൗളറായും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിൽ ടീം അംഗമായും സാക്കിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കെകെആറിനൊപ്പം രണ്ട് സീസണുകൾ ചിലവഴിച്ചെങ്കിലും കളിക്കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ 2026-ലെ ലേലത്തിൽ 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സൺറൈസസ് ഹൈദരാബാദ് സാക്കിബിനെ സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മയുടെ വലിയൊരു ത്യാഗവും സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനവും ഇന്ന് സാകിബിനെ ഐപിഎല്ലിലെ ശ്രദ്ധേയമായ താരമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ 4 വിക്കറ്റ് നേടിയ പ്രധാന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ:
- സാകിബ് ഹുസൈൻ (SRH): 4/24 vs RR (2026)
- ഷദാബ് ജക്കാത്തി (CSK): 4/24 vs DC (2009)
- അശ്വനി കുമാർ (MI): 4/24 vs KKR (2025)
- പോൾ വൽതാട്ടി (PBKS): 4/29 vs DC (2011)
- പ്രഫുൽ ഹിംഗെ (SRH): 4/34 vs RR (2026)
