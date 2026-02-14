സെയിൽസ്മാനില് നിന്ന് ലോകകപ്പ് താരത്തിലേക്ക്: എംഎസ് ധോണി പാക് സ്പിന്നർ ഉസ്മാന് താരിഖിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചതെങ്ങനെ ?
വിവാദ ബോളിങ് ആക്ഷന്റെ പേരിൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്ന താരം നിലവില് പാകിസ്ഥാന്റെ തുറിപ്പ് ചീട്ടുകൂടിയാണ്.
Published : February 14, 2026 at 5:12 PM IST
ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടത്തിന് മുന്പേ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് ഓഫ് സ്പിന്നര് ഉസ്മാന് താരിഖ്. വിവാദ ബോളിങ് ആക്ഷന്റെ പേരിൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്ന താരം നിലവില് പാകിസ്ഥാന്റെ തുറിപ്പ് ചീട്ടുകൂടിയാണ്.28 കാരനായ ഉസ്മാന് താരിഖ് 4 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമേ പന്തെറിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. എന്നാല് ഓവറിൽ ആറ് റൺസിൽ താഴെ എന്ന അവിശ്വസനീയമായ ഇക്കണോമി റേറ്റിൽ ഇതിനകം 11 വിക്കറ്റുകൾ താരം സ്വന്തമാക്കി. ആകെ 42 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 70 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
നിയോഗമായി എംഎസ് ധോണി
പട്ടിണി മാറ്റാൻ വിദേശത്തെ ലേബര് ക്യാമ്പിലടക്കം ജോലിക്കുപോയ ഉസ്മാന് താരിഖിന്റെ ആദ്യകാല ജീവിതം ഏറെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് സ്വപ്നം കണ്ടെങ്കിലും ദാരിദ്രം പലപ്പോഴും ഉസ്മാനെ പിടിമുറുക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടയില് ഇതിഹാസ താരം എം എസ് ധോണിയുടെ ജീവിതം ഒരു നിയോഗം പോലെ വഴികാട്ടിയായി.
തന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് ഒരു പരിധിവരെ ധോണിയാണ് കാരണമെന്ന് താരിഖ് പറയുന്നു. 'ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു പേര് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ആശയം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എം എസ് ധോണിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള എം എസ് ധോണി ദ അണ്ടോള്ഡ് സ്റ്റോറി എന്ന ചിത്രം കണ്ടു, പിന്നാലെ എനിക്കും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ദുബായിൽ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ആയി തന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ച താരിഖ് എഎഫ്പിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 20 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരത്തിന്റെ കരിയര് മുന്നേറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ആ പ്രകടനമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള വിളിയിലേക്കെത്തിച്ചത്.
'കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ വിവാഹ തിരക്കിലായിരുന്നപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ടീമിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് എന്റെ പരിശീലകൻ എന്നെ അറിയിച്ചു, ആദ്യം അത് ഒരു തമാശയാണെന്നാണ് കരുതിയതെന്ന് താരിഖ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് സത്യമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയാണ് എനിക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൊളംബോയിൽ പാകിസ്ഥാനെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, താരിഖിന്റെ ബൗളിംഗ് ആക്ഷനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും ശക്തമായി. ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം കാമറൂൺ ഗ്രീന് ഒരു മത്സരത്തിനിടെ താരത്തിന്റെ ആക്ഷനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺ ബൗളിങ് ആക്ഷനെ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് എന്ന് മുദ്രകുത്തി. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു.
'അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൗളിംഗ് ആക്ഷന്റെ നിയമസാധുതകൾ ഐസിസി ബൗളിംഗ് ആക്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്ററില് മാത്രമേ പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് അശ്വിൻ എക്സ് ഹാൻഡിൽ പറഞ്ഞു.
