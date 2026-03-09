ETV Bharat / sports

'സൂപ്പർ 8ലെ ആ ജിം സംഭാഷണം'; ടീമിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് സഞ്ജുവിന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍

ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി താരം.

Gautam Gambhir, Sanju Samson (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 3:26 PM IST

അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ്ണ അധ്യായമായി മാറിയ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു മലയാളി കരുത്തുണ്ട് - സഞ്ജു വിശ്വനാഥ് സാംസൺ. ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ട് തീർത്ത സഞ്ജു, തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗൗതം ഗംഭീർ നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസവും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ ഉപദേശങ്ങളുമാണ് തന്നെ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിച്ചതെന്ന് സഞ്ജു വെളിപ്പെടുത്തി.

ജിമ്മിൽ വെച്ച് നടന്ന ആ സംഭാഷണം

സിംബാബ്‌വേ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഗൗതം ഭായിയെ ജിമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്, 'സഞ്ജു, തയ്യാറായിരിക്കൂ, നീ അടുത്ത മത്സരം കളിക്കാൻ പോകുന്നു'. ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട നിമിഷം താൻ 100 ശതമാനം സജ്ജമായിരുന്നുവെന്ന് സഞ്ജു പറയുന്നു. ഇതിനായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്നത്" എന്നായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്‍റെ ഉള്ളിലെ മറുപടി.

തകർന്ന സ്വപ്‌ന ങ്ങളും സച്ചിന്‍റെ ഇടപെടലും

ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ നടന്ന പരമ്പരയിൽ 10, 6, 0 എന്നിങ്ങനെ നിരാശാജനകമായ സ്കോറുകൾക്ക് പുറത്തായ സഞ്ജു കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ടീമിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ തന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ തകർന്നതായും മാനസികമായി തകർന്നുപോയതായും സഞ്ജു സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് ദൈവം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ നൽകിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്‍റെ മനോഭാവം പാടേ മാറ്റിമറിച്ചു.

Sanju Samson
Sanju Samson (IANS)

അപ്രതീക്ഷിത ഓപ്പണർ; പിന്നീട് കണ്ടത് റൺവേട്ട

  • വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ: ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ 50 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 97 റൺസ്. ഇന്ത്യയുടെ സെമി പ്രവേശം ഉറപ്പാക്കിയ ഇന്നിങ്‌സ്.
  • സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ: 42 പന്തിൽ 89 റൺസിന്‍റെ മിന്നൽ പ്രകടനം.
  • ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ: നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 46 പന്തിൽ 89 റൺസ്. ഒരു ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറെന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി സഞ്ജുവിന് സ്വന്തം.

മത്സരം ടീമിനുള്ളിലല്ല, ലോകകപ്പിന് വേണ്ടി

ടീമിലെ സഹതാരങ്ങളുമായി മത്സരത്തിന് താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു. "ടീമിൽ എന്‍റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തിളങ്ങാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിനായി (ലോകകപ്പ്) നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പോരാടുമ്പോൾ എന്‍റെ ഉള്ളിലെ മികച്ച പ്രകടനം താനേ പുറത്തുവരുമെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.

വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകൾ

അഞ്ച് ഇന്നിങ്‌സുകളിൽ നിന്നായി 80.25 ശരാശരിയിൽ 321 റൺസാണ് സഞ്ജു അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 200-ന് അടുത്ത സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 27 ഫോറുകളും 24 സിക്‌സറുകളും പറത്തിയ സഞ്ജുവിനെ തേടി 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്‍റ്' പുരസ്‌കാരവുമെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ 255 റൺസ് പിന്തുടർന്ന കിവികളെ 96 റൺസിന് തകർത്ത് നീലപ്പട കിരീടമുയർത്തുമ്പോൾ, സഞ്ജു എന്ന പേര് ലോക ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ നെറുകയിൽ എഴുതപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

