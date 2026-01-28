സഞ്ജുവിനു ഇന്ന് നിര്ണായകം; ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ സമ്പൂര്ണ ജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ടീം ഇന്ത്യ കളത്തില്
ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലഡ് നാലാം ടി20 മത്സരം ഇന്ന് വിശാഖപട്ടണത്ത് നടക്കും.
വിശാഖപട്ടണം: ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള നാലാം ടി20 മത്സരം ഇന്ന് വിശാഖപട്ടണത്ത് നടക്കും. വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കും. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയില് 3-0 എന്ന അപരാജിത ലീഡോടെ, ഇതുവരെ ഇന്ത്യ മത്സരത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമ്പൂര്ണ ജയമാണ് ഇന്ത്യന് സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ടി20 ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് ടീമിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം കൂടിയാണിത്.
ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മലയാളി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സഞ്ജു സാംസണ് വീണ്ടും അവസരം ലഭിച്ചേക്കും. ശുഭ്മന് ഗിൽ പോയതിനുശേഷം ടോപ് ഓർഡറിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ സഞ്ജു ഇനിയും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തില്ലെങ്കില് ടീമിലിടം നേടുന്നത് പ്രയാസകരമാകും. മൂന്ന് ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് വെറും 16 റൺസ് മാത്രമേ താരത്തിനു നേടാനായുള്ളൂ. ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് ലോകകപ്പ് തുടങ്ങവെ സഞ്ജുവിന് ഇനി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമല്ല.
ചൊവ്വാഴ്ച നെറ്റ്സിൽ ദീർഘനേരം കളിച്ച ശ്രേയസ് അയ്യർക്കും ഇന്ന് അവസരം നൽകിയേക്കാം. നിലവിൽ പ്രാഥമിക ടി20 പ്ലാനിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിലും, പേസിനെതിരെയും സ്പിന്നിനെതിരെയും അയ്യർ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. അക്സര് പട്ടേലും തിരിച്ചെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നാഗ്പൂരില് വിരലിനേറ്റ പരിക്ക് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. പരമ്പരയിൽ ഇതുവരെ, ശ്രേയസ് അയ്യർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കളിക്കാരെയും ഇന്ത്യൻ ടീം പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ തോറ്റതിന് ശേഷം ന്യൂസിലൻഡ് ടീമിൽ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർക്ക്, ടോപ്പ് ഓർഡർ ബാറ്റര് ടിം റോബിൻസൺ എന്നിവരെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി, ഓൾറൗണ്ടർ ജിമ്മി നീഷാം, ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ, ഫിൻ അലൻ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി.
ഇന്നത്തെ സാധ്യതാ താരങ്ങള്
ഇന്ത്യ: സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അഭിഷേക് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ശിവം ദുബെ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ/അക്സര് പട്ടേൽ, റിങ്കു സിങ്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, രവി ബിഷ്ണോയ്/വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ.
ന്യൂസിലൻഡ്: ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ടിം സീഫർട്ട് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റാച്ചിൻ രവീന്ദ്ര, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്പ്, മാർക്ക് ചാപ്മാൻ, ജിമ്മി നീഷാം, മിച്ചൽ സാൻ്റ്നർ (ക്യാപ്റ്റൻ), കൈൽ ജാമിസൺ, മാറ്റ് ഹെൻറി, ഇഷ് സോധി, ജേക്കബ് ഡഫി.
ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ്: സ്ക്വാഡുകൾ
ഇന്ത്യ: സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), റിങ്കു സിംഗ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, കുൽദീപ് ചക്രവർത്തി, വരുൺകെ ചക്രവർത്തി, വരുൺകെ ചക്രവർത്തി, വരുൺകെപർഷൻ യാദവ്, ഇന്ത്യ. ബിഷ്ണോയ്.
ന്യൂസിലൻഡ്: മിച്ചൽ സാൻ്റ്നർ (ക്യാപ്റ്റൻ), മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ, മാർക്ക് ചാപ്മാൻ, ഡെവൺ കോൺവേ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ജേക്കബ് ഡഫി, ജാക്ക് ഫൗൾക്സ്, മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ, ബെവൻ ജേക്കബ്സ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ജിമ്മി നീഷാം, ടിഷിൻ റോബിന്ദ്ര, റഷിൻ റോബിന്ദ്ര, ഫിലിപ്സൺ അലൻ.
