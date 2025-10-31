ചെസ്സിലെ സൂപ്പര്താരങ്ങള് ഗോവയില്; ഫിഡെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്ക്ക് നാളെ തുടക്കം, 206 കളിക്കാർ പങ്കെടുക്കും
നവംബർ 1 മുതല് 27 വരെയാണ് ഫിഡെ ചെസ് ലോകകപ്പ്.
ഗോവ: ഫിഡെ ചെസ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള് നാളെ മുതല് 27വരെ ഗോവയിൽ നടക്കും. 23 വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ടൂര്ണമെന്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിനും 2026 ലെ ഫിഡെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റിനുള്ള യോഗ്യതാ റൗണ്ടിനും വേണ്ടി 206 കളിക്കാർ മത്സരിക്കും. ഒരു നോക്കൗട്ട് ടൂര്ണ്ണമെന്റായ ലോകകപ്പില് നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് താരങ്ങളായിരിക്കും 2026ല് നടക്കുന്ന കാന്ഡിഡേറ്റ് ടൂര്ണ്ണമെന്റില് പങ്കെടുക്കുക.
ലോകചാമ്പ്യനായ ഡി.ഗുകേഷിനെ നേരിടാനുള്ള താരത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ടൂര്ണ്ണമെന്റാണ് കാന്ഡിഡേറ്റ് ടൂര്ണ്ണമെന്റ്. സൂപ്പര് താരങ്ങളായ ഡി ഗുകേഷ്, ആർ പ്രഗ്നാനന്ദ , അർജുൻ എറിഗൈസി, മാഗ്നസ് കാൾസണ് എന്നിവർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. കൂടാതെ മലയാളികളായ നിഹാൽ സരിനും എസ് എൽ നാരായണനുമുണ്ട്. നോർത്ത് ഗോവയിലുള്ള റിസോർട്ട് റിയോ ആണ് എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. FIDE യുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തത്സമയം മത്സരം കാണാം.
ടൂർണമെന്റിലെ ഇന്ത്യക്കാർ
ലോകകപ്പിൽ ആകെ 24 ഇന്ത്യക്കാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആദ്യ മൂന്ന് സീഡുകളും ഇന്ത്യക്കാരാണ് (ഗുകേഷ്, അർജുൻ എറിഗൈസി, ആർ പ്രഗ്നാനന്ദ). നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യനായതിനാലാണ് ഗുകേഷിന് ടോപ് സീഡ് നൽകിയത്. വിദിത് ഗുജറാത്തി, അരവിന്ദ് ചിതംബരം, നിഹാൽ സരിൻ, പെൻ്റല ഹരികൃഷ്ണ, കാർത്തികേയൻ മുരളി, പ്രണവ് വി, റൗണക് സാധ്വാനി, പ്രാണേഷ് എം, ലിയോൺ ലൂക്ക് മെൻഡോങ്ക, എസ്.എൽ. നാരായണൻ, പി.ഇനിയൻ, പി.ഇനിയൻ, അരവിന്ദ് ചിതംബരം, ദീപ്തയൻ ഘോഷ്, കാർത്തിക ഘോഷ്, ആർ. ഘോഷ്, എംആർ ലളിത് ബാബു, ദിവ്യ ദേശ്മുഖ്, ഹിമാൽ ഗുസൈൻ, ഹർഷവർധൻ ജിബി, നീലാഷ് സാഹ. അതേസമയം ഈ വർഷം ആദ്യം വനിതാ ലോകകപ്പ് നേടിയ ദിവ്യ മാത്രമാണ് ഏക വനിതയായിട്ടുള്ളത്. വനിതാ ലോക ചാമ്പ്യൻ ജു വെൻജുനും വനിതാ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ഹൗ യിഫാനും പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ദിവ്യ വൈൽഡ്കാര്ഡ് സ്വീകരിച്ചത്.
Schedule for the FIDE World Cup 2025 🔥— International Chess Federation (@FIDE_chess) October 30, 2025
Here’s what you need to know about the event:
🗓 Dates: October 30 – November 27
🌍 Location: Goa, India 🇮🇳
♟️ Players: 206
📺 Live on FIDE’s YouTube & Twitch
🌐 Official website: https://t.co/6Zz2aTrQ15#FIDEWorldCup pic.twitter.com/Cr60DpZhiu
ലോകകപ്പ് നേടാൻ സാധ്യതയുള്ളവര്
അർജുൻ എരിഗൈസി, ആർ പ്രഗ്നാനന്ദ, അനീഷ് ഗിരി, വെസ്ലി സോ, വിൻസെന്റ് കീമർ എന്നിവര് ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ കളിക്കാരും കിരീടം നേടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളവരുമാണ്. മാഗ്നസ് കാൾസണിനോട് തോൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഗ്നാനന്ദ കഴിഞ്ഞ തവണ ഫൈനലിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇയാൻ നെപോംനിയാച്ചി, വെയ് യി, നോഡിർബെക് അബ്ദുസത്തോറോവ് എന്നിവർക്കും ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. രണ്ടുതവണ ചാമ്പ്യനായ ലെവോൺ ആരോണിയനും മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്തേക്കും. സ്ഥിരതയുടെ കാര്യത്തിൽ, നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യൻ ഗുകേഷ് ഈ വർഷം തന്റെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ ലോകകപ്പ് നേടിയ കാൾസൺ, ഫാബിയാനോ കരുവാന, ഹികാരു നകാമുറ, അലിറേസ ഫിറോസ്ജ, ഡിംഗ് ലിറൻ, ജാൻ-ക്രിസ്സ്റ്റോഫ് ഡുഡ തുടങ്ങിയ മുൻനിര കളിക്കാര് ഇത്തവണയില്ല.
എന്താണ് ഫോർമാറ്റ്?
ചെസ് ലോകകപ്പ് എട്ട് റൗണ്ടുകളുള്ള, സിംഗിൾ-എലിമിനേഷൻ നോക്കൗട്ട് ടൂർണമെന്റാണ്. രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് മികച്ച 50 സീഡുകള് പ്രവേശിക്കും, ബാക്കിയുള്ളവരെ അവരുടെ സീഡിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോടിയാക്കും. അവസാന റൗണ്ടിൽ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സ്ഥാനക്കാരെയും നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള മത്സരങ്ങളും ഫൈനലും ഉൾപ്പെടും. മത്സരങ്ങൾ രണ്ട് ക്ലാസിക് ഗെയിമുകളാണ്, സമനിലയിലായാൽ റാപ്പിഡ്, ബ്ലിറ്റ്സ് പ്ലേഓഫുകൾ ഉണ്ടാകും. ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർ അടുത്ത വർഷം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റില് പങ്കെടുക്കും.
👑 The FIDE World Cup 2025 is here!— International Chess Federation (@FIDE_chess) October 31, 2025
Play begins tomorrow in 🇮🇳 Goa — and it's all set to be a thrilling knockout battle! ♟️🔥
Only one will take home the crown… who’s your pick?
⚔️ Check out the full tournament bracket: https://t.co/KoEE0LdcNb
📺 Watch the action LIVE:… pic.twitter.com/B1eh1eHN5n
പരിപാടിയുടെ ഷെഡ്യൂൾ
- റൗണ്ട് 1- നവംബർ 1-3
- റൗണ്ട് 2 - നവംബർ 4-6
- റൗണ്ട് 3 - നവംബർ 7-9
- റൗണ്ട് 4 - നവംബർ 11-13
- റൗണ്ട് 5 - നവംബർ 14-16
- ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ - നവംബർ 17-19
- സെമിഫൈനലുകൾ - നവംബർ 21-23
- ഫൈനൽസ് - നവംബർ 24-26
