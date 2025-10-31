ETV Bharat / sports

ചെസ്സിലെ സൂപ്പര്‍താരങ്ങള്‍ ഗോവയില്‍; ഫിഡെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് നാളെ തുടക്കം, 206 കളിക്കാർ പങ്കെടുക്കും

നവംബർ 1 മുതല്‍ 27 വരെയാണ് ഫിഡെ ചെസ് ലോകകപ്പ്.

FIDE Chess World Cup
FIDE Chess World Cup (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 4:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗോവ: ഫിഡെ ചെസ്‌ ലോകകപ്പ്‌ മത്സരങ്ങള്‍ നാളെ മുതല്‍ 27വരെ ഗോവയിൽ നടക്കും. 23 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിനും 2026 ലെ ഫിഡെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്‍റിനുള്ള യോഗ്യതാ റൗണ്ടിനും വേണ്ടി 206 കളിക്കാർ മത്സരിക്കും. ഒരു നോക്കൗട്ട് ടൂര്‍ണ്ണമെന്‍റായ ലോകകപ്പില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് താരങ്ങളായിരിക്കും 2026ല്‍ നടക്കുന്ന കാന്‍ഡിഡേറ്റ് ടൂര്‍ണ്ണമെന്‍റില്‍ പങ്കെടുക്കുക.

ലോകചാമ്പ്യനായ ഡി.ഗുകേഷിനെ നേരിടാനുള്ള താരത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ടൂര്‍ണ്ണമെന്‍റാണ് കാന്‍ഡിഡേറ്റ് ടൂര്‍ണ്ണമെന്‍റ്. സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളായ ഡി ഗുകേഷ്, ആർ പ്രഗ്നാനന്ദ , അർജുൻ എറിഗൈസി, മാഗ്നസ് കാൾസണ്‍ എന്നിവർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. കൂടാതെ മലയാളികളായ നിഹാൽ സരിനും എസ്‌ എൽ നാരായണനുമുണ്ട്‌. നോർത്ത് ഗോവയിലുള്ള റിസോർട്ട് റിയോ ആണ് എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. FIDE യുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തത്സമയം മത്സരം കാണാം.

ടൂർണമെന്‍റിലെ ഇന്ത്യക്കാർ

ലോകകപ്പിൽ ആകെ 24 ഇന്ത്യക്കാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആദ്യ മൂന്ന് സീഡുകളും ഇന്ത്യക്കാരാണ് (ഗുകേഷ്, അർജുൻ എറിഗൈസി, ആർ പ്രഗ്നാനന്ദ). നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യനായതിനാലാണ് ഗുകേഷിന് ടോപ് സീഡ് നൽകിയത്. വിദിത് ഗുജറാത്തി, അരവിന്ദ് ചിതംബരം, നിഹാൽ സരിൻ, പെൻ്റല ഹരികൃഷ്‌ണ, കാർത്തികേയൻ മുരളി, പ്രണവ് വി, റൗണക് സാധ്വാനി, പ്രാണേഷ് എം, ലിയോൺ ലൂക്ക് മെൻഡോങ്ക, എസ്.എൽ. നാരായണൻ, പി.ഇനിയൻ, പി.ഇനിയൻ, അരവിന്ദ് ചിതംബരം, ദീപ്തയൻ ഘോഷ്, കാർത്തിക ഘോഷ്, ആർ. ഘോഷ്, എംആർ ലളിത് ബാബു, ദിവ്യ ദേശ്‌മുഖ്, ഹിമാൽ ഗുസൈൻ, ഹർഷവർധൻ ജിബി, നീലാഷ് സാഹ. അതേസമയം ഈ വർഷം ആദ്യം വനിതാ ലോകകപ്പ് നേടിയ ദിവ്യ മാത്രമാണ് ഏക വനിതയായിട്ടുള്ളത്. വനിതാ ലോക ചാമ്പ്യൻ ജു വെൻജുനും വനിതാ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ഹൗ യിഫാനും പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ദിവ്യ വൈൽഡ്‌കാര്‍ഡ് സ്വീകരിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലോകകപ്പ് നേടാൻ സാധ്യതയുള്ളവര്‍

അർജുൻ എരിഗൈസി, ആർ പ്രഗ്നാനന്ദ, അനീഷ് ഗിരി, വെസ്ലി സോ, വിൻസെന്‍റ് കീമർ എന്നിവര്‍ ടൂർണമെന്‍റിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ കളിക്കാരും കിരീടം നേടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളവരുമാണ്. മാഗ്നസ് കാൾസണിനോട് തോൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഗ്നാനന്ദ കഴിഞ്ഞ തവണ ഫൈനലിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇയാൻ നെപോംനിയാച്ചി, വെയ് യി, നോഡിർബെക് അബ്ദുസത്തോറോവ് എന്നിവർക്കും ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. രണ്ടുതവണ ചാമ്പ്യനായ ലെവോൺ ആരോണിയനും മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്തേക്കും. സ്ഥിരതയുടെ കാര്യത്തിൽ, നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യൻ ഗുകേഷ് ഈ വർഷം തന്‍റെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ ലോകകപ്പ് നേടിയ കാൾസൺ, ഫാബിയാനോ കരുവാന, ഹികാരു നകാമുറ, അലിറേസ ഫിറോസ്ജ, ഡിംഗ് ലിറൻ, ജാൻ-ക്രിസ്‌സ്റ്റോഫ് ഡുഡ തുടങ്ങിയ മുൻനിര കളിക്കാര്‍ ഇത്തവണയില്ല.

എന്താണ് ഫോർമാറ്റ്?

ചെസ് ലോകകപ്പ് എട്ട് റൗണ്ടുകളുള്ള, സിംഗിൾ-എലിമിനേഷൻ നോക്കൗട്ട് ടൂർണമെന്‍റാണ്. രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് മികച്ച 50 സീഡുകള്‍ പ്രവേശിക്കും, ബാക്കിയുള്ളവരെ അവരുടെ സീഡിംഗിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോടിയാക്കും. അവസാന റൗണ്ടിൽ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സ്ഥാനക്കാരെയും നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള മത്സരങ്ങളും ഫൈനലും ഉൾപ്പെടും. മത്സരങ്ങൾ രണ്ട് ക്ലാസിക് ഗെയിമുകളാണ്, സമനിലയിലായാൽ റാപ്പിഡ്, ബ്ലിറ്റ്സ് പ്ലേഓഫുകൾ ഉണ്ടാകും. ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർ അടുത്ത വർഷം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്‍റില്‍ പങ്കെടുക്കും.

പരിപാടിയുടെ ഷെഡ്യൂൾ

  • റൗണ്ട് 1- നവംബർ 1-3
  • റൗണ്ട് 2 - നവംബർ 4-6
  • റൗണ്ട് 3 - നവംബർ 7-9
  • റൗണ്ട് 4 - നവംബർ 11-13
  • റൗണ്ട് 5 - നവംബർ 14-16
  • ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ - നവംബർ 17-19
  • സെമിഫൈനലുകൾ - നവംബർ 21-23
  • ഫൈനൽസ് - നവംബർ 24-26

Also Read: ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ജെമീമയ്‌ക്കൊപ്പം താന്‍ ഡ്യൂയറ്റ് പാടുമെന്ന് ഗവാസ്‌കര്‍

TAGGED:

CHESS WORLD CUP
FIDE WORLD CUP 2025
ഫിഡെ ചെസ് ലോകകപ്പ്
FIDE CHESS WORLD CUP
FIDE WORLD CUP IN GOA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.