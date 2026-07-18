സെക്സ് പാര്ട്ടി, ഗണ്, കൊക്കെയ്ന്; ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ റഫറിയുടെ കരിയർ തകർക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആ ദിനം!
സെക്സ് പാര്ട്ടി റെയ്ഡിൽ അറസ്റ്റ്; കരിയർ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ റഫറി പദവിയിലേക്ക്. സ്ലാവോ വിൻസിച്ചിന്റെ അതിശയകരമായ തിരിച്ചുവരവ്.
Published : July 18, 2026 at 7:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അർജന്റീനയും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള ലോകകപ്പ് കലാശപ്പോരാട്ടം നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്ലോവേനിയക്കാരനായ സ്ലാവോ വിൻസിച്ചിനെ നിയോഗിച്ചപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും സുവർണ്ണ നിമിഷമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ വലിയ വേദിയിൽ അഭിമാനത്തോടെ റഫറി ജേഴ്സി അണിയാൻ ഒരുങ്ങുന്ന വിൻസിച്ചിന്റെ കരിയർ 2020-ൽ പൂർണ്ണമായി തകർന്നുപോകേണ്ടതായിരുന്നു. ഒരു വലിയ ലൈംഗിക-ലഹരിമരുന്ന് പാർട്ടി റെയ്ഡിനിടെയുണ്ടായ അറസ്റ്റാണ് അന്ന് യൂറോപ്പിലെ ഈ മുൻനിര റഫറിയുടെ കരിയറിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്.
2020-ലെ ബോസ്നിയന് റെയ്ഡും അറസ്റ്റും
2020-ൽ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയിലെ ബിജെൽജിന നഗരത്തിൽ വെച്ചാണ് വിൻസിച്ച് അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. ഒരു ബിസിനസ്സ് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ, പെട്ടെന്നാണ് ആ വേദിയിലേക്ക് പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. വേശ്യാവൃത്തി സംഘത്തിന്റെ തലവനെന്ന് പോലീസ് വിശ്വസിക്കുന്ന തിജാന മാക്സിമോവിച്ചിനൊപ്പമാണ് വിൻസിച്ചിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതത് (അടുത്ത വർഷം കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയ മാക്സിമോവിച്ചിന് കോടതി ഒരു വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു).
അന്ന് ഒമ്പത് സ്ത്രീകളും 26 പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടെ 35 പേരെയാണ് പോലീസ് അവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവരിൽ നിന്ന് 4 പാക്കറ്റ് കൊക്കെയ്ൻ, 10 പിസ്റ്റളുകൾ, 3 പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വെസ്റ്റുകൾ, 10,000 യൂറോയിലധികം പണം എന്നിവയും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.
കുറ്റാരോപണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം
ഈ വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വിൻസിച്ചിന് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല. കേസിൽ ഒരു സാക്ഷിയായി ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. ആ കറുത്ത നാളുകളെക്കുറിച്ച് സ്ലോവേനിയൻ മാധ്യമമായ 'വെച്ചറിനോട്' വിൻസിച്ച് പിന്നീട് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. 'ഞാൻ തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായാണ് ആ ഫാമിൽ എത്തിയത്. എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കമ്പനിയുണ്ട്. ഒരു ബിസിനസ്സ് മീറ്റിംഗിനായാണ് ബോസ്നിയയിൽ എത്തിയത്. അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. അതായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്.
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p
അതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. എന്റെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികൾക്കൊപ്പം ഒരു മേശയിലിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് പോലീസ് വന്നത്. അറസ്റ്റിലായ സംഘവുമായി എനിക്കോ പങ്കാളികൾക്കോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു. പോലീസ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി സാക്ഷികളായി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ അറിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ഞങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിച്ചു."
പിന്തുണയുമായി അസോസിയേഷൻ
ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ വിൻസിച്ചിന് സ്ലോവേനിയൻ ഫുട്ബോൾ റഫറി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡോ സൈൻ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി. വിൻസിച്ച് തെറ്റായ സമയത്ത് തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് ചെന്നുപെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണെന്നും അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഈ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചാണ് വിൻസിച്ച് ഈ ലോകകപ്പിലെ തന്റെ നാലാമത്തെ മത്സരം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. നാളെ നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഈ 45-കാരന്റെ വിസിലിനായി കാതോർക്കുകയാണ് കായികലോകം.
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