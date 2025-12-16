Kerala Local Body Elections2025

ഫിഫ 'ദ ബെസ്റ്റ്' പുരസ്‌കാര ജേതാവിനെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും; ഡെംബലെയും യമാലും മുന്‍പന്തിയില്‍

വനിതാ താരങ്ങളില്‍ ഐറ്റാന ബോൺമാറ്റിയാണ് മുന്നിലുള്ളത്.

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 7:02 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: കലണ്ടർ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്‌ബോൾ താരത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഫിഫ 'ദ ബെസ്റ്റ്' പുരസ്‌കാര ജേതാവിനെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10.30 മുതൽ ഫിഫ പ്ലസിൽ തൽസമയം കാണാം. ബാ​ല​ൺ ദ ​ഓ​ർ പു​ര​സ്‌കാരം നേ​ടി​യ ഉസ്‌മാനെ ഡെം​ബ​ലെ​, ബാഴ്‌സലോണ താരം ലാമിന്‍ യമാല്‍ എന്നിവരാണ് മികച്ച പുരുഷതാരത്തിനുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ മുൻനിരയിലുള്ളത്.

വനിതാ താരത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരത്തിനുള്ള സാധ്യതയില്‍ ബാഴ്‌സലോണയുടെ സ്പാനിഷ് താരം ഐറ്റാന ബോൺമാറ്റിയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം റ​യ​ലി​ന്‍റെ വി​നീ​ഷ്യ​സ് ജൂ​നി​യ​റും ബോ​ൺ​മാ​റ്റി​യു​മാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. ഫിഫ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാർ, പരിശീലകർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നിവരും, ഓൺലൈനിലൂടെ ആരാധകരും വോട്ട് ചെയ്‌താണ് അവാർഡ് ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

മികച്ച പുരുഷ നോമിനികൾ

  • ഉസ്‌മാനെ ഡെംബെലെ (പിഎസ്‌ജി,ഫ്രാൻസ്)
  • അഷ്‌റഫ് ഹക്കിമി (പിഎസ്‌ജി,മൊറോക്കോ)
  • ഹാരി കെയ്ൻ (ബയേൺ മ്യൂണിക്ക്, ഇംഗ്ലണ്ട്)
  • കൈലിയൻ എംബാപ്പെ (റയൽ മാഡ്രിഡ്, ഫ്രാൻസ്)
  • നുനോ മെൻഡിസ് (പിഎസ്‌ജി,പോർച്ചുഗൽ)
  • കോൾ പാമർ (ചെൽസി, ഇംഗ്ലണ്ട്)
  • പെഡ്രി (ബാഴ്‌സലോണ, സ്‌പെയിന്‍)
  • റാഫിൻഹ (ബാഴ്‌സലോണ, ബ്രസീല്‍)
  • മുഹമ്മദ് സലാ (ലിവർപൂൾ, ഈജിപ്‌ത്)
  • വിറ്റിൻഹ (പിഎസ്‌ജി,പോർച്ചുഗൽ)
  • ലാമിൻ യമാൽ (ബാഴ്‌സലോണ, സ്‌പെയിന്‍)

വനിതാ നോമിനികൾ

സാൻഡി ബാൾട്ടിമോർ,നതാലി ബ്യോൺ,ഐറ്റാന ബോൺമാറ്റി, ലൂസി ബ്രോൺസ്, മരിയണ കാൽഡെൻ്റി, ടെംവ ചാവിംഗ, കാഡിഡിയറ്റോ ഡയാനി, മെൽച്ചി ഡുമോർനെ, പാത്രി ഗുയിജാരോ, ലിൻഡ്സെ ഹീപ്‌ല്, ലോറൻ ജെയിംസ്, ക്ലോയി കെല്ലി, ഇവാ പജോർ, ക്ലോഡിയ പിന, അലക്സിയ പുട്ടെല്ലസ്, അലെസിയ റൂസോ, ലിയ വില്യംസൺ.

മികച്ച പുരുഷ പരിശീലകൻ

  • ജാവിയർ അഗ്യൂറെ (മെക്സിക്കോ)
  • മൈക്കൽ അർട്ടെറ്റ (ആഴ്‌സണൽ)
  • ലൂയിസ് എൻറിക്വെ (പിഎസ്‌ജി)
  • ഹാൻസി ഫ്ലിക് (ബയേൺ മ്യൂണിക്ക്)
  • എൻസോ മരെസ്‌ക (ചെൽസി)
  • റോബർട്ടോ മാർട്ടിനെസ് (പോർച്ചുഗൽ)
  • ആർനെ സ്ലോട്ട് (ലിവർപൂൾ)

പുരുഷ ഗോൾകീപ്പർ

  • അലിസൺ (ലിവർപൂൾ / ബ്രസീൽ)
  • തിബൗട്ട് കോർട്ടോയിസ് (റയൽ മാഡ്രിഡ് / ബെൽജിയം)
  • ജിയാൻലൂജി ഡോണാരുമ്മ (പിഎസ്‌ജി / മാൻ സിറ്റി / ഇറ്റലി)
  • മാനുവൽ ന്യൂയർ (ബയേൺ മ്യൂണിക്ക്)
  • ഡേവിഡ് റായ (ആഴ്‌സണൽ / സ്പെയിൻ)
  • യാൻ സോമർ (ഇന്റർ മിലാൻ / സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്)
  • വോയ്‌സിക് ഷ്സെസ്‌നി (ബാഴ്‌സലോണ)

മികച്ച വനിതാ ഗോള്‍ കീപ്പര്‍

  • കാറ്റ കോള്‍, (ബാഴ്‌സലോണ)
  • ആന്‍ കാതറി ബെര്‍ഗര്‍ (ഗോതം എഫ്‌സി)
  • ക്രിസ്റ്റീന്‍ എന്‍ഡ്‌ലര്‍ (ലിയോണ്‍)
  • ഹന്ന ഹാംപ്ടന്‍ (ചെല്‍സി)
  • അന്ന മോര്‍ഹൗസ് (ഒര്‍ലാന്‍ഡോ പ്രൈഡ്)
  • ചിയാമക എന്‍ഡോസി (പാരിസ് എഫ്‌സ്, ബ്രൈറ്റന്‍)
  • ഫാല്ലന്‍ ടുല്ലിസ് ജോയ്‌സ് (മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുനൈറ്റഡ്)

