ഫിഫ്പ്രോ ഇലവനില്‍ പിഎസ്‌ജി ആധിപത്യം; യമാല്‍ പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം, മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുമില്ല

ലാമിൻ യമാൽ ഫിഫ്പ്രോ ഇലവനിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനായി

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 4:18 PM IST

ഫുട്ബോൾ ഗ്ലോബൽ പ്ലെയേഴ്‌സ് അസോസിയേഷനായ ഫിഫ്പ്രോയുടെ ലോക ഇലവനിൽ ഇത്തവണയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്‌ക്കും ലയണൽ മെസ്സിക്കും ഇടം പിടിക്കാനായില്ല. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷവും ഇരുതാരങ്ങളും പുറത്തായിരുന്നു. 68 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 20,000-ത്തിലധികം പ്രൊഫഷണൽ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാർ അവരുടെ മികച്ച ടീമിനായി വോട്ട് ചെയ്‌തതിനു ശേഷമാണ് ഫിഫ്പ്രോ പുരുഷ ലോക ഇലവന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിലെ നിലവിലെ താരമായ ജിയാൻലൂയിഗി ഡൊണാറുമ്മ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പിഎസ്‌ജി കളിക്കാർ ടീമിലിടം നേടി. 18 വയസ്സുകാരനായ ബാഴ്‌സലോണയുടെ ലാമിൻ യമാൽ ഫിഫ്പ്രോ ഇലവനിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനായി ചരിത്രം കുറിച്ചു. 2018-ൽ 19 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫോർവേഡ് കൈലിയൻ എംബാപ്പെ ടീമിൽ ഇടം നേടിയ റെക്കോർഡാണ് യമാല്‍ തകർത്തത്. എംബപെയും ടീമിലുണ്ട്. ഇത് ആറാം തവണയാണ് താരം ഇലവനില്‍ ഇടംനേടുന്നത്.

ലിവര്‍പൂള്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിര്‍ജില്‍ വാന്‍ ഡിജ്‌കും ചെല്‍സിയുടെ കോള്‍ പാമര്‍, ബാഴ്‌സലോണയുടെ പെഡ്രി എന്നിവരും ഇടം നേടി. ഡൊണാറുമ്മയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വോട്ട് നേടിയത്. 13,609 വോട്ടുകള്‍ നേടിയാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നാമതെത്തിയതെന്ന് ഫിഫ്‌പ്രോ പറഞ്ഞു. യമാലിന് 10,167 വോട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചു. അതേസമയം എട്ട് സെലക്ഷനുകളുമായി ലോക ഇലവനില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉടം നേടിയ വനിതാ താരം ചെല്‍സിയുടെ ലൂസി ബ്രോണ്‍സ് ആണ്.

വോട്ടെടുപ്പ് എങ്ങനെ?

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരുടെ വോട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫിഫ്പ്രോ പുരുഷ വേൾഡ് 11 നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഫിഫ്പ്രോയും അനുബന്ധ കളിക്കാരുടെ യൂണിയനുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സുരക്ഷിത ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ചാണ് വോട്ടിങ് നടത്തുന്നത്. 2024 ജൂലൈ 15 നും 2025 ഓഗസ്റ്റ് 3 നും ഇടയിലുള്ള പ്രകടനങ്ങളാണ വോട്ടിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ആ കാലയളവിൽ കളിക്കാർ കുറഞ്ഞത് 30 ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങളെങ്കിലും പങ്കെടുത്തിരിക്കണം. ഓരോ പങ്കാളിയും നാല് പൊസിഷണൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മൂന്ന് മികച്ച കളിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഗോൾകീപ്പർ, മൂന്ന് ഡിഫൻഡർമാർ, മൂന്ന് മിഡ്ഫീൽഡർമാർ, മൂന്ന് ഫോർവേഡുകൾ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

2025 ഫിഫ്രോ പുരുഷ വേൾഡ് 11

ഗോൾകീപ്പർ

ജിയാൻലൂജി ഡോണാരുമ്മ (പിഎസ്‌ജി / മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ഇറ്റലി)

പ്രതിരോധക്കാർ

വിർജിൽ വാൻ ഡിജ്ക് (ലിവർപൂൾ, നെതർലാൻഡ്‌സ്)

അച്രഫ് ഹക്കിമി (പിഎസ്‌ജി, മൊറോക്കോ)

നുനോ മെൻഡസ് (പിഎസ്‌ജി, പോർച്ചുഗൽ)

മിഡ്‌ഫീൽഡർമാർ

ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം (റയൽ മാഡ്രിഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട്)

കോൾ പാമർ (ചെൽസി, ഇംഗ്ലണ്ട്)

പെഡ്രി (ബാഴ്‌സലോണ, സ്‌പെയിൻ)

വിറ്റിൻഹ (പിഎസ്‌ജി, പോർച്ചുഗൽ)

ഫോർവേഡുകൾ

ഉസ്‌മാനെ ഡെംബെലെ (പിഎസ്‌ജി, ഫ്രാൻസ്)

കൈലിയൻ എംബാപ്പെ (റിയൽ മാഡ്രിഡ്, ഫ്രാൻസ്)

ലാമിൻ യമാൽ (ബാഴ്‌സലോണ, സ്പെയിൻ).

