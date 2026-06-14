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ബ്രസീലിനെ വിറപ്പിച്ച ആ 18 കാരൻ; ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ഹീറോയായ മൊറോക്കോയുടെ അയ്യൂബ് ആരാണ്?

ബ്രസീലിൻ്റെ പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രതിരോധ കോട്ടകളെപ്പോലും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ അയ്യൂബിൻ്റെ വേഗതയാർന്ന കളിശൈലിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒറ്റ മത്സരത്തോടെ യൂറോപ്പിലെ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളുടെയെല്ലാം കണ്ണ് ഈ മൊറോക്കൻ അത്ഭുത ബാലനിലാണ്..

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ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ഹീറോയായ മൊറോക്കോയുടെ അയ്യൂബ് (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 14, 2026 at 12:39 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും, കാസിമിറോയും, റാഫിഞ്ഞയും അണിനിരന്ന വമ്പൻ ബ്രസീൽ പടയെ നേരിടാൻ മൊറോക്കോ കോച്ച് വാലിദ് റെഗ്രാഗു കണ്ടുവച്ച വജ്രായുധമായിരുന്നു ഒരു പതിനെട്ടുകാരൻ. അതെ, പേര്‌ അയ്യൂബ് ബൗആദി. ക്ലാസ്‌ പ്രകടനങ്ങള്‍ പുറത്തെടുക്കുന്ന ബ്രസീലിനെ പോലെയുള്ള വമ്പൻ ടീമിനെതിരെ ഒരു 18 കാരൻ പയ്യനെ മധ്യനിരയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊന്ന് പലരും അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കളി തുടങ്ങി മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെ ആ തീരുമാനം എത്രത്തോളം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് ഈ കൗമാരക്കാരൻ തെളിയിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ ലില്ലിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന അയ്യൂബ് ബൗആദി എന്ന മിഡ്‌ഫീൽഡറാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ വമ്പൻ താരങ്ങളെ പൂട്ടിയത്.

മത്സരത്തിലുടനീളം കാനറിപ്പടയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ നടുവൊടിച്ച് ഈ 18കാരൻ ഹീറോയായി. 91% പാസിംഗ് കൃത്യത കളിയിൽ നൽകിയ താരം, 66 പാസുകളിൽ 60 എണ്ണവും കൃത്യമായിരുന്നു. 100% ഫൈനൽ തേർഡ് പാസുകൾ നല്‍കിയ ഈ കൊച്ചു പ്രതിഭ ബ്രസീൽ ബോക്‌സിന് മുന്നിൽ നൽകിയ 16 പാസുകളും ഒന്നുപോലും പിഴയ്ക്കാതെ സഹതാരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. പ്രതിരോധത്തിലെ കരുത്തായി താരം മത്സരത്തില്‍ മുന്നിട്ടുനിന്നു. 9 തവണ നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങളിൽ വിജയിച്ച താരം, 6 തവണ പന്ത് വീണ്ടെടുക്കുകയും 5 തവണ ബ്രസീൽ പാസുകൾ തടയുകയും ചെയ്‌തതോടെ 18 കാരൻ്റെ ചോരത്തിളപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ശരിക്കും കണ്ടു.

മത്സരശേഷം വിഖ്യാത സ്പോർട്‌സ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഫബ്രിസിയോ റൊമാനോ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അയ്യൂബിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി. ബ്രസീലിൻ്റെ പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രതിരോധ കോട്ടകളെപ്പോലും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ അയ്യൂബിൻ്റെ വേഗതയാർന്ന കളിശൈലിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒറ്റ മത്സരത്തോടെ യൂറോപ്പിലെ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളുടെയെല്ലാം കണ്ണ് ഈ മൊറോക്കൻ അത്ഭുത ബാലനിലാണ്. മൊറോക്കൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമായ കൈകളിലാണെന്ന് ഈ 18 കാരൻ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

"അവന് 18 വയസ്സ് മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട് അവനെ കളിപ്പിച്ചത് ഒരു റിസ്‌ക് ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഞാൻ കളിക്കാരുടെ പ്രകടനം മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്, പ്രായമല്ല. അതിപ്പോൾ 35 വയസ്സുള്ള ആളായാലും 17 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായാലും നന്നായി കളിച്ചാൽ ടീമിലിടം നേടും." മത്സരശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ മൊറോക്കോയുടെ കോച്ച് ഔഹാബി പറഞ്ഞു.

"യുവതാരങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. അവൻ മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. ബ്രസീലിനെപ്പോലൊരു ടീമിനെതിരെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയില്ല. അവൻ പുതിയ കളിക്കാരനായതുകൊണ്ടാകാം എല്ലാവർക്കും ഇത്ര ആവേശം. അവൻ്റെ പ്രായത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ മത്സരമാണ്, പക്ഷേ അവന് പരിചയസമ്പത്തിൻ്റെ കുറവില്ല," കോച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിൻ്റെ ഇതിഹാസ താരം കാസിമിറോയെയും പിന്നീട് രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായി വന്ന ഫാബിഞ്ഞോയെയും പ്രതിരോധിച്ചായിരുന്നു അയ്യൂബ് മധ്യനിര ഭരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഈ ഫ്രഞ്ച് വംശജൻ ഇതിനകം തന്നെ ലില്ലി ക്ലബ്ബിനായി 63 ലീഗ് വൺ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് താരം മൊറോക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തുടർന്ന് ജൂൺ 2-ന് മഡഗാസ്‌കറിനെതിരെയുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോയ്ക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. "അവൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രകടനം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, കാരണം അവൻ എത്രത്തോളം മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. മൊറോക്കോ ടീം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവനെ സമ്മതിപ്പിക്കാനായി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ലില്ലിക്ക് വേണ്ടിയും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലും അവൻ ഒട്ടനവധി മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 മാർച്ചിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനെതിരെ ലില്ലി 1-0 ന് ജയിച്ച മത്സരത്തിൽ അവൻ പുറത്തെടുത്ത മാസ്റ്റർക്ലാസ് പ്രകടനം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പ്രായം ചെറുതാണെങ്കിലും വലിയ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച പരിചയം അവനുണ്ട്," കോച്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ആരാണ് അയ്യൂബ്?

2007 ഒക്ടോബറിൽ ഫ്രാൻസിലാണ് അയ്യൂബ് ജനിച്ചത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള താല്പര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ താരം ഫ്രാൻസിൻ്റെ യൂത്ത് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് വളർന്നുവന്നത്. ഫ്രഞ്ച് ലീഗിലെ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബായ ലില്ലി അയ്യൂബിലെ പ്രതിഭയെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 2023-24 സീസണിൽ, തൻ്റെ 16-ാം വയസ്സിൽ ലില്ലി ക്ലബ്ബിൻ്റെ സീനിയർ ടീമിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതോടെ ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വണ്ണിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരിൽ ഒരാളായി അയ്യൂബ് മാറി.

പ്രതിഭ തെളിയിച്ച താരം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലില്ലിയുടെ മധ്യനിരയിലെ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമായി മാറി. 18 വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ലില്ലിക്ക് വേണ്ടി 63-ലധികം ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച അപൂർവ്വ റെക്കോർഡും ഈ യുവതാരത്തിന് സ്വന്തമാണ്.

റയൽ മാഡ്രിഡിനെ ഞെട്ടിച്ച 'മാസ്റ്റർക്ലാസ്' പ്രകടനം!

അയ്യൂബ് ബൗആദി എന്ന പേര് യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിൽ വലിയ ചർച്ചയായത് 2024 മാർച്ചിൽ നടന്ന യുഫെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തോടെയാണ്. ലോകോത്തര താരങ്ങൾ അണിനിരന്ന റയൽ മാഡ്രിഡിനെ ലില്ലി 1-0 ന് അട്ടിമറിച്ച മത്സരത്തിൽ മധ്യനിരയിൽ അയ്യൂബ് പുറത്തെടുത്തത് ഒരു 'മാസ്റ്റർക്ലാസ്' പ്രകടനമായിരുന്നു.

ടോണി ക്രൂസ്, ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ വേദിയിൽ ഭയമില്ലാതെ പന്തുതട്ടിയ ഈ കൗമാരക്കാരൻ അന്ന് യൂറോപ്പിലെ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളുടെയെല്ലാം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.

ഫ്രാൻസിനോട് വിട; മാതൃരാജ്യത്തിനായി മൊറോക്കൻ ജേഴ്‌സിയിലേക്ക്!

ഫ്രാൻസിൽ ജനിച്ച് വളർന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അണ്ടർ-16, അണ്ടർ-17, അണ്ടർ-21 ടീമുകൾക്കായി അയ്യൂബ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാൻസിൻ്റെ സീനിയർ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് വൈകാതെ തന്നെ വിളി വരാനിരിക്കെയാണ് അയ്യൂബ് തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജന്മനാടായ മൊറോക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ സെമിഫൈനലിസ്റ്റുകളായ മൊറോക്കോയുടെ കോച്ച് വാലിദ് റെഗ്രാഗുവും മാനേജ്‌മെൻ്റും നടത്തിയ നിരന്തര ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് അയ്യൂബ് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ 'അറ്റ്ലസ് ലയൺസിനൊപ്പം' ചേർന്നത്. 2026 ജൂൺ 2-ന് മഡഗാസ്‌കറിനെതിരെയുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തിലാണ് അയ്യൂബ് മൊറോക്കോയ്ക്കായി ആദ്യമായി ബൂട്ട് കെട്ടിയത്. ടൂർണമെൻ്റിലെ വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ അയ്യൂബ് ബൗആദിയിലൂടെ മൊറോക്കോ ഇനിയും അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടുമെന്നാണ് ആരാധകർ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

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FIFA WORLD CUP 2026
AYYOUB BOUADDI
BRAZIL VS MOROCCO MATCH RESULT
WONDERKID AYYOUB BOUADDI
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