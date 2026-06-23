കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന മാന്ത്രിക ഗോളുകൾ; ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തെ ത്രസിപ്പിച്ച ടോപ്പ് 10 ഗോളുകൾ ഇതാ!
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തെ ആവേശക്കടലാക്കിയ ഏറ്റവും മികച്ച 10 ഗോളുകൾ; ചരിത്രം കുറിച്ച് മെസ്സിയും എംബാപ്പെയും
Published : June 23, 2026 at 4:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാമാങ്കമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന 104 മത്സരങ്ങളുടെ ഈ വമ്പൻ ടൂർണമെന്റില്, ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ തന്നെ അവിസ്മരണീയമായ നിമിഷങ്ങളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. വമ്പന്മാരുടെ അപ്രതീക്ഷിത വീഴ്ചകളും അട്ടിമറികളും അരങ്ങേറുന്ന മൈതാനങ്ങളിൽ, കളിക്കാരുടെ മാന്ത്രിക കാലുകൾ തീർത്ത ഗോളുകളാണ് ഈ ലോകകപ്പിനെ സുവർണ്ണലിപികളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.
സ്റ്റേഡിയങ്ങളെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച ലോങ് റേഞ്ചറുകളും, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അക്രോബാറ്റിക് വോളികളും, പ്രതിരോധ നിരകളെ കാഴ്ചക്കാരാക്കിയുള്ള സോളോ റണ്ണുകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം. ടൂർണമെന്റിന്റെ കളി മികവുകൊണ്ടും മനോഹരമായ ഫിനിഷിംഗുകൾ കൊണ്ടും ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിലിടം നേടിയ ഏറ്റവും മികച്ച 10 ഗോളുകളെ കുറിച്ചറിയാം.
ലയണൽ മെസ്സി vs അൾജീരിയ
കാൻസാസ് സിറ്റിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മെസ്സി തന്റെ ക്ലാസ്സ് തെളിയിച്ച ആദ്യ ഗോൾ. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പന്ത് സ്വീകരിച്ച്, പ്രതിരോധ നിരയെ വെട്ടിച്ച് മുന്നേറിയ മെസ്സി തൊടുത്ത മനോഹരമായ ഇടംകൈയ്യൻ കേളിംഗ് ഷോട്ട് ഗോൾകീപ്പറെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി പോസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് കോർണറിലേക്ക് തുളച്ചുകയറി.
കിലിയൻ എംബാപ്പെ vs സെനഗൽ
ഫ്രാൻസിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പുരുഷ ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ എന്ന റെക്കോർഡ് എംബാപ്പെ സ്വന്തമാക്കിയത് ഈ ഗോളോടെയാണ്. മൈക്കൽ ഒലീസ് ഫൗൾ ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും റഫറി അഡ്വാന്റേജ് നൽകിയ നിമിഷം പന്ത് സ്വീകരിച്ച എംബാപ്പെ, സെനഗൽ കീപ്പർ എഡ്വേർഡ് മെൻഡിയെ മറികടന്ന് ഒരു മിന്നൽ ഷോട്ട് ഉതിർക്കുകയായിരുന്നു.
യാസിൻ അയാരി vs ടുണീഷ്യ
സ്വീഡന്റെ മിഡ്ഫീൽഡറായ യാസിൻ അയാരി ബോക്സിനു തൊട്ടുപുറത്ത് നിന്ന് തൊടുത്ത 'നക്കിൾബോൾ' ഷോട്ട് ടൂർണമെന്റിലെ അത്ഭുത നിമിഷങ്ങളിലൊന്നാണ്. വായുവിൽ ഒട്ടും കറങ്ങാതെ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ച പന്ത് കീപ്പറെ പൂർണ്ണമായി അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലയിലെത്തി.
ഫോളാരിൻ ബലോഗൻ vs പരാഗ്വേ
ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബലോഗന്റെ കരുത്തും സാങ്കേതിക തികവും കണ്ട ഗോൾ. മാലിക് ടിൽമാൻ നൽകിയ ത്രൂ-ബോൾ സ്വീകരിച്ച്, പരാഗ്വേയുടെ രണ്ട് പ്രതിരോധ ഭടന്മാരെ ശാരീരികമായി മറികടന്ന് തന്റെ ദുർബലമായ ഇടതുകാൽ കൊണ്ട് ഒരു ക്രോസ്സ് ആംഗിൾ ഷോട്ടിലൂടെയാണ് താരം ഗോൾ നേടിയത്.
ലയണൽ മെസ്സി vs ഓസ്ട്രിയ
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ച ഐതിഹാസിക നിമിഷം. ഒരു പെനാൽറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തി മിനിറ്റുകൾക്കകം, തിയാഗോ അൽമാഡയുടെ ഡമ്മി അസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മെസ്സി തൊടുത്ത ഫസ്റ്റ്-ടൈം ഷോട്ട് വല കുലുക്കി. ഈ ഗോളോടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്ത് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമായി മെസ്സി മാറി.
ഡാനിയൽ മുനോസ് vs ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ കടുത്ത പ്രതിരോധം തകർക്കാൻ കൊളംബിയൻ താരം ലൂയിസ് ഡയസ് ബോക്സിലേക്ക് ഉയർത്തി നൽകിയ പന്ത്, കൃത്യമായ സമയത്ത് ഓടിക്കയറിയ റൈറ്റ് ബാക്ക് ഡാനിയൽ മുനോസ് വായുവിൽ ഉയർന്നുചാടി ഒരു അക്രോബാറ്റിക് വോളിയിലൂടെ ഗോളാക്കി മാറ്റി.
ജിയോ റെയ്ന vs പരാഗ്വേ
ടിം ഗെയിമിന്റെ കൃത്യതയാർന്ന ഉദാഹരണമായിരുന്നു യുഎസ്എയുടെ ഈ ഗോൾ. മൈതാനത്ത് കൃത്യമായി 26 പാസുകൾ കോർത്തിണക്കി നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ, അലക്സ് ഫ്രീമാനിൽ നിന്ന് പന്ത് സ്വീകരിച്ച ജിയോ റെയ്ന പോസ്റ്റിന്റെ ഫാർ കോർണറിലേക്ക് ഒരു മനോഹരമായ 'ട്രിവേല' (ഔട്ട്സൈഡ്-ഓഫ് ദി ഫൂട്ട്) ഷോട്ട് പായിച്ചു.
മെസ്സിയുടെ ഹാട്രിക് ഗോൾ vs അൾജീരിയ
തന്റെ ലോകകപ്പ് കരിയറിലെ ആദ്യ ഹാട്രിക് തികച്ചുകൊണ്ട് മെസ്സി നേടിയ മൂന്നാം ഗോൾ. നിക്കോളാസ് ഗോൺസാലസ് നൽകിയ പാസ് ബോക്സിനുള്ളിൽ സ്വീകരിച്ച 38-കാരനായ താരം, പ്രതിരോധ നിരയെ ഒന്നു കണ്ണോടിച്ച ശേഷം വളരെ ശാന്തമായി പന്ത് പോസ്റ്റിന്റെ താഴത്തെ ഇടത് കോർണറിലേക്ക് പായിച്ചു.
ജോനാഥൻ ഡേവിഡ് vs കാനഡ
കാനഡയുടെ മുന്നേറ്റ നിര താരം ജോനാഥൻ ഡേവിഡിന്റെ ലോകോത്തര മൂവ്മെന്റ് കണ്ട നിമിഷം. രണ്ട് സെൻട്രൽ ഡിഫെൻഡർമാർക്കിടയിലൂടെ കുതിച്ചുയർന്ന് പന്ത് കൈക്കലാക്കിയ ഡേവിഡ്, മികച്ചൊരു ടച്ചിലൂടെ കീപ്പറെ നിലംപറ്റിച്ച് അതിമനോഹരമായ ഒരു ചിപ്പ് ഷോട്ടിലൂടെയാണ് ഗോൾ നേടിയത്.
ഡെനിസ് ഉണ്ടാവ് vs ഐവറി കോസ്റ്റ്
ജർമ്മനിയുടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിംഗ് കരുത്ത് തെളിയിച്ച ഗോൾ. വിങ്ങിൽ നിന്നും വന്ന ലോ ക്രോസ്സ് പന്തിലേക്ക് പൂർണ്ണ വേഗതയിൽ ഓടിയെത്തിയ ഉണ്ടാവ്, ഗോൾകീപ്പർക്ക് ഒട്ടും പ്രതികരിക്കാൻ സമയം നൽകാതെ ഫസ്റ്റ്-ടൈം വോളിയിലൂടെ പന്ത് ടോപ്പ് നെറ്റിലേക്ക് അടിച്ചുകയറ്റി.
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