കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അമരത്തേക്ക് വീണ്ടും പരിചയസമ്പന്നൻ; ഫുട്ബോൾ വികസന വിഭാഗം തലവനായി തങ്ബോയ് സിങ്തോ ചുമതലയേറ്റു
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ വികസന വിഭാഗം തലവനായി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ രംഗത്തെ പ്രമുഖ പരിശീലകനും പരിചയസമ്പന്നനുമായ പരിശീലകൻ തങ്ബോയ് സിങ്തോ ചുമതലയേറ്റു.
Published : October 16, 2026 at 4:09 PM IST
എറണാകുളം: കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ വികസന വിഭാഗം തലവനായി പരിചയസമ്പന്നനായ പരിശീലകൻ തങ്ബോയ് സിങ്തോ ചുമതലയേറ്റു. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ രംഗത്തെ പ്രമുഖ പരിശീലകനും തന്ത്രജ്ഞനുമായ തങ്ബോയ് സിങ്തോയെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി തങ്ങളുടെ 'ഹെഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ്' ആയി ഔദ്യോഗികമായി നിയമിച്ചു. ക്ലബ്ബിൻ്റെ അമരത്തേക്ക് വീണ്ടുമൊരു പരിചയസമ്പന്നൻ എത്തുമ്പോൾ, താഴെത്തട്ടു മുതലുള്ള ക്ലബ്ബിൻ്റെ കായിക അടിത്തറ കൂടുതൽ ഭദ്രമാക്കാമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റും ആരാധകരും.
ക്ലബ്ബിൻ്റെ ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ സമഗ്രമായ ചുമതലകളാണ് സിങ്തോയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ജൂനിയർ-യൂത്ത് ടീമുകൾ, റിസർവ് നിര, പുതിയ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള വിപുലമായ സ്കൗട്ടിങ് സംവിധാനം, പരിശീലകരുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും.
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താഴേത്തട്ട് മുതൽ മികച്ച കളിക്കാരെ ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തി, അവരെ ഘട്ടംഘട്ടമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് പ്രധാന സീനിയർ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പുതിയ നിയമനത്തിലൂടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അക്കാദമി തലത്തിൽ കളി പഠിക്കുന്ന വളർന്നുവരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തടസങ്ങളില്ലാതെ ഐഎസ്എൽ കളിക്കുന്ന പ്രധാന ടീമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സിങ്തോയുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും അനുഭവസമ്പത്തും വഴികാട്ടിയാകും.
ഇതോടൊപ്പം തന്നെ, ക്ലബ്ബിൻ്റെ റിസർവ് ടീമും യൂത്ത് ടീമുകളും തമ്മിൽ കൃത്യമായ ഏകോപനം ഉറപ്പുവരുത്താനും അദ്ദേഹം മുൻഗണന നൽകും. അക്കാദമിയിലെ പരിശീലകർക്ക് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി അവരുടെ മികവ് ഉയർത്താനും കളിക്കാരുടെ പ്രകടനത്തിൽ കൃത്യമായ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സഹായകരമാകും.
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ രംഗത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് തങ്ബോയ് സിങ്തോ. ഷില്ലോങ് ലജോങ്, ഹൈദരാബാദ് എഫ്സി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകളെ വിജയകരമായി നയിച്ച അദ്ദേഹം, നിരവധി യുവതാരങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിലേക്കും മുൻനിര ക്ലബ്ബുകളിലേക്കും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അനുഭവസമ്പത്ത് ക്ലബ്ബിലെ താരങ്ങൾക്കും കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനും ഒരുപോലെ വൻ കരുത്തായി മാറുമെന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വക്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
സ്വന്തം അക്കാദമിയിലൂടെ വളർന്നുവരുന്ന യുവ താരങ്ങളെ മുന്നിൽനിർത്തി ഒരു ദീർഘകാല ഫുട്ബോൾ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമനം വലിയൊരു ഊർജ്ജമാകും.
യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ സ്പോർട്സ്, സ്പോർട്സ്-ടെക് കൺസോർഷ്യമായ ആൽ ഫുർസാൻ ഗ്രൂപ്പ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്തവണ ഐഎസ്എൽ മത്സരത്തിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ഈ സീസണിൽ കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ പുതിയ മുൻ നിര താരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിച്ചത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇൻ്റർ കാശിയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ച മഞ്ഞപ്പട ഞായറാഴ്ച ഗുഹാവത്തി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ നേരിടും.
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