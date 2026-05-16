തായ്ലന്ഡ് ഓപ്പൺ: സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം ഫൈനലിൽ; ഈ സീസണിലെ ആദ്യ കിരീടപ്പോരാട്ടം
Published : May 16, 2026 at 2:26 PM IST
ബാങ്കോക്ക്: തായ്ലന്ഡ് ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 500 ബാഡ്മിന്റണ് ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ സഖ്യമായ സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആവേശം നിറഞ്ഞ സെമിഫൈനലിൽ മലേഷ്യയുടെ ഗോഹ് സെ ഫീ-നൂർ ഇസുദ്ദീൻ സഖ്യത്തെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജോഡി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2026 സീസണിൽ സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം നേടുന്ന ആദ്യ ഫൈനൽ പ്രവേശനമാണിത്.
ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്റെ ആധിപത്യം
ലോക നാലാം നമ്പറായ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം ഒന്നാം സീഡുമായാണ് ടൂർണമെന്റില് മത്സരിക്കുന്നത്. ഒരു മണിക്കൂറും 22 മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്ന കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 19-21, 22-20, 21-16 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഇന്ത്യ ജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഈ ജയത്തോടെ മലേഷ്യൻ സഖ്യത്തിനെതിരെയുള്ള തങ്ങളുടെ നേർക്കുനേർ റെക്കോർഡ് 8-2 ആയി ഉയർത്താനും സാത്വികിനും ചിരാഗിനും കഴിഞ്ഞു.
സമ്മർദ്ദഘട്ടത്തിലെ പോരാട്ടം
പി.വി സിന്ധുവും ലക്ഷ്യ സെന്നും നേരത്തെ തന്നെ ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായതിനാൽ ബാങ്കോക്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും ഈ സഖ്യത്തിലായിരുന്നു. ഗാലറിയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയോടെ കളിച്ച മലേഷ്യൻ താരങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം കോർട്ടിലിറങ്ങിയത്. 2024-ൽ തായ്ലന്ഡ് ഓപ്പൺ നേടിയ ശേഷം തങ്ങളുടെ ആദ്യ കിരീടവും, 2025 ചൈന മാസ്റ്റേഴ്സിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഫൈനലുമാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
SATCHI STORMS INTO THE FINAL FOLKS! 🔥🔥🔥
India's Satwik & Chirag defeated Goh Sze Fei and Nur Izzuddin 🇲🇾 19-21, 22-20, 21-16 in the Semi Finals of Thailand Open (Super 750) 💥
WELL DONE BOYS, GO FOR TITLE! 🇮🇳❤️
ആദ്യ ഗെയിമിലെ തിരിച്ചടി
മത്സരം ആരംഭിച്ച് തുടക്കത്തിൽ മലേഷ്യൻ സഖ്യം 3-1 ന് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സാത്വികും ചിരാഗും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാടി സ്കോർ 7-7 ആക്കി. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ ആശയവിനിമയത്തിലെ പോരായ്മകള് മുതലെടുത്ത് മലേഷ്യൻ സഖ്യം ലീഡ് ഉയർത്തി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 18-12 ന് മുന്നിലായിരുന്ന മലേഷ്യക്കെതിരെ ഇന്ത്യ തുടർച്ചയായി നാല് പോയിന്റുകള് നേടി ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നെങ്കിലും ആദ്യ ഗെയിം 21-19 ന് മലേഷ്യ സ്വന്തമാക്കി.
നാടകീയമായ രണ്ടാം ഗെയിം
രണ്ടാം ഗെയിം കൂടുതൽ നാടകീയമായിരുന്നു. ആദ്യ ഗെയിമിലെ പിഴവുകൾ തിരുത്തി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കളിച്ച ഇന്ത്യൻ സഖ്യം ഇടവേളയിൽ 11-9 ന് മുന്നിലെത്തി. എന്നാൽ മലേഷ്യൻ സഖ്യം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചതോടെ കളി 20-20 എന്ന നിലയിലായി. തുടർന്ന് ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു റാലിക്ക് കോർട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ഒടുവിൽ സാത്വികിന്റെ കൃത്യതയാർന്ന ഷോട്ടിലൂടെ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഗെയിം 22-20 ന് കൈക്കലാക്കി.
മൂന്നാം ഗെയിമിലെ തകർപ്പൻ വിജയം
രണ്ടാം ഗെയിമിലെ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായി മൂന്നാം ഗെയിമിൽ സാത്വികും ചിരാഗും പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തി. എതിരാളികൾക്ക് ഒരവസരവും നൽകാതെ 21-16 എന്ന സ്കോറിന് ഗെയിമും മത്സരവും ഇന്ത്യൻ സഖ്യം സ്വന്തമാക്കി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി.
കിരീടപ്പോരാട്ടം നാളെ
ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ലിയോ റോളി കർണാണ്ടോ-ഡാനിയൽ മാർതിൻ സഖ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയുടെ ഹെ ജി തിംഗ്-റെൻ സിയാങ് യു സഖ്യമോ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ.
