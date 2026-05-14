തായ്ലൻഡ് ഓപ്പണിൽ ഇന്ത്യൻ കുതിപ്പ്; സിന്ധുവിനും സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യത്തിനും വിജയം
Published : May 14, 2026 at 4:46 PM IST
ബാങ്കോക്ക്: തായ്ലൻഡ് ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 500 ബാഡ്മിന്റണ് ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് മിന്നും വിജയം. രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ പിവി സിന്ധുവും, തോമസ് കപ്പ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാക്കളായ സാത്വിക്സായിരാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി - ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യവും തങ്ങളുടെ രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു.
വനിതാ സിംഗിൾസ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ഡെന്മാർക്കിന്റെ അമാലി ഷുൾസിനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് തകർത്താണ് സിന്ധു അവസാന എട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. 28 മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തിൽ 21-13, 21-15 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു താരത്തിന്റെ വിജയം. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ തുങ് സിയോ-തുങ്ങിനെ (21-9, 21-12) സിന്ധു പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യനായ ജപ്പാന്റെ അകാനെ യമാഗുച്ചിയാണ് സിന്ധുവിന്റെ എതിരാളി. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള മുൻകാല ചരിത്രത്തിൽ സിന്ധുവിന് നേരിയ മുൻതൂക്കമുണ്ട് (15-13).
സാത്വിക് - ചിരാഗ് സഖ്യത്തിന്റെ കുതിപ്പ്
പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ടോപ്പ് സീഡുകളായ സാത്വിക്- ചിരാഗ് സഖ്യം മലേഷ്യയുടെ ബ്രയാൻ ജെറമി - മുഹമ്മദ് ഹൈക്കൽ സഖ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി. സ്കോർ: 21-12, 21-19. കരിയറിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇരു സഖ്യങ്ങളും നേർക്കുനേർ വരുന്നത്.
ടൂർണമെന്റില് മുൻപ് കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ള (2019, 2024) ഏക ടോപ്പ് സീഡ് സഖ്യമായ ഇവർ, ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ പുത്ര എർവിയാൻസ്യ - ബഗാസ് മൗലാന സഖ്യത്തെ (21-19, 21-23, 21-10) ആണ് തോൽപ്പിച്ചത്. ക്വാർട്ടറിൽ ജപ്പാന്റെ ആറാം സീഡ് തകുമി നോമുറ - യുയിച്ചി ഷിമോഗാമി സഖ്യത്തെ ഇവർ നേരിടും.
ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
- ലക്ഷ്യ സെൻ & കിദംബി ശ്രീകാന്ത്: ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ശ്രീകാന്ത് സിംഗപ്പൂരിന്റെ എട്ടാം സീഡ് ലോ കീൻ യൂവിനെ (21-14, 21-15) അട്ടിമറിച്ചു. തോമസ് കപ്പിലെ പരിക്കിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ ലക്ഷ്യ സെൻ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ജിയ ഹെങ് ജേസൺ ടെയ്യെ (21-16, 21-17) 43 മിനിറ്റിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി. ലക്ഷ്യ സെൻ, ശ്രീകാന്ത്, മാളവിക ബൻസോദ്, ദേവിക സിഹാഗ് എന്നിവർ ഇന്ന് അടുത്ത റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കായി കോർട്ടിലിറങ്ങും.
- ദേവിക സിഹാഗ് & മാളവിക ബൻസോദ്: ദേവിക പ്രിലിമിനറി റൗണ്ടിൽ ജപ്പാന്റെ എൻ. നിദൈരയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. മാളവിക ബൻസോദ് കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ഷാങ് വെൻ യുവിനെ (13-21, 26-24, 21-13) കീഴടക്കി.
- അൻമോൽ ഖർബിന് തോൽവി: ലോക 48-ാം നമ്പർ താരം അൻമോൽ ഖർബ് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ലോക നാലാം നമ്പർ താരം ചൈനയുടെ ചെൻ യു ഫെയിയോട് കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായി.
