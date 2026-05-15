തായ്‌ലൻഡ് ഓപ്പൺ: സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം സെമിയിൽ; പിവി സിന്ധു പോരാടി വീണു

തായ്‌ലൻഡ് ഓപ്പൺ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം; സിന്ധു പുറത്തേക്ക്.

File Photo: PV Sindhu (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 5:21 PM IST

ബാങ്കോക്ക്: തായ്‌ലൻഡ് ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 500 ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം. പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ കിരീടപ്രതീക്ഷയായ സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം ആധികാരിക ജയത്തോടെ സെമിഫൈനലിലേക്ക് കുതിച്ചു. എന്നാൽ വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് പി വി സിന്ധു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായി.

ജാപ്പനീസ് സഖ്യത്തെ തകർത്ത് സാത്വിക്-ചിരാഗ്

ബാങ്കോക്കിലെ നിമിബുത്രാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ടോപ് സീഡായ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം ജപ്പാന്‍റെ തകുമി നൊമുറ - യുയിച്ചി ഷിമോഗാമി സഖ്യത്തെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്‍റെ വിജയം. സ്കോർ: 21-12, 21-13.

മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ നിമിഷം മുതൽ തങ്ങളുടെ കൃത്യമായ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ സാത്വികിനും ചിരാഗിനും സാധിച്ചു. നെറ്റിനടുത്തുള്ള വേഗതയേറിയ നീക്കങ്ങളിലൂടെയും ശക്തമായ സ്‌മാഷുകളിലൂടെയും അവർ ജാപ്പനീസ് സഖ്യത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. രണ്ടു വർഷത്തെ കിരീട വരൾച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന് ഈ വിജയം വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. 2024-ലായിരുന്നു ഇവർ അവസാനമായി ഇവിടെ കിരീടം നേടിയത്.

പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ മലേഷ്യയുടെ ഗൂണ്ടിംഗ് ബ്രയാൻ ജെറമി - ഹൈക്കൽ മുഹമ്മദ് സഖ്യത്തെ ഇവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ സഖ്യത്തിനെതിരെ മൂന്ന് ഗെയിം നീണ്ട കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ രക്ഷപെട്ടത്. വരാനിരിക്കുന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്നിവയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാത്വികിനും ചിരാഗിനും ഈ പ്രകടനം അനിവാര്യമാണ്.

അകാനെ യമാഗുച്ചിയോട് പോരാടി വീണ് സിന്ധു

വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന പി വി സിന്ധുവിന് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ലോക മൂന്നാം നമ്പർ താരമായ ജപ്പാന്‍റെ അകാനെ യമാഗുച്ചിയോട് 61 മിനിറ്റ് നീണ്ട അത്യന്തം ആവേശകരമായ മത്സരത്തിനൊടുവിലാണ് സിന്ധു കീഴടങ്ങിയത്. സ്കോർ: 19-21, 21-18, 15-21.

ആദ്യ ഗെയിമിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം കാഴ്‌ചവെച്ചെങ്കിലും സിന്ധുവിന് അത് കൈവിട്ടുപോയി. എന്നാൽ രണ്ടാം ഗെയിമിൽ പഴയകാല പോരാട്ടവീര്യം വീണ്ടെടുത്ത സിന്ധു ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. മികച്ച പ്ലേസിംഗുകളിലൂടെ രണ്ടാം ഗെയിം സ്വന്തമാക്കിയ സിന്ധു മത്സരം നിർണ്ണായകമായ മൂന്നാം ഗെയിമിലേക്ക് നീട്ടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്നാം ഗെയിമിൽ യമാഗുച്ചിയുടെ സ്ഥിരതയാർന്ന ഡിഫൻസും റാലിയിലെ മികവും സിന്ധുവിന് വിനയായി.

ഇനി പ്രതീക്ഷ ലക്ഷ്യ സെന്നിൽ

പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ ഇനി ലക്ഷ്യ സെൻ മാത്രമാണ്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരവും തായ്‌ലൻഡിന്‍റെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരനുമായ കുൻലാവുത് വിതിദ്സാറിനെയാണ് ലക്ഷ്യ നേരിടുക.

