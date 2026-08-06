തായ്ലൻഡിൽ മത്സരത്തിനിടെ മിന്നലേറ്റ് ഫുട്ബോൾ താരം മരിച്ചു; 12 പേർക്ക് പരിക്ക് - വീഡിയോ
മത്സരത്തിനിടെ മിന്നലേറ്റു തായ്ലൻഡ് ഫുട്ബോൾ താരം മരിച്ചു.
Published : August 6, 2026 at 6:11 PM IST
ബാങ്കോക്ക്: തെക്കൻ തായ്ലൻഡിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെയുണ്ടായ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിൽ 24 കാരനായ താരം കൊല്ലപ്പെട്ടു. തായ് ഫുട്ബോൾ താരം സോഫ്വാൻ അവായാണ് മിന്നലേറ്റ് മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന പ്രാദേശിക ടൂർണമെന്റിനിടെയായിരുന്നു ഈ വൻ ദുരന്തം. അപകടത്തിൽ കളിസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് 12 കളിക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ദാരുണ ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ
മഴ പെയ്യുന്നതിനിടെ കളിക്കാർ മൈതാനത്ത് പന്തുതട്ടുന്നതും പെട്ടെന്ന് വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദത്തോടെ കളിസ്ഥലത്ത് മിന്നൽ പതിക്കുന്നതുമായ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മിന്നലേറ്റ ഉടൻ വിങ്ങറായ സോഫ്വാൻ അവായ് അബോധാവസ്ഥയിൽ നിലത്തു വീഴുകയായിരുന്നു. അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സംഘം ഉടൻ തന്നെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നൽകി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ താരത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ഗോലോക് എഫ്എ കപ്പിലെ ദുരന്തം
അമേച്വർ ടീമുകളും തായ്-മലേഷ്യൻ ടീമുകളും പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ 'ഗോലോക് എഫ്എ കപ്പ്' ടൂർണമെന്റിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അവായുടെ ടീമായ സാംകോൾട്സും അബു എക്സ് നോങ് സിരിനും തമ്മിലുള്ള ആവേശകരമായ മത്സരം പുരോഗമിക്കവെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്.
A football player was killed and 12 others were injured after a lightning strike hit the field during a match in Thailand. pic.twitter.com/XLAMhPxqgV— Daily Loud (@DailyLoud) August 6, 2026
സംഘാടകർക്കെതിരെ വ്യാപക വിമർശനം
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തുനിന്നും നിരവധിപേർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ മോശം കാലാവസ്ഥയിലും മത്സരം നിർത്തിവെക്കാതെ തുടരാൻ അനുമതി നൽകിയ സംഘാടകരുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. ശക്തമായ ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ മത്സരം നിർത്തിവെക്കുക എന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കണിശമായ നിയമമാക്കണമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തായ്ലൻഡിൽ ഇടിമിന്നൽ മരണങ്ങൾ പതിവാകുന്നു
വിദേശ മാധ്യമമായ 'ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്' റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് തായ്ലൻഡിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2020-നും 2024-നും ഇടയിൽ രാജ്യത്ത് 283-ലധികം പേർക്ക് മിന്നലേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകളും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെട്ടവരാണ്.
അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ
"അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സംഘം താരത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ കാരണം അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് ചീഫ് തുൻ സിരിഖുന്ത് വ്യക്തമാക്കി. സോഫ്വാൻ അവായുടെ ദാരുണ മരണത്തിൽ തായ്ലൻഡ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ആഴത്തിലുള്ള ദുഃഖവും കളിക്കാരന്റെ കുടുംബത്തിനും ക്ലബ്ബിനും ഉള്ള അനുശോചനവും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
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