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ടിജി20 ലീഗ്: ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് ഹാട്രിക് ജയം; മേദക് ഫാൽക്കൺസിനെ 46 റൺസിന് തകർത്തു

തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയം; പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ്.

Hyderabad e-Champions
Hyderabad e-Champions Thrash Medak Falcons By 46 Runs (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 7:09 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ടിജി20 ലീഗിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വിജയം. ശനിയാഴ്‌ച രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മേദക് ഫാൽക്കൺസിനെ 46 റൺസിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ ടൂർണമെന്‍റിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കുന്ന ആദ്യ ടീം എന്ന റെക്കോർഡും ഹൈദരാബാദ് സ്വന്തമാക്കി. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിന്‍റുമായി അവർ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.

സായ് വികാസിന്‍റെ ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ട്

ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിൽ 240 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. 48 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 8 ഫോറും 6 സിക്‌സറുമടക്കം 93 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഓപ്പണർ സായ് വികാസ് റെഡ്ഡിയാണ് ഹൈദരാബാദിന്‍റെ ഇന്നിങ്സിന് കരുത്തായത്. ക്യാപ്റ്റൻ അഭിരഥ് റെഡ്ഡിയും (27 പന്തിൽ 59) വികാസ് റെഡ്ഡിയും ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 117 റൺസിന്‍റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ ഗണേഷ് ഗഡുഗു (7 പന്തിൽ 22) നടത്തിയ മിന്നൽ പ്രകടനമാണ് ടീം സ്കോർ 235 കടത്തിയത്. മേദക് ഫാൽക്കൺസിന് വേണ്ടി വിക്രം നായക്, അബ്ബാസ് ചെറോ എന്നിവർ 2 വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

തകർന്നുപോയ മേദക് ബാറ്റിങ് നിര

241 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന മേദക് ഫാൽക്കൺസിന് 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 194 റൺസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. 75 റൺസ് എടുത്ത വിക്രം നായക് പൊരുതിയെങ്കിലും ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ക്യാപ്റ്റൻ രവി തേജ (31), നൊമാൻ അഹമ്മദ് (38) എന്നിവർക്ക് ലഭിച്ച തുടക്കം വലിയ സ്കോറിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ മേദക് ഫാൽക്കൺസ് ടൂർണമെന്‍റിലെ തങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തോൽവി വഴങ്ങി.

TG20 League
TG20 League (Etv Bharat)

അജയ് ദേവ് ഗൗഡിന്‍റെ ബോളിങ് മികവ്

ഹൈദരാബാദ് ബോളർമാരിൽ 4 ഓവറിൽ 20 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അജയ് ദേവ് ഗൗഡാണ് മേദക് നിരയെ തകർത്തത്. പ്രണവ് വർമ്മ രണ്ട് വിക്കറ്റും, ശ്രീനികേത്, നിതിൻ നായക് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി. മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സായ് വികാസ് റെഡ്ഡിയെ മത്സരത്തിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതേസമയം ജൂൺ 29-ന് രാത്രി 7.15-ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് അൻവിത ഖമ്മം ഏസസിനെ നേരിടും.

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TG20 2026
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