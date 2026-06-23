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ടിജി20 ലീഗ്: ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ഇന്ന് ആദ്യ മത്സരത്തിന്; പാലമുരു സ്ട്രൈക്കേഴ്‌സ് എതിരാളികൾ

TG20 ലീഗ്: ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ഇന്ന് ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നു.

Hyderabad E-Champions
Hyderabad E-Champions (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 11:03 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന ക്രിക്കറ്റിൽ പുതിയ ആവേശം നിറച്ചുകൊണ്ട് TG20 ലീഗിന് ഉജ്ജ്വല തുടക്കമായി. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ പാലമുരുവിനെ 20 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഖമ്മം ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിൽ ഖമ്മം മുന്നോട്ടുവെച്ച 238 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പാലമുരുവിനു 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 217 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഇതോടെ അവർക്ക് 20 റൺസിന്‍റെ തോൽവി വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു.

ആകെ 8 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഈ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസാണ് കിരീടം നേടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടീം. രാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ ടീമിൽ ആരാധകർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണുള്ളത്. ജൂൺ 23-ന് പാലമുരുവുമായിട്ടാണ് ചാമ്പ്യൻസിന്‍റെ ആദ്യ മത്സരം.

നായകൻ തന്നെയാണ് കരുത്ത്!

ടീമിന്‍റെ മുഖ്യ ആകർഷണം നായകൻ അഭിരഥ് റെഡ്ഡിയാണ്. ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ മികച്ച പരിചയസമ്പത്തുള്ള താരമാണദ്ദേഹം. ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന്‍റെ പ്രധാന ആയുധവും അഭിരഥ് തന്നെയാണ്. 12 ലിസ്റ്റ്-എ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 36.25 ശരാശരിയിൽ 435 റൺസ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയും ഒരു അർധസെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഓപ്പണറായി തിളങ്ങിയ താരം 16 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 സെഞ്ചുറികളും 4 അർധസെഞ്ചുറികളും അടക്കം 904 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

പരിചയസമ്പന്നരായ കളിക്കാർ!

ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് കരുത്താകുന്നത് ടീമിലെ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ അഭിരഥ് റെഡ്ഡിക്ക് പുറമെ, ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ-19 ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുള്ള അജയ് ഗൗഡും ടീമിലുണ്ട്. വലതുകൈയ്യൻ മീഡിയം പേസറായ അജയ്, 14 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 7.72 ഇക്കോണമിയിൽ 24 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ അണ്ടർ-19 ഏഷ്യാ കപ്പിലും ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ വൻനിര!

ഗണേഷ്, പ്രണവ്, അജയ് ദേവ് ഗൗഡ്, യഷ്വീർ ഗൗഡ്, അഖിൽ റാത്തോഡ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന മികച്ചൊരു ഓൾറൗണ്ടർ നിര തന്നെ ടീമിനുണ്ട്. ബാറ്റിംഗിലും ബോളിംഗിലും ഫീൽഡിംഗിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണ് ഇവർ. ഓൾറൗണ്ടർ പ്രണവ് വർമ്മ രണ്ട് 'ലിസ്റ്റ്-എ' മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ബോളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടറായ അഖിൽ റാത്തോഡ് അണ്ടർ-14-ൽ മേദക്കിനായും അണ്ടർ-19-ൽ ഹൈദരാബാദിനായും കളിച്ച് തിലക് വർമ്മയുടെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്പിന്നർ യഷ്വീർ ഗൗഡിനെ അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ-19 ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.

പ്രാദേശിക പ്രതിഭകൾക്കും അവസരം

ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ-19 ടീമിൽ കളിച്ചവർ മാത്രമല്ല, ജില്ലാതല പ്രാദേശിക ടൂർണമെന്‍റുകളില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച യുവതാരങ്ങളും ടീമിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. ഗണേഷ്, ജസ്വന്ത്, നിതിൻ നായക്, എം.എം. ചരൺ, മിരിയാല പ്രത്യുഷ് കുമാർ, വൈഷ്‌ണവ് റെഡ്ഡി എന്നിവരാണ് കളിക്കാർ. ജില്ലാതലത്തിൽ കളിക്കുന്ന ഇത്തരം കളിക്കാരുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് കൃത്യമായ അവസരം നൽകാൻ ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ടീം സ്ക്വാഡ്: അഭിരഥ് റെഡ്ഡി (ക്യാപ്റ്റൻ), അജയ് ദേവ്, പ്രണവ്, സായ് വികാസ് റെഡ്ഡി, അൻവിത് റെഡ്ഡി, ഗണേഷ് ഗഡഗു, യഷ്വീർ ഗൗഡ്, ശ്രീനികേത്, അഖിൽ റാത്തോഡ്, തരുൺ, ഷൺമുഖ, അരവിന്ദ്, അഭിനവ്, ഹിഷാന്ത്, ദേവ്, ജസ്വന്ത്, പ്രത്യുഷ്, വൈഷ്ണവ്, ചരൺ, നിതിൻ.

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