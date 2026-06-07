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ടിജി20 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ലേലം; തിലക് വർമ്മയ്‌ക്ക് 33 ലക്ഷം മുഹമ്മദ് സിറാജിന് 14 ലക്ഷം, താരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കി ടീമുകൾ

ഇന്ന് ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാന കളിക്കാരിലൊരാളായ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് താരം തിലക് വർമ്മയെ മേഡക് ഫാൽക്കൺസ് 33 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

TG20 LEAGUE AUCTION TG20 LEAGUE HYDERABAD CRICKET ASSOCIATION TELANGANA
TG20 debut season to begin on June 21 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 7, 2026 at 5:29 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ യുവ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്താനായുള്ള ടിജി20 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിനായുള്ള ലേലം ഇന്ന് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നടന്നു. ഉച്ചയോടെ പ്രിൻസസ് കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ വച്ചാണ് ലേലം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന് ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാന കളിക്കാരിലൊരാളായ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് താരം തിലക് വർമ്മയെ മേഡക് ഫാൽക്കൺസ് 33 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. തെലങ്കാനയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ പേസർ മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ വാറങ്കൽ വാരിയേഴ്‌സ് 14 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി.

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പ്രശസ്‌ത കമൻ്റേറ്റർ ചാരു ശർമ്മയാണ് ലേലത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത്. ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ്, പ്രണവ് രംഗറെഡ്ഡി റൈസേഴ്‌സ്, വാറങ്കൽ വാരിയേഴ്‌സ്, മേഡക് ഫാൽക്കൺസ്, അനുരാഗ് നൽഗൊണ്ട നൈറ്റ്‌സ്, കരിംനഗർ ഡയമണ്ട്‌സ്, പാലമുരു സ്‌ട്രൈക്കേഴ്‌സ്, അൻവിത ഖമ്മം ഏസസ് എന്നീ എട്ട് ടീമുകളാണ് ലീഗിൽ കളിക്കുന്നത്. 2026 ജൂൺ 21 ന് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ ടിജി 20 ടൂർണമെൻ്റിൽ സിറാജും തിലകും മുഖ്യ ആകർഷണമാണ്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പ്രാദേശിക ക്രിക്കറ്റ് പ്രതിഭകളെ ടിജി20 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു.

21 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ടൂർണമെൻ്റിൽ എട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലായി 32 മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. തെലങ്കാനയിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 1,300 ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ലേലത്തിനായി പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കും പരമാവധി 20 ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതായത് ആകെ 160 സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

ടീമുകൾക്ക് പരമാവധി 60 ലക്ഷം രൂപ

ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് കളിക്കാരെ വാങ്ങാനായി പരമാവധി 60 ലക്ഷം രൂപ വരെ മാത്രമേ ചെലവഴിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ. കുറഞ്ഞത് 54 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഓരോ ടീമും ലേലത്തിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കളിക്കാരെ ഐക്കൺ (Icons), എ പ്ലസ് (A+), എ (A), ബി (B), സി1 (C1), സി2 (C2) എന്നിങ്ങനെ ആറ് വിഭാഗങ്ങളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യഥാക്രമം 5 ലക്ഷം, 4 ലക്ഷം, 3 ലക്ഷം, 2 ലക്ഷം, 1 ലക്ഷം, 75,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിൽ കളിച്ചവർ, ഐപിഎല്ലിൽ കുറഞ്ഞത് 25 മത്സരങ്ങളെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയവർ, ഹൈദരാബാദിനായി 70-ലധികം ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചവർ എന്നിവരാണ് ഐക്കൺ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കളിക്കാരെ അവരുടെ പരിചയസമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവിധ കാറ്റഗറികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടീം അംഗങ്ങളായ മുഹമ്മദ് സിറാജ്, തിലക് വർമ്മ എന്നിവരാണ് ഈ ലേലത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇവർക്കായി ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ തമ്മിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം തന്നെയുണ്ടാകും. ജൂൺ 21-നാണ് ടിജി20 ലീഗിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നത്. 21 ദിവസങ്ങളിലായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ലീഗിൽ ആകെ 32 മത്സരങ്ങളുണ്ടാകും.

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