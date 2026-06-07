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ടി‌ജി 20 ലീഗ് താരലേലം; 160 സീറ്റുകള്‍ക്കായി മാറ്റുരയ്ക്കാന്‍ 1300 കളിക്കാര്‍, സിറാജും തിലക് വര്‍മ്മയും പ്രധാന ആകര്‍ഷണം

തെലങ്കാനയിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 1300-ലധികം ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളാണ് ലേലത്തിനായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

THE TG20 CRICKET LEAGUE HCA HYDERABAD CRICKET SPORTS
TG20 Cricket League (TG20 Cricket League logo)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 7, 2026 at 10:23 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ യുവ ക്രിക്കറ്റ് പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഹൈദരാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (HCA) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ ടിജി20 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൻ്റെ (TG20 Cricket League) താരലേലം ഇന്ന് നടക്കും. ഹൈദരാബാദിലെ രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലുള്ള പ്രിൻസസ് കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് ലേല നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. പ്രമുഖ കമ്മൻ്റേറ്റർ ചാരു ശർമ്മയാണ് ലേലം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

​ലീഗിൻ്റെ ഭാഗമായ എട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസികളാണ് കളിക്കാരെ സ്വന്തമാക്കാനായി ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. തെലങ്കാനയിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 1300-ലധികം ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളാണ് ലേലത്തിനായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കും പരമാവധി 20 കളിക്കാരെ വീതം ആകെ 160 താരങ്ങളെ മാത്രമേ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നതിനാൽ ലേലത്തിൽ കടുത്ത മത്സരമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിലും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും താരലേലം തത്സമയം കാണാം.

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ടീമുകൾക്ക് പരമാവധി 60 ലക്ഷം രൂപ

ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് കളിക്കാരെ വാങ്ങാനായി പരമാവധി 60 ലക്ഷം രൂപ വരെ മാത്രമേ ചെലവഴിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ. കുറഞ്ഞത് 54 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഓരോ ടീമും ലേലത്തിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കളിക്കാരെ ഐക്കൺ (Icons), എ പ്ലസ് (A+), എ (A), ബി (B), സി1 (C1), സി2 (C2) എന്നിങ്ങനെ ആറ് വിഭാഗങ്ങളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യഥാക്രമം 5 ലക്ഷം, 4 ലക്ഷം, 3 ലക്ഷം, 2 ലക്ഷം, 1 ലക്ഷം, 75,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിൽ കളിച്ചവർ, ഐപിഎല്ലിൽ കുറഞ്ഞത് 25 മത്സരങ്ങളെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയവർ, ഹൈദരാബാദിനായി 70-ലധികം ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചവർ എന്നിവരാണ് ഐക്കൺ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കളിക്കാരെ അവരുടെ പരിചയസമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവിധ കാറ്റഗറികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടീം അംഗങ്ങളായ മുഹമ്മദ് സിറാജ്, തിലക് വർമ്മ എന്നിവരാണ് ഈ ലേലത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇവർക്കായി ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ തമ്മിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം തന്നെയുണ്ടാകും. ജൂൺ 21-നാണ് ടിജി20 ലീഗിന്റെ അരങ്ങേറ്റ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നത്. 21 ദിവസങ്ങളിലായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ലീഗിൽ ആകെ 32 മത്സരങ്ങളുണ്ടാകും.

ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി 'ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ്'

​ടിജി20 ലീഗിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയായ 7.5 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദ് ഫ്രാഞ്ചൈസി സ്വന്തമാക്കിയ ഉഷോദയ എൻ്റർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (രാമോജി ഗ്രൂപ്പ്), തങ്ങളുടെ ടീമിന് 'ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ്' (Hyderabad E-Champions) എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹൈദരാബാദ് ടീം ഏതൊക്കെ താരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആരാധകർക്ക് വലിയ ജിജ്ഞാസയുണ്ട്.

​ലീഗിലെ മറ്റ് ഏഴ് ഫ്രാഞ്ചൈസികളും തങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ പേരുകൾ ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രണവ് രംഗറെഡ്ഡി റൈസേഴ്‌സ്, വാറങ്കൽ വാരിയേഴ്‌സ്, മേദക് ഫാൽക്കൺസ്, അനുരാഗ് നൽഗോണ്ട നൈറ്റ്‌സ്, കരീംനഗർ ഡയമണ്ട്സ്, പാലമൂർ സ്ട്രൈക്കേഴ്‌സ്, അൻവിത ഖമ്മം ഏസസ് എന്നിവയാണ് ലീഗിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന മറ്റ് ടീമുകൾ.

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