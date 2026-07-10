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ടിജി20 ലീഗ്: ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അൻവിത ഖമ്മം ഏസസ് ഫൈനലിൽ

ടിജി20 ലീഗിന്‍റെ ഫൈനൽ ഞായറാഴ്‌ച ഹൈദരാബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്‍റര്‍നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ

TG20 LEAGUE HYDERABAD CRICKET ASSOCIATION HYDERABAD E CHAMPIONS AVITA KHAMMAM ACES
Hyderabad e-Champions players in action during the Qualifier 1 at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad on Thursday (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 9:08 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ തോൽവിയറിയാത്ത ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് വ്യാഴാഴ്‌ച ഹൈദരാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (HCA) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന TG20 ലീഗിന്‍റെ ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ ആദ്യ തോൽവി.

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അൻവിത ഖമ്മം ഏസസിനെതിരെ 201 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിൽ 190 റൺസ് നേടി. 10 റൺസിന്‍റെ നേരിയ തോൽവിയാണ് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, കരിംനഗർ ഡയമണ്ട്സിനെതിരെ ക്വാളിഫയർ 2 കളിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് ഫൈനലിൽ കടക്കാൻ മറ്റൊരു അവസരമുണ്ട്.

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ഉപ്പലിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്‍റർ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്‌ത അൻവിത ഖമ്മം ഏസസ്, മിക്കിൽ ജയ്‌സ്വാളിന്‍റെ അർദ്ധസെഞ്ച്വറി (76 നോട്ടൗട്ട്) മികവിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിൽ 200 റൺസ് നേടി.

ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ബൗളർ ദേവ് മേത്ത എതിരാളിയായ ഡബ്ല്യു കച്ചിയെ (3) തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പുറത്താക്കി. എന്നിരുന്നാലും, പിന്നീട് മറ്റൊരു ഓപ്പണറായ പരസ് രാജും (32) ജികെഎസ് റെഡ്ഡിയും (40) ചേർന്ന് അൻവിത ഖമ്മം ഏസസിന്‍റെ വിജയലക്ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചു.

രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും 32 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരസ് രാജിന് തുടക്കം മുതലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അജയ് ദേവ് ഗൗഡിന്‍റെ (50 റൺസിന് 1) പന്തിൽ അരവിന്ദിന് ഒരു സിറ്ററെ നൽകി പവലിയനിലേക്ക് നീണ്ട നടത്തം.

4 വിക്കറ്റിന് 98 എന്ന നിലയിൽ അൻവിത ഖമ്മം ഏക്കേഴ്‌സ് തകർച്ചയിലായപ്പോൾ പ്രതീക് റെഡ്ഡി 18 റൺസിന് പുറത്തായി. എന്നാൽ ജയ്‌സ്വാളിന് വ്യത്യസ്‌തമായ പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു. എതിരാളികളുടെ ആക്രമണം ഏറ്റെടുത്ത അദ്ദേഹം നാല് ബൗണ്ടറികളും ഏഴ് സിക്‌സറുകളും നേടി. അദ്ദേഹം പുറത്താകാതെ നിന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഇന്നിംഗ്‌സിന്‍റെ ബലത്തിലാണ് ടീമിന് 200 റൺസ് സ്കോർ നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്.

ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് വേണ്ടി, ഓപ്പണർ സായ് വികാസ് റെഡ്ഡി 69 റൺസ് നേടിയെങ്കിലും വെറുതെയായി.

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TG20 LEAGUE
HYDERABAD CRICKET ASSOCIATION
HYDERABAD E CHAMPIONS
AVITA KHAMMAM ACES
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