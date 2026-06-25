TG20 ലീഗ് | അഭിരതിന്റെ 99 റണ്സില് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം
ക്യാപ്റ്റൻ അഭിരത് റെഡ്ഡി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു, ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം ഉറപ്പിച്ചു
Published : June 25, 2026 at 8:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വ്യാഴാഴ്ച രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന TG20 ലീഗിന്റെ ലീഗ് സ്റ്റേജ് മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് രംഗറെഡ്ഡി റൈസേഴ്സിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി, ക്യാപ്റ്റൻ അഭിരത് റെഡ്ഡിയുടെ 99 റൺസിന്റെ മികവിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് വിജയിച്ചു.
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ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന്റെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയമാണിത്. രംഗറെഡ്ഡി റൈസേഴ്സില് പൂര്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് വെറും 18 ഓവറിനുള്ളിൽ 196 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നു. അഭിരത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മികച്ച ഇന്നിംഗ്സിലൂടെ ടീമിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ ഹൈദരാബാദ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി.
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അഭിരത് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് നേടി, ഗെയിം ചേഞ്ചർ ഓഫ് ദി മാച്ച് യഷ്വീർ ഗൗഡിന് സമ്മാനിച്ചു.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രംഗറെഡ്ഡി റൈസേഴ്സ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 195 റൺസ് നേടി. ഓപ്പണർ അവാനിഷ് 53 റൺസുമായി മികച്ച തുടക്കം നൽകി, ആദിത്യ ജവാജി 58 റൺസ് നേടി. മധ്യ ഓവറുകളിൽ ആരോൺ ജോർജ് 35 റൺസ് നേടി, തനായ് ത്യാഗരാജന്റെ (31) അവസാന ആക്രമണമാണ് ടീമിനെ മത്സരക്ഷമതയിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന്റെ ബൗളർമാരിൽ പ്രണവ് വർമ്മ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
ഷൺമുഖയും അഖിലും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി
ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ രണ്ട് തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. വികാസ് റെഡ്ഡി (3) പുന്നയ്യയുടെ പന്തിന് മുന്നിൽ കുടുങ്ങി. 16 റൺസിന് ടീമിന് ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് 2 വിക്കറ്റിന് 43 എന്ന നിലയിൽ തകർച്ചയിലായപ്പോൾ അൻവിത് റെഡ്ഡി (4) യും പെട്ടെന്ന് പുറത്തായി.
രാകേഷിന്റെ അതിശയകരമായ ക്യാച്ചിലൂടെ അൻവിത് പുറത്തായി. എന്നിരുന്നാലും, കളിയെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക മാത്രമല്ല, തന്റെ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അഭിരത്.
സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബൗണ്ടറികളും സിക്സറുകളും പെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം രംഗറെഡ്ഡി റൈസേഴ്സിനെ കീഴടങ്ങലിലേക്ക് നയിച്ചു. പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് രണ്ട് വിക്കറ്റിന് 58 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു, അഭിരത് 41 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.
ഷൺമുഖ അശ്വിൻ അഭിരതിന് രണ്ടാം വിക്കറ്റ് നൽകി എതിർ ബൗളർമാരെ നേരിട്ടു. അഭിരത് വെറും 24 പന്തിൽ അർദ്ധസെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി. ഒമ്പത് ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു, 2 വിക്കറ്റിന് 94 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. അഭിരത് 55 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു, ഷൺമുഖ 28 റൺസുമായി ബാറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് അനുകൂലമായി ഇരുവരും കളി തിരിച്ചുവിട്ടു. 18 പന്തിൽ മൂന്ന് സിക്സറുകളുടെ സഹായത്തോടെ 30 റൺസ് നേടിയ ഷൺമുഖയെ അരുൺ കുമാർ പുറത്താക്കി.
ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് 98 റൺസിന് മൂന്നാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി, അവർ കുറച്ചുനേരം സമ്മർദ്ദത്തിലായി. എന്നാൽ അഭിരത് തന്റെ ആക്രമണോത്സുകത തുടർന്നു. ഗഡുഗു ഗണേശിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച ഒരു സഖ്യം ലഭിച്ചു.
അഭിരത് അർഹമായ ഒരു സെഞ്ച്വറി നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ഒരു വലിയ ഷോട്ട് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ 99 റൺസിന് പുറത്തായി. 45 പന്തിൽ നിന്ന് 10 ഫോറുകളും ആറ് സിക്സറുകളും നേടിയ അഭിരത്, തന്റെ രസകരമായ ഇന്നിംഗ്സിൽ 10 ഫോറുകളും ആറ് സിക്സ റുകളും നേടി.
അഭിരത് പുറത്തായതിനുശേഷവും ഹൈദരാബാദ് ബാറ്റ്സ്മാന്മാർ യാതൊരു സമ്മർദ്ദത്തിലും പെട്ടില്ല. ക്രീസിൽ എത്തിയ യശ്വീർ ഗൗഡ് തുടക്കം മുതൽ ആക്രമണാത്മകമായി കളിച്ചു. വെറും 10 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും മൂന്ന് സിക്സറുകളുമടക്കം 30 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഗഡുഗു ഗണേഷ് 25 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു, ടീമിനെ വിജയത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചു.
രംഗ റെഡ്ഡി ബൗളർമാരിൽ പുന്നയ്യ, തനായ്, ആര്യൻ, അരുൺ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. ഈ വിജയത്തോടെ, ഹൈദരാബാദ് ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ടൂർണമെന്റിൽ അവരുടെ വിജയ വേഗത തുടർന്നു.