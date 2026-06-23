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TG 20 ലീഗ്: പാലമുരു സ്ട്രൈക്കേഴ്‌സിനെ തകർത്ത് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് ഉജ്ജ്വല തുടക്കം

TG20 ലീഗിലെ നാലാം മത്സരത്തിൽ പാലമുരു സ്ട്രൈക്കേഴ്‌സിനെ 7 വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

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TG20 LEAGUE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 7:13 PM IST

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തെലങ്കാന: ഹൈദരാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീനിധി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ടിജി 20 ലീഗിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇ ചാമ്പ്യൻസ് തകർപ്പൻ തുടക്കം. ചൊവ്വാഴ്‌ച രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്‍റര്‍നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ പാലമുരു സ്ട്രൈക്കേഴ്‌സിനെ 7 വിക്കറ്റിനാണ് ഇ ചാമ്പ്യൻസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പാലമുരു ഉയർത്തിയ 142 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 26 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ വെറും 3 വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് മറികടന്നു.

അജയ് ദേവിൻ്റെ ബോളിങ് മികവിൽ തകർന്ന് പാലമുരു

ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാലമുരു സ്ട്രൈക്കേഴ്‌സിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് ഓപ്പണർ വിഘ്നേഷ് റെഡ്ഡി (17 പന്തിൽ 30) നൽകിയത്. എന്നാൽ നാലാം ഓവറിൽ ചൈതന്യ റെഡ്ഡിയെ (5) പുറത്താക്കി യഷ്വീർ ഗൗഡാണ് ഹൈദരാബാദിന് ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയത്. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ വിഘ്നേഷും പുറത്തായതോടെ പാലമുരുവിന്‍റെ റൺറേറ്റ് കുറഞ്ഞു. രോഹിത് രായുഡു (22 പന്തിൽ 35), പ്രതീക് പവാർ (22 പന്തിൽ 30) എന്നിവർ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഹൈദരാബാദ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.

മാരകമായി പന്തെറിഞ്ഞ അജയ് ദേവ് ഗൗഡ് 21 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി പാലമുരുവിൻ്റെ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു. ടൂർണമെൻ്റിലെ ആദ്യ നാല് വിക്കറ്റ് നേട്ടമാണിത്. യഷ്വീർ ഗൗഡ് (2/15), പ്രണവ് വർമ്മ (2/25) എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം നേടി മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയപ്പോൾ പാലമുരു സ്ട്രൈക്കേഴ്‌സ്‌ 19.4 ഓവറിൽ 141 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. അവസാന 5 വിക്കറ്റുകൾ വെറും 20 റൺസിനിടയിലാണ് പാലമുരുവിന് നഷ്‌ടമായത്.

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തകർച്ചയിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച അൻവിത്-ഗണേഷ് സഖ്യം

ബാറ്റിങ്ങിനറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ തുടക്കം പാളിയിരുന്നു. സായ് വികാസ് റെഡ്ഡി പെട്ടെന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ അഭിരത് റെഡ്ഡി 13 പന്തിൽ 5 ഫോറും 2 സിക്‌സറുമടക്കം 35 റൺസെടുത്ത് കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് നടത്തി. പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 55 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഹൈദരാബാദ് അല്‍പം സമ്മർദത്തിലായിരുന്നു.

എന്നാൽ നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച അൻവിത് റെഡ്ഡിയും ഗണേഷ് ഗാഡുഗുവും ചേർന്ന് ടീമിനെ സുരക്ഷിതമായി വിജയതീരത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും ചേർന്ന് 60 പന്തിൽ നിന്ന് 92 റൺസിന്‍റെ അജയ്യമായ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. അൻവിത് റെഡ്ഡി 42 പന്തിൽ 53 റൺസുമായും ഗണേഷ് ഗാഡുഗു 30 പന്തിൽ 50 റൺസുമായും പുറത്താകാതെ നിന്നു. 26 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഹൈദരാബാദ് ലക്ഷ്യം കണ്ടു. മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത അൻവിത് റെഡ്ഡിയാണ് മാച്ച് ഓഫ് ദി മാച്ച്.

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TG20 LEAGUE
TG20 2026
HYDERABAD CHAMPIONS
PALAMURU STRIKERS VS HYDERABAD
TG20 HYDERABAD VS PALAMURU STRIKERS

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