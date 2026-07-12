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ടിജി20 ഫൈനൽ: കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസും ഖമ്മം ഏസസും നേർക്കുനേർ

ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം മികച്ച സ്ഥിരത പുലർത്തിയ ഹൈദരാബാദിനാണ് കിരീടസാധ്യത

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കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസും ഖമ്മം ഏസസും നേർക്കുനേർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 10:44 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൻ്റെ (ടിജി20) ഉദ്ഘാടന സീസൺ അതിൻ്റെ ആവേശകരമായ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. യുവ ക്രിക്കറ്റ് പ്രതിഭകളുടെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരാധകരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ മഹാ ഫൈനലിൽ ഇന്ന് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ഖമ്മം ഏസസിനെ നേരിടും.

ഹൈദരാബാദിലെ ഉപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 7:30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം മികച്ച സ്ഥിരത പുലർത്തിയ ഹൈദരാബാദിനാണ് കിരീടസാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും, അവരെ ക്വാളിഫയർ 1-ൽ അട്ടിമറിച്ച ഖമ്മം ഏസസിനെ ഒട്ടും കുറച്ചുകാണാൻ കഴിയില്ല.

കിരീടം തേടി കരുത്തർ; നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം

ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ കളിച്ച ഏഴ് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് കുതിച്ചത്. എന്നാൽ ആദ്യ ക്വാളിഫയറിൽ ഹൈദരാബാദിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഖമ്മം ഏസസ് ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. ആ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിയിൽ നിന്നും പാഠമുൾക്കൊണ്ട്, രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിൽ കരിംനഗർ ഡയമണ്ട്സിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞാണ് ഹൈദരാബാദ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്. ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ബാറ്റിംഗിലും ബോളിംഗിലും തിളങ്ങി ഹൈദരാബാദ്

ബാറ്റിംഗ്, ബോളിംഗ് എന്നീ രണ്ട് മേഖലകളിലും മികച്ച ആധിപത്യമുള്ള ടീമാണ് ഹൈദരാബാദ്. ടൂർണമെൻ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ ബാറ്ററും വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനും ഈ ടീമിലാണ്. ഈ സീസണിൽ 500 റൺസ് മാർക്ക് കടക്കുന്ന ആദ്യ ബാറ്ററായ ക്യാപ്റ്റൻ അഭിരത് റെഡ്ഡിയുടെ ഫോമിലാണ് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷ. മറ്റൊരു ഓപ്പണറായ സായ് വികാസും മികച്ച ഫോമിലാണ്. പവർപ്ലേയിൽ ഇരുവരും തകർത്തടിച്ചാൽ ഹൈദരാബാദിനെ തടയുക അസാധ്യമാകും.

19 വിക്കറ്റുകളുമായി അജയ് ദേവ് ഗൗഡ് ബോളിംഗ് നിരയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. അഖിൽ റാത്തോഡ്, ദേവ് മേത്ത എന്നിവരും പേസ് ബോളിംഗിൽ മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. മിഡിൽ ഓർഡറിൽ ഗണേഷ് ഗഡുകുവും വൈഷ്ണവ് റെഡ്ഡിയും ടീമിന്റെ രക്ഷകരാകാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ മുൻനിര ബാറ്റർമാർ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മിഡിൽ ഓർഡർ തകരുന്നതാണ് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം. ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിലെ തോൽവിക്ക് കാരണവും ഇതായിരുന്നു. പ്രണവ് വർമ്മ, ഷൺമുഖ അശ്വിൻ എന്നീ സ്പിന്നർമാരുടെ പ്രകടനവും ഫൈനലിൽ നിർണായകമാകും.

വീണ്ടുമൊരു അട്ടിമറി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഖമ്മം

ഹൈദരാബാദിനെ ഒരിക്കൽക്കൂടി തോൽപ്പിച്ച് കിരീടം നേടാമെന്ന കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഖമ്മം ഏസസ്. ക്വാളിഫയർ 1 നഷ്ടമായ സൂപ്പർ താരം കോടിമേല ഹിമതേജ (430 റൺസ്) ഫൈനലിൽ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് അവർക്ക് വലിയ ഊർജ്ജമാണ് നൽകുന്നത്. ഓപ്പണർമാരായ പരസ് രാജും വാഫി കച്ചിയും പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ അതിവേഗം റൺസ് ഉയർത്താൻ മിടുക്കരാണ്. മിഡിൽ ഓർഡറിൽ സായ് കൃഷ്ണ, നിഖിൽ ജയ്‌സ്വാൾ, പ്രതീക് റെഡ്ഡി എന്നിവർ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു.

14 വിക്കറ്റുകളുമായി വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള വേദ് റെഡ്ഡിയാണ് ഖമ്മത്തിന്റെ പ്രധാന ആയുധം. ക്യാപ്റ്റനും ഓൾറൗണ്ടറുമായ സി.വി. മിലിന്ദ് (10 വിക്കറ്റ്) നയിക്കുന്ന ബോളിംഗ് നിരയിൽ സഹേന്ദ്ര, ഹർഷിത് സായ്, വിദ്യാനന്ദ എന്നിവരും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ടൂർണമെന്റിൽ ഹൈദരാബാദിനെ തോൽപ്പിച്ച ഒരേയൊരു ടീമെന്ന മേധാവിത്വം ഖമ്മത്തിന് മാനസികമായ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നുണ്ട്.

സമാപന ചടങ്ങും പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യവും

ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി വൈകുന്നേരം 5:30-ന് പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമാപന ചടങ്ങുകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. തെലങ്കാന ഗവർണർ ശിവ് പ്രതാപ് ശുക്ല, ടിജി20 ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറും പ്രശസ്ത സിനിമാ താരവുമായ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും. പ്രശസ്ത ഗായകൻ രാഹുൽ സിപ്ലിഗഞ്ചും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത വിരുന്നും ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടും.

റിസർവ് ദിനം

ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് മഴ ഭീഷണിയുണ്ടായാൽ കളി പൂർത്തിയാക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച റിസർവ് ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച കളി തടസ്സപ്പെട്ടാൽ തിങ്കളാഴ്ച മത്സരം പുനരാരംഭിക്കും. രണ്ടാം ദിവസവും കളി സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ ഇരുടീമുകളെയും സംയുക്ത വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

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TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS
KHAMMAM ACES
HYDERABAD CHAMPIONS VS KHAMMAM ACES
TG20 GRAND FINALE

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