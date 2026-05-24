തെലങ്കാന ക്രിക്കറ്റിൽ പുത്തൻ യുഗം: വൻ തുകയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദ് ടീമിനെ സ്വന്തമാക്കി റാമോജി ഗ്രൂപ്പ്; ടിജി20 ലീഗിന് ആവേശത്തുടക്കം
ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കുന്നതിനും അവരുടെ കഴിവുകൾക്ക് ഒരു വേദിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന തെലങ്കാന ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് (ടിജി20) എട്ട് ടീംമുകളുമായി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു
Published : May 24, 2026 at 12:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇനി ആഘോഷങ്ങളുടെ ദിനങ്ങൾ. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള വേദിയൊരുക്കുന്നതിനുമായി ഹൈദരാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (എച്ച്സിഎ) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തെലങ്കാന ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൻ്റെ (ടിജി20) ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമായി. ലീഗിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന എട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസികളെയും ലേലത്തിലൂടെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രമുഖ മാധ്യമ- വ്യവസായ ശൃംഖലയായ റാമോജി ഗ്രൂപ്പും ലീഗിൻ്റെ ഭാഗമായതോടെ ടൂർണമെൻ്റ് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു.
ശനിയാഴ്ച നടന്ന ആവേശകരമായ ഫ്രാഞ്ചൈസി ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയായ 7,50,01,000 രൂപ (7.5 കോടിയിലധികം) ബിഡ് ചെയ്താണ് റാമോജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഉഷോദയ എൻ്റർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഹൈദരാബാദ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ആകെ 13 പ്രമുഖ കമ്പനികളാണ് എട്ട് ടീമുകൾക്കായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക സമർപ്പിച്ചവർക്ക് മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ടീമുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഉഷോദയ ഹൈദരാബാദ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ മെമ്പർ കമ്മിറ്റി തലവൻ ജസ്റ്റിസ് നവീൻ റാവു, എച്ച്സിഎ പ്രസിഡൻ്റ് അമർനാഥ്, സെക്രട്ടറി മന്നേ ജീവൻ റെഡ്ഡി, ടിജി20 ചെയർമാൻ അഗം റാവു, ലീഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹെഡ് ഭരണി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉഷോദയ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഡയറക്ടർ ജി സാംബശിവ റാവു ഫ്രാഞ്ചൈസി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ടിജി 20 ൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. ഗ്രാമീണ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ 2006-ൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 'ഈനാട് ചാമ്പ്യൻ കപ്പ്' ലിംക ബുക്കിലും ഗിന്നസ് ബുക്കിലും ഇടംപിടിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റാണ്. യുവ പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള മറ്റൊരു സുവർണാവസരമായാണ് ഞങ്ങൾ ടിജി 20-യെ കാണുന്നത്" ജി സാംബശിവ റാവു പറഞ്ഞു.
ലേലത്തിൽ 7,20,00,000 രൂപയുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ബുരുഗു ഇൻഫ്ര/പ്രണവ സംസ്ഥ 'രംഗറെഡ്ഡി' ടീമിനെ സ്വന്തമാക്കി.
കളിക്കാരുടെ ലേലം ജൂൺ 7-ന്
ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കായി അമ്പതോളം കമ്പനികളാണ് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു ലേലത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം. 13 കമ്പനികൾ മത്സരത്തിൽ തുടർന്നു. എട്ട് ടീമുകൾ വിജയിച്ചു. ലീഗിലേക്കുള്ള കളിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ലേലം ജൂൺ 7-ന് നടക്കും. തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളായ തിലക് വർമ്മ, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവരും ലേലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.
വിവിധ പ്രായപരിധിയിലുള്ള ടീമുകളിൽ കളിച്ചവർ, പ്രാദേശിക ലീഗ് താരങ്ങൾ, ഓപ്പൺ സെലക്ഷൻ വഴി എത്തിയവർ എന്നിവർ ലേലത്തിലുണ്ടാകും. കളിക്കാർക്ക് 50,000 രൂപ മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ അടിസ്ഥാന വിലയില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
കളിക്കാരെ വാങ്ങാൻ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് പരമാവധി ചിലവഴിക്കാനാകുന്നത് 60 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ്. ഹൈദരാബാദിലെ ഉപ്പാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ ക്രിക്കറ്റ് പൂരം ജൂൺ 20-ന് ആരംഭിച്ച് ജൂലൈ 11-ന് ഫൈനലോടെ സമാപിക്കും. ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കായി മത്സരങ്ങൾ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് തെലുങ്ക് ചാനലിലും, ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ്. തമിഴ്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ (TNPL) മുൻ സിഇഒ പ്രസന്ന കണ്ണനാണ് ടിജി20 ലീഗിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ്.
"തെലങ്കാന ക്രിക്കറ്റിലെ ചരിത്രപരമായ ഒരു നിമിഷമാണിത്. ടിജി20 എന്നത് വെറുമൊരു ലീഗ് മാത്രമല്ല. തെലങ്കാനയിലുടനീളമുള്ള പ്രതിഭകളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനും, അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും, കളിയുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ദീർഘകാല ക്രിക്കറ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അടിത്തറയാണിത്." എച്ച്സിഎ സെക്രട്ടറി മന്നേ ജീവൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.
Also Read:കോയമ്പത്തൂരിലെ 10 വയസുകാരിയുടെ കൊലപാതകം; വ്യാപക പ്രതിഷേധം, കുറ്റവാളികള്ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്