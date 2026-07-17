ടിജി20 ലീഗ് കിരീടം ചൂടിയ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിനെ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി ആദരിച്ചു
ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ടീം മാനേജ്മെന്റിനെയും കളിക്കാരെയും മുഖ്യമന്ത്രി ആദരിച്ചു.
Published : July 17, 2026 at 10:02 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടിജി20 ലീഗ് ഒന്നാം സീസണിലെ ജേതാക്കളായ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ടീം തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ചുനടന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി കളിക്കാരെയും മാനേജ്മെന്റിനെയും അഭിനന്ദിച്ചു.
ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ഫ്രാഞ്ചൈസി മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികളായ രാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ കിരൺ, ഇടിവി ഭാരത് ഡയറക്ടർ ബൃഹതി, ദിവിജ, ഉഷോദയ എന്റര്പ്രൈസസ് ഡയറക്ടർ സാംബശിവറാവു, ഇടിവി എംഡി ബാപ്പിനീടു ചൗധരി എന്നിവരും കളിക്കാർക്കൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനെത്തിയിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ സിഎംഡി കിരൺ, ടീം കോച്ച് അനിരുദ്ധ്, ക്യാപ്റ്റൻ അഭിരത് റെഡ്ഡി എന്നിവരെ മുഖ്യമന്ത്രി പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചു.
സമ്മാനത്തുക കൈമാറി
രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ അൻവിത ഖമ്മം ഏസസിനെ 6 വിക്കറ്റിന് തകർത്താണ് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് കിരീടം നേടിയത്. വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ടീം മാനേജ്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മാനത്തുക മുഖ്യമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കളിക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. ക്യാപ്റ്റന് 5 ലക്ഷം രൂപയും, വൈസ് ക്യാപ്റ്റന് 4 ലക്ഷം രൂപയും, മറ്റ് കളിക്കാർക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ വീതവുമുള്ള ചെക്കുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കൈമാറിയത്.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో క్రీడా రంగ అభివృద్ధిపై ప్రజా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారు అన్నారు. క్రీడల్లో రాణించిన వారికి క్యాష్ రివార్డులతో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.— Telangana CMO (@TelanganaCMO) July 16, 2026
✳️ఇటీవల విజయవంతంగా జరిగిన… pic.twitter.com/BhcZYfqJ0Y
കായികമേഖലയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ടിജി20 ലീഗിന് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഈ ടൂർണമെന്റ് ഉയർന്നുവെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് ഏറെ സഹായകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കളിയിലുള്ള കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെപ്പോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കളിക്കാരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വളർന്നുവരുന്ന കളിക്കാർക്ക് ഇത്തരം വലിയ സംഘടനകളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈനാടു, ഇടിവി തുടങ്ങിയ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ യുവ ക്രിക്കറ്റർമാർക്ക് ആയിരം ആനകളുടെ ശക്തിയാണ് നൽകുന്നത്. അവർ കളിക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം ഉയർത്തുന്ന കളിക്കാർ ഇതിലൂടെ വളർന്നു വരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
തെലങ്കാന സർക്കാർ കായിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തിനായി പുതിയ കായിക നയം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന കായികതാരങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡുകളും സർക്കാർ ജോലിയും നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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