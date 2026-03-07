അഭിഷേകിനും വരുണിനും 'പണി' കിട്ടുമോ? ഫൈനലിൽ ടീം ഇന്ത്യയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യത
ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ രണ്ട് താരങ്ങളുടെ മോശം ഫോം ആശങ്കയാകുന്നു.
Published : March 7, 2026 at 7:26 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ മൂന്നാം ലോകകിരീടമെന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു ചുവട് മാത്രം അകലെയാണ്. സൂപ്പർ 8ലെ അവസാന മത്സരത്തിലും സെമിഫൈനലിലും ആധികാരിക വിജയം നേടിയതോടെ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും കരുത്തരായ ടീമായി ടീം ഇന്ത്യ സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഫൈനലിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ടീമിലെ ചില നിർണ്ണായക താരങ്ങളുടെ ഫോമില്ലായ്മ മാനേജ്മെന്റിനെ വലിയ രീതിയിൽ കുഴപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
യുവതാരം അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ മോശം ഫോമാണ് പ്രധാന തലവേദന. ഏഴ് ഇന്നിങ്സുകളില് നിന്ന് വെറും 12.71 ശരാശരിയിൽ 89 റൺസ് മാത്രമാണ് താരം നേടിയത്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായ താരത്തിന്റെ പ്രകടനം (0, 0, 0, 15, 55, 10, 9) ആരാധകരെ നിരാശരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മറുഭാഗത്ത്, മിസ്റ്ററി സ്പിന്നർ വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ ബൗളിംഗും ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു. സെമിഫൈനലിൽ നാല് ഓവറിൽ 64 റൺസ് വഴങ്ങിയ വരുൺ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ നിർണ്ണായക മത്സരത്തിലും 40 റൺസ് വിട്ടുനൽകിയിരുന്നു. നിർണ്ണായക നിമിഷങ്ങളിൽ റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന വരുണിനെ ഫൈനലിൽ കളിപ്പിക്കണോ എന്ന ചോദ്യം ശക്തമാണ്.
കോച്ചിനും ക്യാപ്റ്റനും മുന്നിൽ വെല്ലുവിളി
ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ രണ്ട് വിഭാഗമായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അഭിഷേകിന് പകരം റിങ്കു സിംഗിനെയും, വരുണിന് പകരം കുൽദീപ് യാദവിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും കരുത്തരായ ടീമിനെ ഫൈനലിൽ ഇറക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ടൂർണമെന്റ് മുഴുവൻ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ 'വിന്നിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ' അവസാന നിമിഷം മാറ്റരുതെന്നാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.
പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ താരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 'പ്രോസസിംഗിൽ' വിശ്വസിക്കണമോ, അതോ കിരീടം ഉറപ്പാക്കാൻ 'പ്രായോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ' എടുക്കണമോ എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിനും പരിശീലകനും മുന്നിലുള്ളത്. എങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് സൂചന.
ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതാ ഇലവൻ
അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സര് പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ.
